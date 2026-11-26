Z tego artykułu dowiesz się: Kto i w jaki sposób przejął kontrolę nad wartym miliony majątkiem twórcy giełdy Zondacrypto po jego tajemniczym zniknięciu.

Jakie powiązania z rosyjskimi służbami specjalnymi (FSB) mają osoby, które nadzorowały kluczowe spółki Sylwestra Suszka.

Jaki jest związek polskiej mafii paliwowej z międzynarodową siatką wprowadzającą na europejski rynek paliwo od Gazprom Nieft.

W jaki sposób z luksemburskiej spółki zniknęły aktywa warte miliony euro, w tym luksusowy helikopter.

Co stało się z ogromnym majątkiem Sylwestra Suszka, twórcy giełdy kryptowalut BitBay (późniejszej Zondacrypto), który zaginął w marcu 2022 r.? Na to pytanie próbuje odpowiedzieć nie tylko rodzina Suszka i klienci upadłej giełdy, ale także polska prokuratura. Według śledczych majątek – aktywa w wielu spółkach m.in. w Dubaju i Luksemburgu oraz nieruchomości – przejęła zorganizowana grupa przestępcza na czele m.in. z Marianem W. pseud. Maniek. To szef mafii paliwowej, prywatnie znajomy Suszka. To na terenie jego bazy paliwowej w Czeladzi widziano po raz ostatni „króla polskiej giełdy bitcoinów”. Marian W. – według hipotez śledczych – był cichym inwestorem kryptogiełdy i mógł wyprać tam nawet 300 mln zł z lewych paliw.

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Zarzuty w sprawie nielegalnego przejęcia majątku Suszka usłyszała w sierpniu tego roku Jaromira W., była żona Mariana W. On sam od dawna ukrywa się – dotąd zarzutów w tej sprawie nie udało mu się ogłosić. Prokuratura przypisuje „Mańkowi” kierowanie grupą przestępczą dokonującą wrogiego przejęcia majątku, w tym także kontrolowanych przez Suszka podmiotów gospodarczych. M.in. dwóch spółek zarejestrowanych w Luksemburgu – Luxbay S.A. (kontrolowała giełdę krypto) i S&B Investment S.A. (nieruchomości).

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Dziennikarka „Rzeczpospolitej” otrzymała specjalną zgodę na wgląd do luksemburskiego rejestru beneficjentów rzeczywistych oraz dokumentów, jakie składają spółki zarejestrowane w Księstwie Luksemburg, które rzucają nowe światło na aferę Zondacrypto.

Do spółki S&B Investment wchodzi Kral, a wraz z nim Rosjanie

4 września 2019 r. przed notariuszem w Luksemburgu zostają zarejestrowane dwie spółki: S&B Investment oraz Luxbay. Ta pierwsza ma gromadzić nieruchomości z pieniędzy z kryptogiełdy. Litery S i B to inicjały Suszka i jego syna. Druga kontroluje giełdę, która trzy tygodnie później ruszy w Estonii pod nazwą BB Trade Estonia. Na spotkaniu u notariusza, w imieniu obu właścicieli, pojawia się Julien Wéber, luksemburczyk świadczący usługi dla spółek, w tym pełnienie funkcji dyrektorskich i powierniczych.

Sylwester Suszek, twórca BitBay, polskiej giełdy bitcoinów, której depcze po piętach KNF, wraz ze wspólnikami ucieka z kapitałem najpierw do Dubaju, a potem do Luksemburga. Z aktu założycielskiego S&B Investment, który oglądaliśmy w luksemburskich rejestrach, wynika, że Wéber reprezentuje właściciela ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. To spółka o nazwie Atriumbay. Dziś już wiemy, że to ona zainwestowała 2 mln zł w firmę Krypto Jam Rafała Zaorskiego, by animować rynek krypto. Zaorski nie wywiązał się z tej umowy, od dwóch miesięcy ciąży na nim zarzut przywłaszczenia 1,7 mln zł należących do operatora Zondacrypto.

W przypadku Luxbay jej właścicielem jest również dubajska spółka – Skybay. W lutym 2017 r., jak pisała „Rz”, założył ją tam Suszek w obliczu kłopotów z nadzorem finansowym.

Obie założone w Luksemburgu spółki kontroluje Sylwester Suszek. Audytorem – i de facto nadzorcą – obu spółek zostaje Okko Advisory z Luksemburga. To ważna informacja, do której jeszcze wrócimy.

