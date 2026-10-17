Konfederacja Korony Polskiej w 2019 i 2023 roku dostała się do Sejmu, wchodząc w skład Konfederacji, jako jedna z jej trzech części składowych – obok Ruchu Narodowego Krzysztofa Bosaka i Nowej Nadziei Sławomira Mentzena (wcześniej – partii KORWiN na czele której stał Janusz Korwin-Mikke). Drogi Brauna, Mentzena i Bosaka rozeszły się w styczniu 2025 roku, gdy Grzegorz Braun został ogłoszony kandydatem Konfederacji Korony Polskiej na prezydenta, mimo że Konfederacja zdecydowała wcześniej, że partię tę w wyborach prezydenckich będzie reprezentował Sławomir Mentzen.

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Ostatecznie zarówno Mentzen, jak i Braun uzyskali w wyborach prezydenckich wynik, który uznano za sukces tych kandydatów. Mentzen zdobył 14,81 proc. głosów i zajął w wyborach trzecie miejsce, a o głosy jego wyborców przed II turą intensywnie zabiegali Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki (obaj spotkali się z nim w Toruniu i wystąpili w podcaście prowadzonym przez lidera Nowej Nadziei). Z kolei Grzegorz Braun zdobył 6,34 proc. głosów i zajął czwarte miejsce, wyprzedzając m.in. ówczesnego marszałka Sejmu Szymona Hołownię, czy kandydatkę Nowej Lewicy Magdalenę Biejat.

Po wyborach prezydenckich Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna zaczęła być notowana w sondażach, w których regularnie przekraczała próg wyborczy. Obecnie, w zależności od badania, poparcie dla tej formacji waha się między 6 a nawet 11 proc. (ostatni sondaż OGB dla Stan360). Takie poparcie, biorąc pod uwagę wyniki innych partii, sprawia, że ewentualny przyszły prawicowy rząd nie mógłby powstać bez jej udziału.

Foto: Tomasz Sitarski

Jarosław Kaczyński w publicznych wypowiedziach wykluczał koalicję z Konfederacją Korony Polskiej, ale już np. kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek mówił w rozmowie z „Rzeczpospolitą”, że PiS wyklucza współpracę jedynie z „Donaldem Tuskiem i jego ludźmi”. Z kolei prezydent Karol Nawrocki w niedawnym wywiadzie udzielonym „Rzeczpospolitej” mówił o partii Brauna, iż jest to partia, która „ma swoją reprezentację w parlamencie” i że „jest siłą polityczną, która według sondaży ma poparcie części Polaków, więc należy ją traktować jako obecną w polskiej polityce”.

Pięć wniosków o uchylenie immunitetu Grzegorzowi Braunowi w PE

Lider Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun jest przedmiotem licznych śledztw prowadzonych przez prokuraturę. Do Parlamentu Europejskiego, w którym zasiada od 2024 roku, trafiło już pięć wniosków o uchylenie mu immunitetu. Najnowszy taki wniosek dotyczy słów, w których – jak poinformował 16 października prokurator generalny i minister sprawiedliwości Waldemar Żurek – Braun „po raz kolejny publicznie zaprzeczał zbrodniom ludobójstwa i mordowaniu ludzi w komorach gazowych w KL Auschwitz-Birkenau”.

Wniosek ten dotyczy wypowiedzi Brauna po wyjściu z przesłuchania 25 sierpnia, gdy lider Konfederacji Korony Polskiej usłyszał zarzut publicznego zaprzeczania zbrodniom nazistowskim. Lider Konfederacji Korony Polskiej po raz kolejny publicznie zakwestionował wówczas ustalenia historyków dotyczące komór gazowych w Auschwitz-Birkenau.

Wcześniej PE przegłosował wniosek o uchylenie immunitetu Braunowi w sprawie kradzieży w kwietniu 2025 roku flagi Ukrainy z Urzędu Miasta w Białej Podlaskiej oraz kradzieży w maju 2025 roku flagi UE z holu Ministerstwa Przemysłu w Katowicach, a także pomówienia przez Brauna organizatorów akcji społecznej „Żonkile”, w czasie jednej z transmitowanych debat prezydenckich, oraz zniszczenia w czerwcu 2025 roku w holu głównym Sejmu wystawy poświęconej społeczności LGBT+.

