Z tego artykułu dowiesz się: Co stoi za nietypową strategią sprzedaży torebek przez stację telewizyjną.

Jakie kontrowersje budzi pochodzenie produktu i jego cena w kontekście podobnych ofert rynkowych.

Jaki wpływ na działania handlowe stacji ma wycofywanie się z niej kluczowych reklamodawców.

Awantura dotyczy programu TV Republika z 22 listopada, kiedy w trakcie rozmowy z gościem w studiu zgasło światło, a na antenie pojawiła się prezenterka stacji Paulina Wójcik, prezentująca torebkę na sprzedaż. Przy okazji przekazała, że projekt nawiązuje do miłości Jana III Sobieskiego i Marysieńki.

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Internauci kpią, że stacja zabrała się za tak niecodzienny sposób promocji w reakcji na utratę wielu dużych reklamodawców. Zaczęło się 9 listopada po decyzji sieci RTV Euro AGD, która wycofała się ze współpracy z TV Republika w reakcji na sposób relacjonowania przez stację zamachu w Krakowie.

TV Republika sprzedaje damskie torebki

Co ciekawe, torby promowanej w tak niecodzienny sposób nie ma w sklepie firmowym TV Republika, gdzie można znaleźć wiele różnych produktów, zazwyczaj z odwołaniem patriotycznym. Torebki oferowane są na stronie goryla.pl. Cena modelu Lubna to ponad 2,2 tys. zł, ale oferowane są teraz w promocyjnej cenie 1,5 tys. zł. Serie są limitowane – po 50 sztuk, są też inne modele i kolory. – Powstała z naturalnej skóry licowej premium – w wersjach czarnej i burgundowej ze wzorem krokodyla, w brązowej ze wzorem pytona. Zamyka się na magnes, a jej okucia są złote – czytamy na stronie.

W opisie oferty można przeczytać wiele o linii Amor Regalis, czyli „królewska miłość” i kolekcji torebek „Victarae”. – Torebki powstają wyłącznie w Polsce i wykonywane są ręcznie z najwyższą starannością, pietyzmem i dbałością o najdrobniejsze detale. Wyselekcjonowane skóry naturalne klasy premium, modne zestawienia faktur oraz precyzja rzemieślniczego wykonania nadają im wyjątkowy charakter – podaje producent. Do tego dochodzą odniesienia do miłości Jana III Sobieskiego i Marysieńki, choć wciąż trudno zrozumieć, co mają z tym wspólnego torebki, a zwłaszcza te konkretne.

Okazuje się jednak, że łudząco podobne modele można znaleźć na wielu innych platformach i w znacznie niższych cenach – na chińskim Temu można je kupić za 40–50 zł (choć z pewnością nie „z naturalnej skóry licowej premium”). Na ten temat głos postanowiła zabrać na platformie X m.in. Katarzyna Kotula, pełnomocniczka rządu ds. równości.

– Cud nad Wisłą, czyli wyrób torebkopodobny, zapewne za kilkadziesiąt złotych z chińskiej hurtowni, po przejściu przez studio TV Republika, kosztuje nagle 999 zł. Wiadomo, że najlepiej zarabia się na patriotyzmie i na babci – napisała Katarzyna Kotula.

Na wpis pełnomocniczki rządu również na platformie X zareagował Michał Rachoń, dyrektor programowy Republiki. – Torebki Victarae produkujemy w Polsce, w związku z czym pani Kotula swoje kłamstwa będzie musiała w jakiś sposób opisać w sądzie. A kiedy już przegra proces o te kłamstwa, będzie miała okazję wesprzeć Fundację Małych Stópek, która zajmuje się ochroną życia – zapowiedział.

Skargi od widzów na telewizję Republika

Do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wpływają już także skargi od widzów na sposób promowania produktów w trakcie audycji. Urząd wcześniej stwierdził naruszenie przepisów dotyczących ukrytych przekazów handlowych (chodziło o równie niecodzienną promocję zegarków marki Nowrocky). Przewodnicząca KRRiT Agnieszka Glapiak wszczęła wówczas postępowanie zmierzające do nałożenia na nadawcę kary finansowej.

Jak pisaliśmy niedawno, z badania przeprowadzonego w dniach 21–22 listopada na ogólnopolskiej próbie 1015 dorosłych respondentów przez firmę UCE Research wynika, że o wycofywaniu reklam z TV Republika słyszało 38,9 proc. Polaków, którzy również znają okoliczności tej sprawy. 23,6 proc. słyszało o wycofywaniu reklam, choć już bez szczegółowej wiedzy na ten temat. 31,9 proc. zupełnie nie znało tych okoliczności ani nie słyszało o temacie, zaś pozostałe kilka procent nie miało zdania na ten temat.

Zatem świadomość na ten temat jest nadal duża, mimo upłynięcia wielu dni od zapowiedzi bojkotu sieci RTV Euro AGD. Podczas podejmowania decyzji o wyborze sklepu lub marki dla niemal 52 proc. ankietowanych ma znaczenie, w jakich mediach emitują lub wstrzymują swoje reklamy.