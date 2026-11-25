Do incydentu doszło przed budynkiem resortu kultury, położonym naprzeciwko Pałacu Prezydenckiego. Funkcjonariusze SOP zauważyli mężczyznę i ruszyli mu z pomocą. Zawiadomili także straż pożarną i pogotowie ratunkowe.

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– Pod Ministerstwem Kultury mężczyzna właśnie się podpalił. Nasi funkcjonariusze widząc to, udzielili mu pomocy – powiedział „Faktowi” płk SOP Bogusław Piórkowski. Doprecyzował, że zdarzenie miało miejsce przed siedzibą ministerstwa, a nie bezpośrednio przed Pałacem Prezydenckim.

Jaki jest stan mężczyzny?

Poszkodowany trafił do szpitala. Szczegóły dotyczące jego stanu zdrowia nie są na razie znane.

Na miejscu zdarzenia pracuje policja.

Więcej informacji wkrótce