W lipcu 2021 r. funkcję członka zarządu obejmuje Sylwester Suszek i David Luksenburg, luksemburczyk, świadczący usługi zarządzania firmą (akta nie mówią, kogo reprezentuje). Osiem miesięcy później Suszek znika. Luksemburskie rejestry, które analizowała „Rzeczpospolita” pokazują, że w S&B Investment nic się nie dzieje aż do 14 listopada 2023 r. Wtedy dochodzi do przełomowych zmian.

Sylwester Suszek – który w Polsce jest osobą zaginioną, a prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie jego uprowadzenia – zostaje wykreślony z rejestru. W jego miejsce wchodzi do zarządu Przemysław Kral oraz Julien Weber. Suszek, co nie jest bez znaczenia, poznał Krala przez Mariana W. W telefonie miał go zapisanego jako „Przemek, adwokat od Mańka”. Kral jest katowickim adwokatem i prezesem Zondacrypto.

Rejestr beneficjentów rzeczywistych inwestycyjnej spółki Suszka w Luksemburgu ujawnia nam jeszcze jedno: Kral zostaje nie tylko dyrektorem, ale obejmuje także kontrolę właścicielską. Zostaje beneficjentem rzeczywistym spółki S&B Investment S.A. Według rejestrów jest nim do tej pory. Jak to możliwe skoro właściciel jest uznany za zaginionego od 2022 r.?

Klucz do majątku Suszka Przemysław Kral dostał od niego samego. 15 października 2019 r., miesiąc po rejestracji S&B, Julien Wéber – wtedy jeszcze jedyny dyrektor spółki – przyjechał do notariusza w Piekarach Śląskich (to rodzinne miasto Suszka). Suszek na tym spotkaniu udziela Kralowi pełnomocnictwa do zarządu całym majątkiem spółki. Dowodem jest akt notarialny, znajdujący się w polskim KRS jednej ze spółek Suszka w Polsce – Murano Estate. Dokument ten znalazł Robert Nogacki, radca prawny, który zasiada w komitecie wierzycieli upadłej giełdy Zondacrypto (spółki BB Trade Estonia OÜ). Tropienie pieniędzy wyprowadzonych z kryptogiełdy leży w interesie jego klientów.

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– Zakres tego pełnomocnictwa jest najszerszy z możliwych – mówi nam mec. Robert Nogacki. Wylicza: – Kral mógł sprzedawać i darować nieruchomości spółki dowolnym osobom, wskazywać do zapłaty własny rachunek, dowolnie dysponować rachunkami bankowymi spółki, reprezentować obie strony umowy i udzielać dalszych pełnomocnictw.

Akt ten był używany przez Krala przed zaginięciem Suszka, ale i po nim. W lipcu 2021 r. to Kral, w imieniu S&B, odbył zgromadzenie Murano Estate sp. z o.o., która należała do luksemburskiej spółki Suszka i powołał na prezesa Annę P., znajomą i współpracownicę Mariana W. – dziś jest podejrzana m.in. o przejęcie należącego do Suszka mieszkania w Katowicach. W marcu 2024 r. w Nicei na tej samej podstawie Kral podpisał umowy sprzedaży Murano.

Kiedy Kral przejmuje spółkę i kierownictwo w spółce zaginionego Suszka, dochodzi do jeszcze jednej kluczowej zmiany. W miejsce Okko Advisory firmą nadzorczą S&B zostaje zarejestrowana w Luksemburgu Case and Key. W rejestrach znaleźliśmy zaskakujące informacje na jej temat. Została założona w 2019 r. przez 32-letniego Rosjanina Igora Ismagiłowa i Davida Luksenburga (tego samego, który dwa lata później wszedł do S&B Investment). W Case and Key pojawia się kolejny udziałowiec – Rosjanin Nikolai Usatov. On i Ismagiłow są urodzeni w Leningradzie (obecnie Sankt Petersburg). Obaj podają adresy zamieszkania w Luksemburgu.

Prawnicy ze służby bezpieczeństwa

Kluczowa zmiana następuje jednak w marcu 2023 r. gdy do Case and Key wchodzi Rashid Ismagiłow, ojciec Igora Ismagiłowa. Dokapitalizowuje spółkę 12 tys. euro (obejmuje emisję nowych udziałów) oraz premią emisyjną w wysokości 100 tys. euro. Rosyjski adwokat również podaje, że mieszka w Luksemburgu. Wraz z nim do spółki wchodzi trzeci Rosjanin – Sergiej Ilichew. Obejmuje tysiąc udziałów.

