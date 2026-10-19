Z przeliczenia poparcia na mandaty wynika, że KO i Lewica uzyskałyby łącznie 218 miejsc, podczas gdy cztery ugrupowania prawicowe dysponowałyby 242 mandatami – wynika z symulacji Wirtualnej Polski.

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Nowy sondaż partyjny. Koalicja Obywatelska przed PiS i Konfederacją

Z najnowszego badania United Surveys by IBRiS, przeprowadzonego na zlecenie Wirtualnej Polski, wynika, że największym poparciem wśród ankietowanych nadal cieszy się Koalicja Obywatelska. Głosowanie na ugrupowanie deklaruje 29,7 proc. respondentów, czyli o 0,9 pkt. proc. mniej niż w poprzednim sondażu z początku października.

Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość, które może liczyć na 17,2 proc. głosów. W porównaniu z wcześniejszym pomiarem poparcie dla PiS zmniejszyło się o 0,8 pkt. proc.

Trzecią pozycję zajmuje Konfederacja z wynikiem 13,2 proc., co oznacza spadek o 0,9 pkt. proc.

Wszystkie trzy ugrupowania uzyskujące największe poparcie odnotowały więc spadki w stosunku do początku miesiąca. Jednocześnie wzrosło poparcie dla dwóch innych formacji, które według sondażu również znalazłyby się w Sejmie.

Partia Grzegorza Brauna z dwucyfrowym poparciem. Ugrupowanie Morawieckiego przekracza próg

Tuż za trzema największymi ugrupowaniami uplasowała się Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna. W przypadku samodzielnego startu w wyborach formacja mogłaby liczyć na 10 proc. głosów. To o 1 pkt. proc. więcej niż w poprzednim badaniu.

Próg wyborczy przekroczyłaby także Lewica, którą popiera 7,3 proc. ankietowanych. Jej wynik jest o 0,1 pkt. proc. niższy niż na początku października.

W Sejmie znalazłoby się również ugrupowanie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Poparcie dla nowej inicjatywy wynosi 6,2 proc., co oznacza wzrost o 0,5 pkt. proc. w porównaniu z wcześniejszym pomiarem.

Pozostałe partie uwzględnione w badaniu nie uzyskałyby wystarczającego poparcia, aby samodzielnie przekroczyć próg wyborczy. Na Polskie Stronnictwo Ludowe chce głosować 4,4 proc. respondentów, czyli tyle samo co w poprzednim sondażu. Partia Razem uzyskała 3,2 proc. wskazań, odnotowując spadek o 0,7 pkt. proc., natomiast poparcie dla Polski 2050 wynosi 0,4 proc. i jest o 0,1 pkt. proc. niższe niż na początku miesiąca.

Wzrosła jednocześnie liczba osób, które nie zdecydowały jeszcze, na kogo oddałyby głos. Niezdecydowani stanowią obecnie 8,4 proc. badanych, co oznacza wzrost o 2 pkt. proc.

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Podział mandatów w Sejmie. KO i Lewica bez większości

Choć Koalicja Obywatelska uzyskała najwyższy wynik w sondażu, przedstawiona przez Wirtualną Polskę symulacja podziału mandatów wskazuje, że obecny obóz rządzący nie dysponowałby większością w Sejmie.

Z przeliczenia wyników badania wynika, że KO przypadłyby 184 mandaty, a Lewicy 34. Łącznie oba ugrupowania miałyby więc 218 przedstawicieli. To o 13 mandatów mniej niż 231, czyli liczba potrzebna do uzyskania większości bezwzględnej przy głosowaniu w pełnym składzie Sejmu.

Na taki podział miejsc wpłynęłoby przede wszystkim nieprzekroczenie progu wyborczego przez dwóch pozostałych koalicjantów – PSL i Polskę 2050. Żadna z tych partii nie wprowadziłaby swoich przedstawicieli do Sejmu.

Inaczej wyglądałaby sytuacja czterech ugrupowań prawicowych, które łącznie mogłyby uzyskać większość mandatów. Najwięcej miejsc spośród nich przypadłoby Prawu i Sprawiedliwości – 94. Konfederacja wprowadziłaby 69 posłów, a Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna 49. Z kolei Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego uzyskałby 30 mandatów.

Łącznie te cztery formacje dysponowałyby 242 miejscami w Sejmie, a więc o 11 więcej niż wynosi próg większości bezwzględnej.