Rudy Giuliani był burmistrzem Nowego Jorku w latach 1994-2001, a więc m.in. w czasie, gdy doszło do ataku terrorystycznego Al-Kaidy na USA, którego celem były dwie wieże World Trade Center. Jako burmistrz miasta znany był ze zdecydowanej walki z przestępczością. Obecny prezydent USA wielokrotnie chwalił Gulianiego, nazywając go „największym burmistrzem w historii Nowego Jorku i równie wielkim amerykańskim patriotą”.

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Rudy Guliani – sukcesy i kontrowersje

Agencja Associated Press zwraca uwagę, że kariera publiczna Giulianiego w ostatnich latach naznaczona była zarówno sukcesami, jak i poważnymi kontrowersjami. Po zamachach z 11 września zyskał ogólnokrajową rozpoznawalność. Później bez powodzenia ubiegał się o republikańską nominację w wyborach prezydenckich, stając się jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci amerykańskiej polityki.

AP przypomina, że Guliani jako osobisty prawnik Donalda Trumpa odegrał kluczową rolę w próbach podważenia wyniku wyborów prezydenckich z 2020 roku, w których republikanin przegrał z demokratą Joe Bidenem. Sądy nie potwierdziły przedstawianych przez niego zarzutów dotyczących fałszerstw wyborczych. Dwoje byłych pracowników komisji wyborczej w Georgii wygrało przeciwko Giulianiemu proces o zniesławienie. Zasądzono na ich rzecz łącznie 148 mln dolarów odszkodowania.

W następstwie rozpowszechniania nieprawdziwych informacji na temat wyborów Giuliani został ukarany przez sądy i pozbawiony prawa wykonywania zawodu adwokata w Nowym Jorku oraz Waszyngtonie.

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Trump zapowiedział przyznanie mu Medalu Wolności w ubiegłym roku, krótko po tym, jak Giuliani został poważnie ranny w wypadku samochodowym.

Od Tigera Woodsa po Elvisa Presleya. Komu Donald Trump przyznawał w przeszłości Medal Wolności

W trakcie drugiej kadencji Trump przyznał to odznaczenie również pośmiertnie Wellesowi Crowtherowi, maklerowi giełdowemu, który podczas zamachów z 11 września 2001 roku uratował kilka osób. Medal otrzymał także pośmiertnie Charlie Kirk, zamordowany działacz konserwatywny, który inspirował młodych Amerykanów i przyczynił się do przesunięcia debaty politycznej w USA na prawo.

Trump przyznawał Prezydencki Medal Wolności także podczas swojej pierwszej kadencji. Wśród uhonorowanych znaleźli się wtedy m.in. legendarny golfista Tiger Woods, były trener futbolu amerykańskiego Lou Holtz, konserwatywny ekonomista Arthur Laffer, były zawodnik New York Yankees Mariano Rivera oraz konserwatywny komentator radiowy Rush Limbaugh. Prezydent przyznał również pośmiertne Medale Wolności legendarnemu baseballiście Babe'owi Ruthowi i piosenkarzowi Elvisowi Presleyowi.