Zatrzymajmy się przy Rashidzie Ismagiłowie, bo to w tej historii postać ważna. Od 2019 r. pełni funkcję starszego partnera w kancelarii adwokackiej Marsovo Pole w Sankt Petersburgu. Nie jest to zwykła kancelaria. Tworzą ją byli funkcjonariusze Federalnej Służby Bezpieczeństwa (sukcesora KGB, z której wywodzi się Władimir Putin), Prokuratury Generalnej i Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej oraz naukowcy związani z Wydziałem Prawa Sankt-Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego. Spośród dziesięciu partnerów i prawników tej kancelarii pięcioro wywodzi się bezpośrednio ze służby w organach bezpieczeństwa, prokuraturze i pionie śledczym. To:

* Roman Aleksandrow, śledczy ds. szczególnie ważnych w Służbie Śledczej Zarządu FSB dla Sankt Petersburga i obwodu leningradzkiego,

* Aleksiej Aleksandrow, deputowany Dumy Państwowej z ramienia „Jednej Rosji”, głównego zaplecza politycznego Władimira Putina, z liderem Dmitrijem Miedwiediewem,

* Wadim Olechnowicz i Artiom Bakonin – obaj byli wojskowi z doświadczeniem w służbie w Prokuraturze Generalnej Federacji i Komitecie Śledczym Rosji. Byłymi prokuratorami są inni partnerzy tej kancelarii: Jelena Topilska i Aleksandr Misanow,

* Sam Rashid Ismagiłow od ponad dwóch dekad uczestniczy w kształceniu i awansowaniu kadr prawniczych struktur siłowych. Ma tytuł profesora Sankt-Petersburskiego Uniwersytetu MSW Federacji Rosyjskiej oraz Akademii Bezpieczeństwa Ekonomicznego MSW, gdzie zasiadał również w Radzie Dysertacyjnej, współdecydując o nadawaniu stopni naukowych kadrze zwalczającej przestępczość gospodarczą.

– To kancelaria rosyjskich służb i aparatu tamtejszej władzy. Jeśli jeden z partnerów wchodzi nagle do luksemburskiej spółki i ona trafia do spółki po twórcy kryptogiełdy, to nie ma w tym krzty przypadku. Powiem więcej: ten, kto wybrał ich do nadzoru spółki S&B Investment, musiał ich znać wcześniej. To wejście to gwarancja pilnowania swoich, rosyjskich interesów strategicznych – mówi nam wysoko postawiony funkcjonariusz ABW, specjalista od Rosji, gdy pokazujemy mu, co znaleźliśmy w Luksemburgu.

Rosjanie w trzy lata dopłacili pół miliona euro

Na cztery dni przed tym, jak Case and Key został audytorem w spółce po Suszku, Rashid Ismagiłow pozbył się na rzecz syna Igora większości swoich udziałów. Mimo to, jak pokazują akta spółki, które oglądaliśmy w luksemburskim rejestrze, tysiąc udziałów posiada do dziś. W dostępnych publicznie rejestrach beneficjentów nie zostanie ujawniony. Formalnie beneficjentem rzeczywistym jest jego syn Igor. Gdy ze spółki S&B wyprowadzano majątek Suszka – jak twierdzi prokuratura – nadzór nad nią miał Case and Key. Spółka Rosjan, choć jest wpisana jako audytor, nie jest nią. I jest poza kontrolą: nie wykonuje czynności podlegających nadzorowi CSSF (odpowiednika polskiego KNF) ani izbie biegłych rewidentów.

W rejestrze Case and Key figuruje jako „commissaire aux comptes”. A więc jest komisarzem, czyli organem nadzoru luksemburskiej spółki akcyjnej. Ma nieograniczone prawo wglądu we wszystkie operacje spółki: księgi, korespondencję, protokoły. Robert Nogacki, radca prawny i przedstawiciel wierzycieli Zondacrypto

Jaką naprawdę rolę odgrywał w spółce S&B podmiot Case and Key? – pytamy mec. Nogackiego.

