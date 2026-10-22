Rada Krajowa Koalicji Obywatelskiej, kwiecień 2026
Z sondażu Instytutu Badań Pollster, opublikowanego przez serwis zero.pl, wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, na Koalicję Obywatelską zagłosowałoby 33,54 proc. badanych. Drugie miejsce zajęłoby Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 22,06 proc. Różnica między największymi ugrupowaniami wynosi 11,48 pkt. proc.
Trzecią pozycję zajęła Konfederacja Wolność i Niepodległość, na którą chce głosować 12,18 proc. respondentów. Na czwartym miejscu znalazła się Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, uzyskując 8,03 proc. poparcia.
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Wynik pozwalający przekroczyć próg wyborczy uzyskały również Nowa Lewica, Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego oraz Partia Razem. Na Nową Lewicę wskazało 7,77 proc. ankietowanych, a na ugrupowanie byłego premiera – 5,61 proc. Partia Razem uzyskała natomiast 5,14 proc.
Oznacza to, że w przedstawionym sondażu sześć ugrupowań przekracza poziom 5 proc. poparcia. Wynik Rozwoju Plus jest szczególnie istotny w kontekście obecności nowej formacji Mateusza Morawieckiego w partyjnym zestawieniu.
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Pozostałe uwzględnione w badaniu ugrupowania uzyskały wyniki poniżej 5 proc. Polskie Stronnictwo Ludowe wskazało 3,44 proc. respondentów, a Polskę 2050 Szymona Hołowni – 1,72 proc. Na inną partię chciało zagłosować 0,36 proc. ankietowanych, natomiast Unię Centrum wybrało 0,15 proc.
Przy takim rozkładzie poparcia PSL i Polska 2050 nie przekroczyłyby progu wyborczego. Ostateczny podział mandatów zależałby jednak od wyników wyborów oraz zasad przeliczania głosów na mandaty.
Sondaż Instytutu Badań Pollster przeprowadzono w dniach 19-21 października 2026 r. na próbie 1014 wyborców. Próba miała strukturę zgodną ze strukturą dorosłych Polaków.
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