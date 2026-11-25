Z tego artykułu dowiesz się: Jakie zmiany personalne zachodzą w Radzie Polityki Pieniężnej i kto obsadzi kluczowe stanowiska.

Jakie doświadczenie zawodowe wnoszą nowi kandydaci desygnowani przez większość senacką.

W jaki sposób nowy skład Rady może wpłynąć na przyszłe decyzje dotyczące stóp procentowych.

Przed jakim dylematem dotyczącym polityki pieniężnej stoi Rada w nadchodzących miesiącach.

W Radzie Polityki Pieniężnej na początku listopada zwolniły się dwa miejsca w związku z przejściem do zarządu Narodowego Banku Polskiego Przemysława Litwiniuka, który objął funkcję wiceprezesa, oraz Ludwika Koteckiego.

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Obaj byli członkami RPP od 2022 r., kiedy to zostali powołani przez ówczesną większość senacką. Koteckiego rekomendowała Koalicja Obywatelska, natomiast kandydaturę Litwiniuka zgłosiło PSL. Jako że byli to kandydaci „senaccy”, to znowu ta izba wyznaczy nowych członków Rady. Tym razem po jednej osobie wskazać miały Lewica i Koalicja Obywatelska.

Prof. Marcin Piątkowski kandydatem do Rady Polityki Pieniężnej

Już ponad dwa tygodnie temu „Rzeczpospolita” nieoficjalnie ustaliła, że to pierwsze ugrupowanie wskaże Marcina Piątkowskiego. To profesor Akademii Leona Koźmińskiego, były wiodący ekonomista Banku Światowego ds. rozwoju sektora prywatnego w Chinach i Indiach. Jest też autorem popularnej książki „Złoty wiek. Jak Polska została europejskim liderem wzrostu i jaka czeka ją przyszłość”.

Te informacje okazały się prawdziwe. W poniedziałek marszałek Sejmu i lider Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty oraz przewodniczący senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Kazimierz Kleina potwierdzili złożenie kandydatury prof. Piątkowskiego.

Izabela Leszczyna też do RPP

Nazwisko kandydata Koalicji Obywatelskiej do Rady Polityki Pieniężnej było dłużej owiane niepewnością, ale i tu sprawy w końcu się wyklarowały. We wtorek PAP Biznes ustalił, że senatorowie klubu KO planują zgłosić w Senacie kandydaturę Izabeli Leszczyny. Potwierdził to portalowi money.pl Tomasz Grodzki, szef senackiej reprezentacji KO. Leszczyna to była wiceminister finansów (w latach 2013–2015) oraz była minister zdrowia (2023–2025). Obecnie jest posłanką KO oraz wiceprzewodniczącą partii.

Przewodniczący senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Kazimierz Kleina powiedział PAP Biznes, że głosowanie nad kandydaturami możliwe jest w grudniu. Wcześniej Komisja będzie opiniować i wysłuchiwać kandydatów do RPP. Posiedzenia Senatu w nadchodzącym miesiącu zaplanowano na 8–9 grudnia oraz 16–18 grudnia. To oznacza, że podczas posiedzenia 1–2 grudnia Rada Polityki Pieniężnej będzie obradowała w niepełnym składzie.

Warto również zaznaczyć, że na początku 2027 r. dojdzie do kolejnej zmiany w składzie Rady Polityki Pieniężnej. 2 stycznia Marcin Zarzecki zastąpi Martę Gajęcką w zarządzie NBP, a jej miejsce w RPP zajmie osoba wskazana przez prezydenta. Na ten moment nie wiadomo jednak, kto jest faworytem głowy państwa do objęcia tej funkcji.

Co zrobi RPP w grudniu?

– Utarło się, że w grudniu niesłychanie rzadko zmienia się stopy procentowe, chyba że są nadzwyczajne okoliczności. Choć ja jestem tylko jednym z dziesięciu podejmujących decyzje – mówił podczas konferencji prasowej po listopadowym posiedzeniu prezes NBP prof. Adam Glapiński. W kontekście możliwej podwyżki w pierwszym kwartale 2027 r. mówił jednak, że „koń, jaki jest, każdy widzi”, i że RPP „boi się, że trzeba będzie podnieść stopy procentowe”.

Część innych członków RPP – m.in. Henryk Wnorowski, Gabriela Masłowska i Marcin Zarzecki – nie wykluczała konieczności podwyżki na początku 2027 r. (acz akurat Zarzeckiego już w Radzie wówczas nie będzie). Inni jednak – m.in. Ireneusz Dąbrowski czy Wiesław Janczyk – prezentowali bardziej gołębie poglądy. – Podwyżką stóp procentowych oddziaływalibyśmy na sytuację za 1,5 roku czy 2 lata, gdy, zgodnie z projekcją NBP, mamy być w celu inflacyjnym. To nie ma sensu – mówił niedawno „Parkietowi” Dąbrowski. https://www.parkiet.com/gospodarka-krajowa/art45501621-ireneusz-dabrowski-rpp-nie-widze-potrzeby-podwyzki-stop-procentowych

Najnowsze dane z krajowej i światowej gospodarki raczej nie dają argumentów za rychłą podwyżką stóp procentowych. Dane z przemysłu i budownictwa za październik okazały się wyraźnie gorsze od prognoz, dynamika sprzedaży detalicznej i przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw pozostaje stabilna, a ropa naftowa, gaz ziemny i paliwa są obecnie tańsze niż na początku listopada.