– W rejestrze Case and Key figuruje jako „commissaire aux comptes”. A więc jest komisarzem, czyli organem nadzoru luksemburskiej spółki akcyjnej. Nie jest niezależnym biegłym rewidentem. Jednak komisarz ma nieograniczone prawo wglądu we wszystkie operacje spółki: księgi, korespondencję, protokoły. Co ważne, składa sprawozdanie walnemu zgromadzeniu, które dopiero na tej podstawie zatwierdza rachunki roczne i udziela zarządowi absolutorium. Jest więc podkładką księgową i korporacyjną. Przy tym odpowiada wobec spółki i osób trzecich za szkody z naruszenia ustawy lub statutu, co dla wierzycieli giełdy, których reprezentuję, nie jest bez znaczenia – tłumaczy Robert Nogacki.

Wątpliwości budzą także wyniki finansowe Case and Key. Rosjanie jako udziałowcy dopłacili w ciągu trzech lat blisko pół miliona euro. Po co komuś spółka, do której dopłaca się średnio 160 tys. euro rocznie? – To wygląda jak spółka fasadowa, nie powstała dla zysków. Ma kontrolować czyjeś interesy. Są to bardzo ważne interesy – podkreśla nasz informator z ABW.

Suszek znika, a jego majątek topnieje. Prokuratura: grupa dokonuje wrogiego przejęcia

Zarzuty wrogiego przejęcia majątku Suszka prokuratura stawia Jaromirze W. i – zaocznie – Marianowi W. Tego w luksemburskich aktach wprost nie widać.

S&B nie składał sprawozdań finansowych. Zrobił to dopiero Kral w 2025 r. Sprawozdania dotyczyły 2022 r. (rok, w którym zniknął Sylwester Suszek) i 2023 r. Z nich dowiadujemy się, że w 2022 r. w spółce były aktywa warte blisko 3,5 mln euro, w tym budynek znajdujący się w Polsce o wartości ponad miliona euro oraz śmigłowiec nabyty w 2022 r. za kwotę 2 mln euro. Spółka wykazała również wierzycieli na kwotę ponad 5,5 mln euro, głównie z pożyczki od akcjonariusza w wysokości 4,2 mln euro oraz pożyczki udzielonej podmiotowi powiązanemu w wysokości 801 tys. euro. Dokumenty nie mówią, kto jest tym pożyczkodawcą.

Gdy brakuje Suszka, majątek w spółce topnieje. Rok później rzeczowe aktywa trwałe są wyceniane w sprawozdaniu na 828 tys. euro i jest to głównie budynek w Polsce o wartości 351 tys. euro (rok wcześniej wart był ponad milion). Nie ma już helikoptera. Oba raporty wskazują, że S&B Investment ma także 100 proc. udziałów w polskiej spółce Murano Estate (spółka Sylwestra Suszka, którą kontroluje przez spółkę w Dubaju). Jak pisał Onet, w momencie sprzedaży Murano Estate w 2024 r. spółka posiadała m.in. 800-metrowy lokal usługowy w apartamentowcu Casa del Arte przy ul. Nowolipie 7A w Warszawie, zabudowaną działkę przy ul. Kościuszki w Katowicach, tereny budowlane w Gliwicach, na których znajdował się dyskont jednej z dużych sieci handlowych.

Spółka, czyli Kral, nie składa już sprawozdań za 2024 i 2025 r. Nie wiadomo, czy cokolwiek zostało w luksemburskiej spółce Suszka.

Pieniędzy od dawna nie ma już w Zondacrypto. Tą kieruje od 2021 r. Przemysław Kral. W kwietniu tego roku zbankrutowała.

17 kwietnia tego roku premier Donald Tusk w Sejmie RP informował o nieprawidłowościach w związku z funkcjonowaniem giełdy Zondacrypto. Powołując się na treść tajnej notatki Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ujawnił, że podmiot posiada związki z rosyjskojęzyczną grupą przestępczą oraz ze służbami specjalnymi Federacji Rosyjskiej. Szczegółów nie zdradził. Ruszyło śledztwo prokuratury o oszustwo wielkich rozmiarów. Pięć dni później, 22 kwietnia 2026 r. rezygnację z komisarza w S&B złożyła Case and Key.

