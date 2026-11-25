Prezydent Warszawy pokazuje, że po dwukrotnie przegranych wyborach prezydenckich nie pogodził się wcale z rolą zwykłego samorządowca. Jeśli ktoś wierzył, że teraz skupi się na urządzaniu kolejnych placów, a jego największą życiową ambicją jest przebudowa Mariensztatu, to się głęboko mylił. Może i jest nieustannie poniżany przez realnie rządzącego miastem Marcina Kierwińskiego, ale ciągle próbuje powrócić do wielkiej polityki. I robiąc show z de facto zakazaniem opozycyjnego zgromadzenia pod Trybunałem Konstytucyjnym, udowadnia, że wie, o co dziś tak naprawdę toczy się gra.