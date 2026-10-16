„Immunitet nie służy do ochrony kłamców oświęcimskich” – stwierdził we wpisie zamieszczonym na platformie X prokurator generalny i minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Poinformował, że skierował do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli piąty już wniosek o uchylenie immunitetu Grzegorzowi Braunowi.

Waldemar Żurek: Każdą kolejną prowokację rozliczymy do końca

Jak wyjaśnił, wniosek ten dotyczy sytuacji, jaka miała miejsce 25 sierpnia w Krakowie. „Zaraz po wyjściu z przesłuchania w pionie śledczym IPN, europoseł Braun podczas transmisji w sieci po raz kolejny publicznie zaprzeczał zbrodniom ludobójstwa i mordowaniu ludzi w komorach gazowych w KL Auschwitz-Birkenau” – napisał Waldemar Żurek. Jak podkreślił, „takie słowa nie mają nic wspólnego ze sprawowaniem mandatu europosła” i „jest to przestępstwo ścigane z urzędu”.

Tego dnia lider Konfederacji Korony Polskiej. usłyszał od prokuratora Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie zarzut publicznego i wbrew faktom zaprzeczania zbrodniom nazistowskim. Polityk nie przyznał się wówczas do winy, nie negując samych wypowiedzi na ten temat.

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„Każdą kolejną prowokację i każdy przypadek łamania prawa rozliczymy do końca” – zapowiedział Waldemar Żurek, dodając, iż prokuratura posiada materiał dowodowy umożliwiający postawienie zarzutów z artykułu 55 ustawy o IPN. Za ten czyn grozi do trzech lat więzienia. 