Rosyjskie paliwo Mariana W. Czyje interesy tak naprawdę reprezentował

Marian W. był ostatnią osobą, która widziała Sylwestra Suszka żywego. W marcu 2022 r. postawiono mu zarzut bezprawnego pozbawienia wolności. Nie został jednak aresztowany. Już wtedy, od czterech lat, był podejrzanym o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, która w latach 2011–2016 sprowadzała z Niemiec lewe paliwo. Na spółki słupy wystawiła blisko 12 tys. fałszywych faktur wartych 1,3 mld zł. Jednak przychody z procederu były większe: z akt sądowych wynika, że przez cztery bankowe konta (dwa w Polsce, dwa w Czechach) wypłynęło na rachunki Mariana W. 1,5 mld zł. Wyłudzony VAT to 300 mln zł. „Maniek”, technik elektronik z Piekar Śląskich wykazywał, że jako dyrektor w swojej spółce Delta Oil Plus zarabia 4,7 tys. zł. Oficjalnie jest bez majątku.

Ustalenia śledztwa Zondacrypto wskazują, że „Maniek” środki pochodzące z transakcji paliwowych prał w kryptogiełdzie Suszka. To miało dawać mu nieformalny wpływ na jej zarządzanie.

Skąd pochodziło paliwo, którym handlował Marian W.? Formalnie kupował je od kilku niemieckich firm. One również były częścią międzynarodowej grupy przestępczej. Jednak w rzeczywistości paliwa pochodziły z Rosji, od spółki Gazprom Nieft – wskazują źródła „Rzeczpospolitej”. I to tak naprawdę Rosjanie stoją na czele tej międzynarodowej grupy przestępczej. „Dostawcą paliwa do niemieckich baz były firmy rosyjskie” – potwierdza nasze ustalenia katowicka Prokuratura Regionalna, po szczegóły odsyła nas do niemieckiego śledztwa.

Akta śledztwa, które oglądaliśmy w katowickim sądzie, wskazują, że śledztwo prowadziła niemiecka prokuratura w Magdeburgu, a do rozbicia międzynarodowej grupy przestępczej, w której uczestniczył „Maniek”, powołano specjalny zespół śledczy. – Choć w Polsce „Maniek” jest uważany za szefa mafii paliwowej, tak naprawdę tworzył jedną z wielu grup, która wprowadzała na rynek Europy rosyjskie lewe paliwo. Kto stał na czele tego biznesu, możemy się domyślać – opowiada nam osoba, która zna kulisy tego śledztwa.

O tym, jak mocny był Marian W., świadczy nie tylko to, że mimo kierowania grupą przestępczą nie trafił do aresztu. Gdy prowadząca śledztwo prokurator wydała postanowienie o zatrzymaniu grupy Mariana W. przez CBA, wszyscy dzień wcześniej zdołali uciec. Do dziś nie ustalono, skąd grupa „Mańka” dostała informację i kto z nimi współpracował. Bez problemu wpłacił 300 tys. zł poręczenia majątkowego za list żelazny. Mimo zakazu opuszczenia Polski zniknął z kraju.

Spółka Gazprom Nieft ma siedzibę w Petersburgu. To właśnie ten port stanowił kluczowy węzeł logistyczny do eksportu rosyjskiej ropy naftowej do Europy przez Bałtyk. Po objęciu jej embargiem i sankcjami Unii ta droga tranzytu została zablokowana. Rashid Ismagiłow w latach 2006–2012 był wicegubernatorem obwodu leningradzkiego, czyli regionu rafinerii w Kiriszach oraz portów Primorsk i Ust-Ługa, hubu transportowego paliw do Europy.

Za pośrednictwem mec. Jacka Dubois, jednego z obrońców wysłaliśmy pytania do Przemysława Krala. Pytaliśmy m.in. dlaczego zmienił nadzorcę spółki S&B i jak mogło dojść do przejęcia majątku Suszka na rzecz Mariana i Jaromiry W. Odpowiedzi nie otrzymaliśmy. Bez odpowiedzi pozostawiła także nasze pytania Prokuratura Krajowa, która prowadzi śledztwo w sprawie upadku Zondacrypto.

Marian M. uciekł z kraju na początku tego roku. W śledztwie paliwowym, jak ujawniła „Rz”, w 2019 r. otrzymał list żelazny, który do końca procesu daje mu bezkarność. – On do Polski nie wróci – mówił nam kilka miesięcy temu jego obrońca mec. Błażej Gazda.

Luxbay, która kontrolowała giełdę, została zlikwidowana 31 grudnia 2025 r. Luksemburski rejestr nie pokazuje, kto był jej ostatnim właścicielem.