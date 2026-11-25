Kolejne incydenty związane z naruszaniem polskiej przestrzeni powietrznej wywołały dyskusję na temat skuteczności systemów obronnych Polski i NATO. Zdaniem gen. Romana Polki dotychczasowe zasady działania Sojuszu wymagają dostosowania do zmieniającego się charakteru zagrożeń.

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W rozmowie z „Faktem” były dowódca GROM podkreślił, że odpowiedzialność za ochronę wschodniej granicy NATO powinna spoczywać na wszystkich państwach członkowskich, a nie wyłącznie na krajach bezpośrednio graniczących z Rosją.

– Kluczem do naszego bezpieczeństwa jest kolektywna obrona – powiedział gen. Polko.

Gen. Roman Polko: NATO powinno zmienić procedury reagowania na zagrożenia

Generał uważa, że w okresie rozbudowy polskiej obrony powietrznej większą rolę powinny odgrywać państwa dysponujące odpowiednimi systemami przeciwlotniczymi. Jednocześnie wskazuje na potrzebę dalszego wzmacniania własnego potencjału militarnego Polski, w tym zwiększenia liczby baterii Patriot.

Zdaniem wojskowego NATO nadal stosuje procedury odpowiadające warunkom pokoju, mimo zmiany charakteru zagrożeń. Dotyczy to m.in. wymogu wzrokowej identyfikacji celów, z którego Polska w określonych warunkach już zrezygnowała.

W ocenie gen. Polki Sojusz wykazuje nadmierną ostrożność, zamiast przejmować inicjatywę w odpowiedzi na działania Rosji.

Polska buduje system antydronowy SAN. Gen. Polko wskazuje na zagrożenie

Były dowódca GROM zwrócił również uwagę na tempo rozwoju technologii wykorzystywanych w bezzałogowych statkach powietrznych. Jego zdaniem budowany przez Polskę system antydronowy SAN powinien być aktualizowany jeszcze przed zakończeniem jego wdrażania, aby nie okazał się przestarzały w momencie osiągnięcia gotowości operacyjnej.

Wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda w odpowiedzi na interpelację posła PiS Jarosława Krajewskiego zapewnił, że Polska już dysponuje możliwościami zwalczania bezzałogowców. System SAN ma zwiększyć skuteczność tych działań, a zarazem obniżyć koszty neutralizowania zagrożeń.

MON nie ujawnia terminu osiągnięcia gotowości operacyjnej systemu SAN, powołując się na przepisy dotyczące ochrony informacji niejawnych. Resort analizuje również możliwości zwiększenia skuteczności systemów Pilica i Pilica+ w zwalczaniu dronów.