Z sondażu Instytutu Badań Pollster, opublikowanego przez serwis zero.pl, wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, na Koalicję Obywatelską zagłosowałoby 33,54 proc. badanych. Drugie miejsce zajęłoby Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 22,06 proc. Różnica między największymi ugrupowaniami wynosi 11,48 pkt. proc.

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Trzecią pozycję zajęła Konfederacja Wolność i Niepodległość, na którą chce głosować 12,18 proc. respondentów. Na czwartym miejscu znalazła się Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, uzyskując 8,03 proc. poparcia.

Trzy kolejne ugrupowania powyżej progu

Wynik pozwalający przekroczyć próg wyborczy uzyskały również Nowa Lewica, Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego oraz Partia Razem. Na Nową Lewicę wskazało 7,77 proc. ankietowanych, a na ugrupowanie byłego premiera – 5,61 proc. Partia Razem uzyskała natomiast 5,14 proc.

Oznacza to, że w przedstawionym sondażu sześć ugrupowań przekracza poziom 5 proc. poparcia. Wynik Rozwoju Plus jest szczególnie istotny w kontekście obecności nowej formacji Mateusza Morawieckiego w partyjnym zestawieniu.

PSL i Polska 2050 poza Sejmem

Pozostałe uwzględnione w badaniu ugrupowania uzyskały wyniki poniżej 5 proc. Polskie Stronnictwo Ludowe wskazało 3,44 proc. respondentów, a Polskę 2050 Szymona Hołowni – 1,72 proc. Na inną partię chciało zagłosować 0,36 proc. ankietowanych, natomiast Unię Centrum wybrało 0,15 proc.

Przy takim rozkładzie poparcia PSL i Polska 2050 nie przekroczyłyby progu wyborczego. Ostateczny podział mandatów zależałby jednak od wyników wyborów oraz zasad przeliczania głosów na mandaty.

Sondaż Instytutu Badań Pollster przeprowadzono w dniach 19-21 października 2026 r. na próbie 1014 wyborców. Próba miała strukturę zgodną ze strukturą dorosłych Polaków.