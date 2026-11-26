Jesteśmy coraz bardziej wyczuleni na dobro zwierząt. Media coraz częściej nagłaśniają sprawy znęcania się nad nimi. Sądy też coraz częściej skazują za takie czyny.

Jednak zwierzętami zajmują się nie tylko sądy karne. Przybywa sporów o opiekę nad wspólnymi pupilami rozwodzących się małżonków, najczęściej nad psami. Te sprawy bywają nawet trudniejsze do rozstrzygnięcia. Bo przestępstwa przeciw dobru zwierząt są wyraźnie opisane w prawie, podobnie jak kary. W sprawach rodzinnych jest już trudniej. Bo zwierzę jest według prawa traktowane dwojako. Z jednej strony jest po prostu rzeczą, elementem majątku jednego czy obojga małżonków. Z drugiej – i to też wyraźnie zapisano w ustawie – rzeczą nie jest, bo to istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia.