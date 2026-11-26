Prawdziwą drogą przez mękę jest uzyskiwanie decyzji środowiskowych. Utrudnia je przechodzenie przez zawiłe procedury administracyjnie, które dodatkowo komplikują sprzeczne stanowiska opiniujących instytucji czy wreszcie wnoszone odwołania np. organizacji społecznych. Nie mniejsze problemy sprawia brak stabilności w przepisach: te dotyczące informacji o środowisku oraz przedsięwzięć mogących znacząco na środowisko oddziaływać zmieniają się, co wymusza dostosowywanie dokumentacji już w trakcie postępowań.

Przetargi trwają latami. Budowa musi poczekać