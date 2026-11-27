Siewiera pytany o słowa Wołodymyra Zełenskiego, który zapowiadał, że nadchodząca zima będzie czasem wielkiej ofensywy Rosji. Czego może spodziewać się Polska?

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- Obawiam się, że dokładnie tego, co mieliśmy przez ostatnich kilka dni podane jak na tacy, tylko w znacznie większej ilości – odparł Siewiera nawiązując do naruszenia przestrzeni powietrznej Polski przez rosyjskie pociski manewrujące i drona (prawdopodobnie rozpoznawczego).

Rosyjskie ataki na ukraińskie miasta i miejsca upadku obiektów w Polsce Foto: PAP

Jacek Siewiera opisuje trzy błędne hipotezy Władimira Putina w czasie trwającej wojny

- Jak spojrzymy na mapę analityczną ISW (Instytut Studiów nad Wojną, think tank – red.), gdzie zebrano wszystkie dostępne i potwierdzone w toku czynności dochodzeniowo-śledczych incydenty sabotaży, które atrybuowane są Federacji Rosyjskiej i jej służbom, to zasadnicza część tej działalności skupia się w krajach bałtyckich, Polsce i w Niemczech – zauważył były szef BBN.

Zdaniem Siewiery Rosja będzie obecnie weryfikować „trzecią wadliwą hipotezę” postawioną w trakcie trwającej wojny z Ukrainą. Jak mówił pierwszą była hipoteza mówiąca, że Ukraina padnie w wyniku trzydniowej ofensywy rosyjskich sił. Drugą, że przedłużająca się wojna na Ukrainie złamie wolę Zachodu w kwestii wsparcia dla Kijowa.

- Trzecia hipoteza zakłada, że stosując wobec krajów europejskich przemoc, sabotaż, da się Europejczyków zastraszyć. Z moich doświadczeń w KE wynika, że owszem Europejczycy nadal są powściągliwi, zwłaszcza w zachodniej części traktują zaangażowanie wojskowe w sposób powściągliwy, ale nie zmienia to faktu, że irytacja jest cechą spajającą UE – dodał były szef BBN.

Naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej Foto: PAP

Jacek Siewiera: Irytacja jednoczy Europę

Siewiera tłumaczył, że chodzi o irytację spowodowaną kilkoma czynnikami. Pierwszym są bezpardonowe ataki Rosji, drugim – fakt, że administracja USA traktuje Europę „bardziej jako przedmiot”, a trzecim - Chiny, „które w sposób agresywny budują swoją politykę gospodarczą, korzystając z wszelkich przywilejów wspólnego rynku europejskiego i blokując jakikolwiek dostęp do rynku rodzimego”.

To Irytacja „w sposób który jednoczy Europę” - podsumował Siewiera. Zdaniem byłegoszefa BBN paradoksalnie zmiana na stanowisku prezydenta USA na polityka może sprawić, że „działania defragmentujące UE będą silniejsze”. - Dzisiaj działalność Trumpa jest tym, co w Brukseli cementuje relacje międzynarodowe – podsumował.

Siewiera był też pytany czy nasi sojusznicy z NATO w sposób wystarczająco reagują na naruszenia przestrzeni powietrznej Polski przez rosyjskie drony i pociski.

- Mamy obecność kilku tysięcy amerykańskich żołnierzy, mamy wspólne ćwiczenia, które odbywały się po raz pierwszy w historii w formacie Koalicji Chętnych, dokładnie w dniu, w którym te trzy rakiety spadły. To są sygnały o tym, że Europa tutaj jest, ma świadomość tego regionu, tu ćwiczy i właśnie dlatego Putin skierował trzy rakiety manewrujące w kierunku prowadzonych ćwiczeń - odpowiedział. Dodał jednak, że „oczekujemy jeszcze większej ekspozycji, jeszcze większej projekcji siły Sojuszu, albo europejskiej siły na flance wschodniej”.

Pytany czy rozumie decyzję o tym, że nie zestrzelono rosyjskich pocisków, które naruszyły przestrzeń powietrzną Polski, nie zestrzelono też drona, który na krótko pojawił się nad Polską. - Drugą decyzję rozumiem w 100 procentach, całość postrzegam jako sekwencję. W pierwszej kolejności Rosjanie w intencjonalny sposób wykorzystali trzy pociski manewrujące, lecące na niskiej wysokości, trudne do wykrycia, trudne do zestrzelenia (...). Te trzy pociski miały na celu właśnie wywołanie takiej debaty (o zestrzeliwaniu), podniesienie emocji, sprawienie, by każdy pilot w kokpicie, gdy siedzi w maszynie i ma cel przed sobą, w sposób nerwowy pamiętał tę debatę, która przetoczyła się przez wszystkie media (...) i podejmował decyzję w stresie i w obciążeniu, bo to na nim spoczywa odpowiedzialność. A na następny dzień została wysłana forma środka napadu powietrznego (drona), który jest łatwy w zestrzeleniu, łatwy w identyfikacji, porusza się wolniej, ale dokładnie w takiej trajektorii, aby w momencie zestrzelenia prawdopodobieństwo upadku na teren zurbanizowany było wysokie – wyjaśnił Siewiera dodając, że decyzja o niezestrzeleniu drona była „w pełni uzasadniona”.

- Pierwsza decyzja – w moim przekonaniu piloci powinni mieć zdjętą odpowiedzialność karną z decyzji o zestrzeleniu – dodał w kontekście tego, że nad Polską nie strącono rosyjskich pocisków manewrujących. Jak dodał piloci pamiętają sytuację w Wyrykach, gdzie pocisk wystrzelony przez pilota myśliwca F-35 uszkodził budynek mieszkalny. - Prokuratura po 365 dniach umorzyła postępowanie. Ale czy tak będzie za każdym razem? Pilot tego nie wie – podkreślił.