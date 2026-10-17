Włodzimierz Skalik i Grzegorz Braun
Konfederacja Korony Polskiej w 2019 i 2023 roku dostała się do Sejmu, wchodząc w skład Konfederacji, jako jedna z jej trzech części składowych – obok Ruchu Narodowego Krzysztofa Bosaka i Nowej Nadziei Sławomira Mentzena (wcześniej – partii KORWiN na czele której stał Janusz Korwin-Mikke). Drogi Brauna, Mentzena i Bosaka rozeszły się w styczniu 2025 roku, gdy Grzegorz Braun został ogłoszony kandydatem Konfederacji Korony Polskiej na prezydenta, mimo że Konfederacja zdecydowała wcześniej, że partię tę w wyborach prezydenckich będzie reprezentował Sławomir Mentzen.
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Ostatecznie zarówno Mentzen, jak i Braun uzyskali w wyborach prezydenckich wynik, który uznano za sukces tych kandydatów. Mentzen zdobył 14,81 proc. głosów i zajął w wyborach trzecie miejsce, a o głosy jego wyborców przed II turą intensywnie zabiegali Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki (obaj spotkali się z nim w Toruniu i wystąpili w podcaście prowadzonym przez lidera Nowej Nadziei). Z kolei Grzegorz Braun zdobył 6,34 proc. głosów i zajął czwarte miejsce, wyprzedzając m.in. ówczesnego marszałka Sejmu Szymona Hołownię, czy kandydatkę Nowej Lewicy Magdalenę Biejat.
Po wyborach prezydenckich Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna zaczęła być notowana w sondażach, w których regularnie przekraczała próg wyborczy. Obecnie, w zależności od badania, poparcie dla tej formacji waha się między 6 a nawet 11 proc. (ostatni sondaż OGB dla Stan360). Takie poparcie, biorąc pod uwagę wyniki innych partii, sprawia, że ewentualny przyszły prawicowy rząd nie mógłby powstać bez jej udziału.
Jarosław Kaczyński w publicznych wypowiedziach wykluczał koalicję z Konfederacją Korony Polskiej, ale już np. kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek mówił w rozmowie z „Rzeczpospolitą”, że PiS wyklucza współpracę jedynie z „Donaldem Tuskiem i jego ludźmi”. Z kolei prezydent Karol Nawrocki w niedawnym wywiadzie udzielonym „Rzeczpospolitej” mówił o partii Brauna, iż jest to partia, która „ma swoją reprezentację w parlamencie” i że „jest siłą polityczną, która według sondaży ma poparcie części Polaków, więc należy ją traktować jako obecną w polskiej polityce”.
Lider Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun jest przedmiotem licznych śledztw prowadzonych przez prokuraturę. Do Parlamentu Europejskiego, w którym zasiada od 2024 roku, trafiło już pięć wniosków o uchylenie mu immunitetu. Najnowszy taki wniosek dotyczy słów, w których – jak poinformował 16 października prokurator generalny i minister sprawiedliwości Waldemar Żurek – Braun „po raz kolejny publicznie zaprzeczał zbrodniom ludobójstwa i mordowaniu ludzi w komorach gazowych w KL Auschwitz-Birkenau”.
Wniosek ten dotyczy wypowiedzi Brauna po wyjściu z przesłuchania 25 sierpnia, gdy lider Konfederacji Korony Polskiej usłyszał zarzut publicznego zaprzeczania zbrodniom nazistowskim. Lider Konfederacji Korony Polskiej po raz kolejny publicznie zakwestionował wówczas ustalenia historyków dotyczące komór gazowych w Auschwitz-Birkenau.
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Wcześniej PE przegłosował wniosek o uchylenie immunitetu Braunowi w sprawie kradzieży w kwietniu 2025 roku flagi Ukrainy z Urzędu Miasta w Białej Podlaskiej oraz kradzieży w maju 2025 roku flagi UE z holu Ministerstwa Przemysłu w Katowicach, a także pomówienia przez Brauna organizatorów akcji społecznej „Żonkile”, w czasie jednej z transmitowanych debat prezydenckich, oraz zniszczenia w czerwcu 2025 roku w holu głównym Sejmu wystawy poświęconej społeczności LGBT+.
