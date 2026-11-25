Rzecznik rządu został zapytany w TVP Info o publikację „Rzeczpospolitej”, w której ujawniliśmy, że w zarządach spółek Skarbu Państwa zasiada ponad 200 osób związanych z ugrupowaniami koalicyjnymi.

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– Przejrzałem tę listę i tam jest bardzo szeroka kategoria „osób związanych”, ale nie spotkałem takich przypadków, jak np. pani Sobolewska, syn pana Tchórzewskiego czy żona posła Czarneckiego – powiedział Szłapka, wymieniając osoby zasiadające w spółkach Skarbu Państwa za rządów PiS, będące bliską rodziną polityków Prawa i Sprawiedliwości.

Sami swoi w spółkach Skarbu Państwa. Rzecznik rządu: każdego można wpisać

Pytany w TVP Info o jedną z obietnic wyborczych (tzw. 100 konkretów), jaką było odpolitycznienie spółek Skarbu Państwa, Szłapka stwierdził że o wiele większe ich upolitycznienie było za rządów PiS.

– Ja tego nie bagatelizuję. Te rzeczy na pewno podlegają audytom, podlegają kontroli, także publicznej, czego przykładem jest ten artykuł – powiedział Szłapka, podkreślając, że właśnie po to jest w Polsce czwarta władza, tj. media, żeby taką kontrolę publiczną przeprowadzać.

Zdaniem rzecznika rządu, „każdego można wpisać jako osobę związaną” na taką listę, a także „łatwo jest wpisać kogoś na listę”, doszukując się jakiegokolwiek powiązania.

– Przez te trzy lata z ponad 240 mld do prawie 500 mld zł wzrosła kapitalizacja spółek Skarbu Państwa, one są naprawdę lepiej zarządzane niż za czasów PiS – powiedział Szłapka.