Podczas piątkowej konferencji prasowej w Prokuraturze Krajowej jej rzecznik, prokurator Przemysław Nowak, przedstawił wnioski i konkluzje zawarte w kompleksowej opinii międzynarodowego, interdyscyplinarnego zespołu ponad 20 biegłych. Jak przypomniał, zespół został powołany w 2019 r., za rządów PiS.

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– Biegli pracowali nad opinią przez pięć lat. Wydali ją w sierpniu 2024 r., a następnie prokuratorzy przetłumaczyli dokument na język polski. Po jego analizie uznali, że opinia jest niepełna i niejasna, dlatego zwrócili się o jej uzupełnienie, zadając 66 pytań. Opinię uzupełniającą biegli sporządzili w maju tego roku – przypomniał rzecznik PK.

Co doprowadziło do katastrofy smoleńskiej? Prokuratura przedstawiła ustalenia biegłych

Prokurator Nowak poinformował, że biegli wskazali przyczynę katastrofy smoleńskiej. – Według biegłych przyczyną katastrofy był ciąg zdarzeń podczas końcowego podejścia do lądowania. Obejmował on niestabilne podejście, błędną ocenę rzeczywistej wysokości samolotu, kontynuowanie zniżania poniżej minimalnej wysokości oraz zbyt późne podjęcie decyzji o odejściu na drugi krąg – powiedział.

Następnie Nowak omówił szczegółowo cztery wskazane przez biegłych przyczyny katastrofy. Jak wyjaśnił, końcowe zejście samolotu rozpoczęło się zbyt późno, co wymusiło szybszą utratę wysokości. Według ekspertów optymalna prędkość zniżania powinna wynosić około 5 metrów na sekundę. Tymczasem w końcowej fazie lotu Tu-154M tracił wysokość z prędkością 7-8 metrów na sekundę, a miejscami nawet 9 metrów. W ocenie biegłych doprowadziło to do niestabilnego podejścia do lądowania – przekazał rzecznik PK.

Drugim wskazanym przez biegłych czynnikiem był błąd załogi dotyczący oceny wysokości, na jakiej znajdował się samolot. – Około minuty przed katastrofą system TAWS, ostrzegający przed niebezpiecznym zbliżaniem się do ziemi, wyemitował pierwsze ostrzeżenie. Około trzech sekund później załoga zmieniła ustawienia wysokościomierza barometrycznego. W rezultacie urządzenie wskazywało wysokość o 150 metrów większą od rzeczywistej – przekazał rzecznik Prokuratury Krajowej.

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„Samolot nie powinien zejść poniżej wysokości 120 metrów”

Trzecim, a zarazem – jak podkreślił rzecznik PK – najważniejszym czynnikiem było kontynuowanie zniżania poniżej minimalnej wysokości pomimo braku warunków do bezpiecznego lądowania. – Gdyby wskazać jedną kluczową okoliczność, niewątpliwie byłaby to właśnie ta. Biegli ocenili, że samolot nie powinien zejść poniżej wysokości 120 metrów, jeśli załoga nie widziała pasa startowego. Wynika to z zasad bezpieczeństwa. Tymczasem maszyna zeszła poniżej tej wysokości i kontynuowała zniżanie – wyjaśnił Nowak.

Rzecznik PK przekazał również, że około 20 sekund przed katastrofą system TAWS zaczął emitować ostrzeżenia najwyższego poziomu „Pull up” („W górę”). Sygnalizowały one bezpośrednie zagrożenie zderzeniem z ziemią lub przeszkodą i wymagały natychmiastowego przerwania podejścia do lądowania. Załoga nie podjęła jednak takich działań. – To czwarty czynnik, czyli zbyt późne podjęcie decyzji o odejściu na drugi krąg – powiedział prokurator.

Rzecznik PK zastrzegł, że piątkowa konferencja dotyczyła treści opinii biegłych, a nie stanowiska prokuratury. – Są to ustalenia i oceny biegłych, a nie prokuratury czy prokuratorów – zaznaczył. Dodał, że wnioski zawarte w opinii będą uwzględniane w dalszym toku postępowania.

10 kwietnia 2010 r. w katastrofie samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka. Polskie śledztwo w sprawie tragedii, jedno z największych i najdłużej prowadzonych w historii polskiej prokuratury, wszczęła w dniu katastrofy ówczesna Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Warszawie. W 2016 r., na mocy zarządzenia ówczesnego prokuratora generalnego, postępowanie przekazano do dalszego prowadzenia Zespołowi Śledczemu nr 1 w Prokuraturze Krajowej.

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