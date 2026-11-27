Do zdarzenia doszło w listopadzie. Zniszczone zostały Pomnik Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego, Pomnik Ofiar Ludobójstwa na Wołyniu oraz Pomnik Bohaterów Getta Warszawskiego.

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Co łączy napisy „Slava UPA” na pomnikach z oszustwami metodą „na podszywacza”?

Prowadząc dochodzenie w sprawie oszustw metodą „na podszywacza”, policjanci z Ursynowa i Mokotowa zgromadzili materiał pozwalający powiązać dwóch zatrzymanych w tej sprawie mężczyzn z pomalowaniem pomników. Jak przekazała asp. szt. Marta Haberska z komendy obejmującej ten rejon, z ustaleń śledczych wynika, że w nocy z 13 na 14 listopada mężczyźni wspólnie nanieśli napisy na trzech warszawskich monumentach. Mieli otrzymać za to łącznie tysiąc złotych.

Według policji zlecenia i instrukcje przekazywano za pośrednictwem komunikatora internetowego. Poszukiwano również kolejnych osób, które miałyby nanosić podobne napisy na pomnikach związanych z Wołyniem we Wrocławiu. Tym razem oferowane wynagrodzenie miało wynosić tysiąc dolarów.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty. 32-letni obywatel Polski odpowie za działanie na rzecz obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, znieważenie pomnika oraz oszustwo. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące.

Z kolei 16-letni obywatel Ukrainy, który według ustaleń policji miał uczestniczyć zarówno w malowaniu pomników, jak i oszustwach metodą „na podszywacza”, decyzją sądu rodzinnego został umieszczony na trzy miesiące w okręgowym ośrodku wychowawczym.

Śledczy dotarli do kolejnych podejrzanych

Policjanci ustalili, że w sprawę może być zaangażowanych więcej osób. Zebrane tropy prowadziły również do innych regionów Polski. W działania włączyli się m.in. funkcjonariusze z Nowego Sącza i Wrocławia.

Jak poinformowała asp. szt. Haberska, policjanci z Ursynowa, współpracując z funkcjonariuszami z Krakowa, ustalili, że jeden z numerów telefonów wykorzystywanych przez osobę zlecającą pomalowanie pomników należy do 24-letniego obywatela Ukrainy. Pod wskazanym adresem w Nowym Sączu funkcjonariusze zastali 24-latka oraz jego 19-letniego brata. Podczas przeszukania mieszkania zabezpieczyli telefony komórkowe, laptopy, tablety, karty SIM, gotówkę w różnych walutach oraz kilka kart bankomatowych. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani i przewiezieni do Warszawy.

Tego samego wieczoru policjanci udali się do Wrocławia. Ustalili, że związek ze sprawą może mieć również mieszkający tam 31-letni obywatel Ukrainy. W jego mieszkaniu znaleźli sprzęt elektroniczny, karty bankomatowe oraz narkotyki.

– Z ustaleń śledczych wynika, że podejrzani mogli działać w ramach zorganizowanej grupy i podejmować działania na rzecz obcego wywiadu Federacji Rosyjskiej – przekazała asp. szt. Haberska.

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Zarzuty za współpracę z obcym wywiadem

31-letni obywatel Ukrainy zatrzymany we Wrocławiu usłyszał w prokuraturze zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, organizowania udziału w działalności obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej oraz znieważenia pomnika.

Podobne zarzuty, z wyjątkiem organizowania udziału w działalności obcego wywiadu, przedstawiono 24-latkowi zatrzymanemu w Nowym Sączu. Prokuratura wystąpiła o zastosowanie wobec obu mężczyzn tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. Sąd nie uwzględnił jednak wniosku i nie zastosował wobec nich żadnych środków zapobiegawczych. – W związku z decyzją sądu oraz mając uzasadnione podstawy, iż pobyt mężczyzn może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa, sporządzono wobec nich wnioski o deportację z terytorium RP, a następnie przekazano do Placówki Straży Granicznej w Warszawie w celu ich deportacji. Mężczyźni opuścili już teren Polski – poinformowała asp. szt. Haberska.

19-latek zatrzymany w Nowym Sączu usłyszał zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Został objęty dozorem policji, zakazem opuszczania kraju oraz zakazem kontaktowania się z innymi osobami podejrzanymi w tej sprawie.

Śledztwo nadzoruje VIII Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie.