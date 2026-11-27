Rafał Trzaskowski poinformował w serwisie X, że warszawski ratusz skorzysta z prawa do zażalenia na postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie. Sąd w czwartek uwzględnił odwołanie organizatorów protestu i uchylił decyzję władz miasta o nieprzedłużeniu zgody na zgromadzenie przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego.

Reklama Reklama

Prezydent stolicy uzasadnił zapowiedziany krok koniecznością ochrony interesów mieszkańców oraz zapewnienia swobodnego przejazdu służbom ratunkowym. „Chodzi o mieszkańców i o służby ratunkowe, które muszą przejechać przez Aleję Szucha. Wolność zgromadzeń – tak. Blokowanie ulicy przez ponad miesiąc – nie” – napisał Trzaskowski.

Ratusz nie przedłużył zgody na zgromadzenie w środę. Gdyby decyzja miasta została utrzymana w mocy, protest mógłby odbywać się jedynie do 30 listopada.

Dlaczego warszawski ratusz odmówił przedłużenia zgody na protest pod TK?

W uzasadnieniu odmowy władze Warszawy podkreśliły, że wolność organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich należy do podstawowych wolności konstytucyjnych, ale nie ma charakteru bezwarunkowego.

Ratusz przypomniał również, że zgodnie z przepisami organ gminy może wydać zakaz zgromadzenia, jeżeli jego odbycie narusza wolność pokojowego gromadzenia się, stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi albo ma mieć miejsce tam, gdzie odbywają się zgromadzenia cykliczne.

Jednym z głównych zastrzeżeń miasta był termin złożenia zawiadomienia o zamiarze przedłużenia zgromadzenia. Według ratusza organizator przekroczył 30-dniowy termin przewidziany w ustawie.

Zawiadomienie zostało złożone 10 listopada i dotyczyło zgromadzenia planowanego do 5 stycznia. Władze Warszawy argumentowały, że zgodnie z Prawem o zgromadzeniach zawiadomienie powinno dotrzeć do organu gminy nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż sześć dni przed planowaną datą zgromadzenia.

W ocenie ratusza oznaczało to, że zgłoszenie obejmujące okres po 10 grudnia zostało złożone przedwcześnie.

Sąd uchylił decyzję miasta. Wskazał na termin zgłoszenia

Organizatorzy protestu odwołali się od decyzji ratusza do Sądu Okręgowego w Warszawie. W czwartek sąd uwzględnił ich odwołanie, uchylając tym samym rozstrzygnięcie prezydenta stolicy.

Sędzia Anna Bonkowska-Kubek, uzasadniając postanowienie, odniosła się m.in. do wątpliwości miasta dotyczących terminu zgłoszenia przedłużenia zgromadzenia. Wskazała, że termin należy liczyć w odniesieniu do pierwszego dnia planowanego posiedzenia, a w tej sprawie wymóg został spełniony.

Sąd nie podzielił również argumentacji władz Warszawy dotyczącej potencjalnych zagrożeń związanych z protestem. Jak stwierdziła sędzia, przedstawione przez ratusz okoliczności „nie dawały podstaw do przyjęcia, że odbycie zgromadzenia narusza zasady organizowania zgromadzeń oraz może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach”.

Czwartkowe postanowienie nie zakończyło jednak sporu. Zapowiedź złożenia zażalenia oznacza, że władze Warszawy zamierzają dalej kwestionować rozstrzygnięcie dotyczące zgromadzenia.

Protest przed Trybunałem Konstytucyjnym trwa od września

Zgromadzenie przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego rozpoczęło się we wrześniu 2026 roku. Jego uczestnicy deklarowali sprzeciw wobec tego, co określają jako próbę siłowego przejęcia Trybunału przez rząd.

Protest ma charakter inicjatywy wspieranej przez środowiska związane z prawicowymi mediami oraz Klubami „Gazety Polskiej”. Na miejscu ustawiono scenę wykorzystywaną przez Telewizję Republika, która relacjonuje wydarzenia i udostępnia uczestnikom przestrzeń do publicznych wystąpień.

W organizację manifestacji zaangażowane są Kluby „Gazety Polskiej”. Jedną z głównych postaci protestu jest Adam Borowski, przewodniczący warszawskiego Klubu „Gazety Polskiej”, wskazywany również jako organizator zgromadzenia.

W manifestacjach uczestniczyli przede wszystkim politycy związani z Prawem i Sprawiedliwością. Na miejscu pojawiali się także zwolennicy Konfederacji oraz Konfederacji Korony Polskiej.