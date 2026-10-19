Karol Nawrocki
Z przeprowadzonego między 1 a 7 października sondażu OGB, na reprezentatywnej grupie 1 000 osób wynika, że Karola Nawrockiego pozytywnie ocenia 47,41 proc. badanych. W ciągu miesiąca odsetek ten zwiększył się o 1,87 punktu procentowego, nadal jednak wynik jest wyraźnie gorszy od tego, który Nawrocki zanotował w sierpniu – wówczas pozytywnie oceniało go 52,54 proc. badanych.
Źle prezydenta ocenia 35,2 proc. ankietowanych, a 17,4 proc. respondentów nie ocenia Nawrockiego ani dobrze, ani źle.
Bardzo dobrze Nawrockiego ocenia 32,6 proc. ankietowanych, a bardzo źle – 24,7 proc.
Prezydent ma wyraźnie wyższe notowania niż rząd Donalda Tuska – w przeprowadzonym w tym samym okresie przez OGB sondażu obecny rząd negatywnie oceniło 53,6 proc. respondentów, a pozytywnie - 26,65 proc. badanych, przy czym tylko 7,9 proc. respondentów ocenia rząd „bardzo dobrze”. Oznacza to, że odsetek oceniających prezydenta bardzo dobrze jest wyższy o niemal 6 punktów procentowych niż odsetek tych, którzy oceniają dobrze rząd.
Oceny działalności prezydentów
W opublikowanym we wrześniu sondażu CBOS działalność prezydenta RP Karola Nawrockiego dobrze oceniło 51 proc. osób, a negatywnie - 40 proc.
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Karol Nawrocki jest też liderem sondażu zaufania przeprowadzonego przez CBOS 14-27 września. Karolowi Nawrockiemu ufa 53 proc. respondentów, a nie ufa mu 35 proc. badanych. Obojętność wobec prezydenta deklaruje 8 proc. ankietowanych, 3 proc. nie potrafi określić swojego stosunku do głowy państwa.
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