PE przegłosował też wniosek o uchylenie immunitetu Braunowi w sprawie zaprzeczania zbrodniom popełnionym w byłym niemieckim, nazistowskim obozie KL Auschwitz-Birkenau w 2025 roku, gdy Braun na antenie Radia Wnet kwestionował ustalenia dotyczące komór gazowych w KL Auschwitz-Birkenau.
PE przegłosował też wniosek o uchylenie Braunowi immunitetu w sprawie jego interwencji w szpitalu w Oleśnicy, gdy bezprawnie pozbawił wolności lekarkę z tego szpitala, Gizelę Jagielską, naruszając jej nietykalność cielesną (poprzez popychanie i przytrzymywanie rękoma), znieważając słownie podczas wykonywania przez nią obowiązków służbowych, a także pomawiając o działania mogące podważyć zaufanie do zawodu lekarza. Ten wniosek dotyczył też niszczenia plakatów w marcu 2025 r. w Opolu oraz namawiania do popełniania przestępstw w programie opublikowanym w internecie – to zdarzenie miało miejsce 14 grudnia 2023 r.
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Od grudnia 2025 roku w warszawskim sądzie toczy się sprawa przeciwko Braunowi dotycząca m.in. zgaszenia przez niego świec chanukowych w Sejmie w grudniu 2023 roku. W tej sprawie również PE uchylił Braunowi immunitet.
Kontrowersje budzą też poglądy polityczne głoszone przez Brauna. Lider Konfederacji Korony Polskiej jest zwolennikiem wyjścia Polski z Unii Europejskiej, normalizacji relacji z Rosją (w 2025 roku Grzegorz Braun wraz z posłami Konfederacji Korony Polskiej skierował list do ministra spraw zagranicznych Rosji Siergieja Ławrowa oraz szefa polskiego MSZ Radosława Sikorskiego, domagając się rewizji polityki i normalizacji relacji między państwami), ponownego uruchomienia gazociągu Nord Stream tłoczącego rosyjski gaz na Zachód oraz wstrzymania wsparcia dla Ukrainy. Politycy koalicji rządzącej wielokrotnie zwracali uwagę, że są to postulaty niezgodne z polską racją stanu i zarzucali Braunowi i jego formacji zajmowanie prorosyjskiego stanowiska.
Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy, jak oceniliby wejście Konfederacji Korony Polskiej do rządu.
Pozytywnie oceniłoby taki rozwój wypadków 22,8 proc. badanych.
Negatywną ocenę wyraża w tej kwestii 49,7 proc. respondentów.
16,1 proc. ankietowanych deklaruje, że byłoby to im obojętne.
Z kolei 11,5 proc. uczestników sondażu twierdzi, że nie słyszało o partii Grzegorza Brauna.
Wejście Grzegorza Brauna i jego Konfederacji Korony Polskiej do rządu pozytywnie oceniłoby 29,9 proc. badanych z najmłodszej grupy wiekowej (18-24 lata) oraz 27,9 proc. ankietowanych w wieku 35-49 lat. Z kolei najbardziej krytyczni wobec takiego scenariusza są najstarsi ankietowani (negatywnie ocenia wejście Konfederacji Korony Polskiej do rządu 61 proc. badanych w wieku 50 i więcej lat), lepiej zarabiający (w grupach zarabiających powyżej 5 tysięcy złotych netto negatywnie wejście partii Brauna do rządu ocenia 56,7 proc. badanych) oraz osoby z wykształceniem wyższym (55,9 proc. ocen negatywnych) i mieszkańcy dużych miast (66,1 proc. negatywnych ocen w miastach liczących 200-499 tysięcy mieszkańców i 58,8 w miastach liczących powyżej 500 tysięcy mieszkańców).
Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 13-14 października 2026 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.
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