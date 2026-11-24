Kilka lat temu, za rządów PiS, robiłem wywiad z posłanką tej partii z okręgu piotrkowskiego Anną Milczanowską. Czasy były gorące, na tapecie był wymiar sprawiedliwości i w większości temu była poświęcona rozmowa. Ale był też wątek o zatrudnianiu swoich. Posłanka była wcześniej prezydentem miasta, zanim przeszła do PiS miała własne ugrupowanie samorządowe, a gdy zdobyła mandat, zadbała o ludzi.