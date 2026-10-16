„Immunitet nie służy do ochrony kłamców oświęcimskich” – stwierdził we wpisie zamieszczonym na platformie X prokurator generalny i minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Poinformował, że skierował do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli piąty już wniosek o uchylenie immunitetu Grzegorzowi Braunowi.

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Waldemar Żurek: Każdą kolejną prowokację rozliczymy do końca

Jak wyjaśnił, wniosek ten dotyczy sytuacji, jaka miała miejsce 25 sierpnia w Krakowie. „Zaraz po wyjściu z przesłuchania w pionie śledczym IPN, europoseł Braun podczas transmisji w sieci po raz kolejny publicznie zaprzeczał zbrodniom ludobójstwa i mordowaniu ludzi w komorach gazowych w KL Auschwitz-Birkenau” – napisał Waldemar Żurek. Jak podkreślił, „takie słowa nie mają nic wspólnego ze sprawowaniem mandatu europosła” i „jest to przestępstwo ścigane z urzędu”.

Tego dnia lider Konfederacji Korony Polskiej. usłyszał od prokuratora Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie zarzut publicznego i wbrew faktom zaprzeczania zbrodniom nazistowskim. Polityk nie przyznał się wówczas do winy, nie negując samych wypowiedzi na ten temat.

Czytaj więcej Prawo karne Waldemar Żurek wydał polecenie prokuratorom ws. Grzegorza Brauna Przy każdym wniosku o uchylenie immunitetu europosłowi Grzegorzowi Braunowi, ma być składany równocześnie wniosek o zatrzymanie i przymusowe doprow...

„Każdą kolejną prowokację i każdy przypadek łamania prawa rozliczymy do końca” – zapowiedział Waldemar Żurek, dodając, iż prokuratura posiada materiał dowodowy umożliwiający postawienie zarzutów z artykułu 55 ustawy o IPN. Za ten czyn grozi do trzech lat więzienia.