Z najnowszego badania IBRiS wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższym czasie, zwyciężyłaby Koalicja Obywatelska. Na ugrupowanie Donalda Tuska wskazało 27,8 proc. ankietowanych. Drugą pozycję zajęłoby Prawo i Sprawiedliwość, na które chce głosować 19,1 proc. respondentów.

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Na trzecim miejscu znalazła się Konfederacja (12,7 proc.), a tuż za nią Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, na którą wskazało 11,4 proc. respondentów. Oba te ugrupowania notują więc dwucyfrowe poparcie, które po zsumowaniu jest wyższe niż liczba wskazań na partię Jarosława Kaczyńskiego.

Kolejne miejsce w zestawieniu zajęła Nowa Lewica z wynikiem 7 proc. Na Rozwój Plus wskazało 5,8 proc. badanych, a na Polskie Stronnictwo Ludowe – 5,1 proc.

Poniżej progu wyborczego znalazły się Partia Razem, którą popiera 3,8 proc. respondentów, oraz Polska 2050. Ugrupowanie to uzyskało zaledwie 0,5 proc. wskazań.

Niezdecydowanych pozostaje 6,8 proc. ankietowanych.

Nowy sondaż partyjny. Konfederacja liderem wśród najmłodszych wyborców

Badanie pokazuje istotne różnice w preferencjach politycznych kobiet i mężczyzn. Prowadząca w badaniu Koalicja Obywatelska cieszy się znacznie większym poparciem wśród kobiet – partię Donalda Tuska popiera 36,4 proc. kobiet i 19,1 proc. mężczyzn.

W przypadku Prawa i Sprawiedliwości różnica jest niewielka. Na partię Jarosława Kaczyńskiego chce głosować 19,5 proc. kobiet oraz 18,6 proc. mężczyzn.

Odmienną tendencję widać w przypadku Konfederacji, którą popiera 16,7 proc. mężczyzn i 8,8 proc. kobiet. Jeszcze większa dysproporcja występuje w przypadku Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Ugrupowanie to uzyskało 16,4 proc. poparcia wśród mężczyzn i 6,6 proc. wśród kobiet.

Wyraźne różnice w preferencjach widać także w poszczególnych grupach wiekowych. W grupie wyborców od 18 do 29 lat zdecydowanie prowadzi Konfederacja, na którą chce głosować 37,4 proc. respondentów. Na drugim miejscu znalazła się Partia Razem (16,1 proc.), a na trzecim Konfederacja Korony Polskiej (10,8 proc.). W tej grupie wiekowej Koalicja Obywatelska uzyskała 7 proc., a Prawo i Sprawiedliwość zaledwie 4,6 proc.

Inaczej sytuacja wygląda wśród najstarszych wyborców. W grupie osób powyżej 70. roku życia na pierwszym miejscu znajduje się PiS z poparciem 42,2 proc., wyprzedzając KO, na którą chce głosować 38 proc. badanych.