PE przegłosował też wniosek o uchylenie immunitetu Braunowi w sprawie zaprzeczania zbrodniom popełnionym w byłym niemieckim, nazistowskim obozie KL Auschwitz-Birkenau w 2025 roku, gdy Braun na antenie Radia Wnet kwestionował ustalenia dotyczące komór gazowych w KL Auschwitz-Birkenau.

PE przegłosował też wniosek o uchylenie Braunowi immunitetu w sprawie jego interwencji w szpitalu w Oleśnicy, gdy bezprawnie pozbawił wolności lekarkę z tego szpitala, Gizelę Jagielską, naruszając jej nietykalność cielesną (poprzez popychanie i przytrzymywanie rękoma), znieważając słownie podczas wykonywania przez nią obowiązków służbowych, a także pomawiając o działania mogące podważyć zaufanie do zawodu lekarza. Ten wniosek dotyczył też niszczenia plakatów w marcu 2025 r. w Opolu oraz namawiania do popełniania przestępstw w programie opublikowanym w internecie – to zdarzenie miało miejsce 14 grudnia 2023 r.

Od grudnia 2025 roku w warszawskim sądzie toczy się sprawa przeciwko Braunowi dotycząca m.in. zgaszenia przez niego świec chanukowych w Sejmie w grudniu 2023 roku. W tej sprawie również PE uchylił Braunowi immunitet.

Grzegorz Braun chce normalizować relacje Polski z Rosją

Kontrowersje budzą też poglądy polityczne głoszone przez Brauna. Lider Konfederacji Korony Polskiej jest zwolennikiem wyjścia Polski z Unii Europejskiej, normalizacji relacji z Rosją (w 2025 roku Grzegorz Braun wraz z posłami Konfederacji Korony Polskiej skierował list do ministra spraw zagranicznych Rosji Siergieja Ławrowa oraz szefa polskiego MSZ Radosława Sikorskiego, domagając się rewizji polityki i normalizacji relacji między państwami), ponownego uruchomienia gazociągu Nord Stream tłoczącego rosyjski gaz na Zachód oraz wstrzymania wsparcia dla Ukrainy. Politycy koalicji rządzącej wielokrotnie zwracali uwagę, że są to postulaty niezgodne z polską racją stanu i zarzucali Braunowi i jego formacji zajmowanie prorosyjskiego stanowiska.

Sondaż: Co dziesiąty Polak nie słyszał o Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy, jak oceniliby wejście Konfederacji Korony Polskiej do rządu.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Pozytywnie oceniłoby taki rozwój wypadków 22,8 proc. badanych.

Negatywną ocenę wyraża w tej kwestii 49,7 proc. respondentów.

16,1 proc. ankietowanych deklaruje, że byłoby to im obojętne.

Z kolei 11,5 proc. uczestników sondażu twierdzi, że nie słyszało o partii Grzegorza Brauna.

Wejście Grzegorza Brauna i jego Konfederacji Korony Polskiej do rządu pozytywnie oceniłoby 29,9 proc. badanych z najmłodszej grupy wiekowej (18-24 lata) oraz 27,9 proc. ankietowanych w wieku 35-49 lat. Z kolei najbardziej krytyczni wobec takiego scenariusza są najstarsi ankietowani (negatywnie ocenia wejście Konfederacji Korony Polskiej do rządu 61 proc. badanych w wieku 50 i więcej lat), lepiej zarabiający (w grupach zarabiających powyżej 5 tysięcy złotych netto negatywnie wejście partii Brauna do rządu ocenia 56,7 proc. badanych) oraz osoby z wykształceniem wyższym (55,9 proc. ocen negatywnych) i mieszkańcy dużych miast (66,1 proc. negatywnych ocen w miastach liczących 200-499 tysięcy mieszkańców i 58,8 w miastach liczących powyżej 500 tysięcy mieszkańców).