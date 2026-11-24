Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego prezentacja obrazu Johannesa Vermeera w Polsce jest wydarzeniem.

Jaką zagadkę dla historyków sztuki stanowią perły, które tak chętnie uwieczniał holenderski mistrz.

Czym technika malarska Vermeera różniła go od Rembrandta i na czym polegał jego artystyczny fenomen.

Jakie znaczenie mają detale i kompozycja w arcydziele „Kobieta z naszyjnikiem z pereł”.

To wyjątkowe wydarzenie, bo dzieła artysty niezwykle rzadko podróżują. Przed 3 laty wystawa w Rijksmuseum w Amsterdamie, prezentująca 28 obrazów mistrza z Delft, stała się światową sensacją, bijąc rekordy zainteresowania.

Reklama Reklama

Spuścizna Vermeera liczy zaledwie 37 obrazów, każdy z nich to bezcenny skarb, bardzo rzadko opuszczający zbiory.

„Kobieta z naszyjnikiem z pereł”. Co przedstawia obraz Vermeera na Wawelu?

„Kobieta z naszyjnikiem z pereł” – obraz, który zobaczymy na Wawelu, powstał między 1662 a 1667 rokiem. Przedstawia młodą kobietę stojącą przed lustrem, zawiązującą na szyi dwie wstążki naszyjnika z pereł. Kobieta ubrana jest w lśniący kaftan z żółtej satyny, podbity i obramiony gronostajowym futrem-domowy strój klas średnich i wyższych.

W obrazach Vermeera jest coś nieuchwytnego, niepokojąco intrygującego, coś, co przykuwa uwagę i skłania do zadumy i refleksji.

O wysokim statusie społecznym kobiety świadczą nie tylko jej ubiór, lecz także biżuteria. Perły w naszyjniku przypominają, że kobiety z obrazów Vermeera chętnie je noszą, by przywołać najsłynniejszą „Dziewczynę z perłą” ze zbiorów Mauritshuis w Hadze, czy np. „Młodą kobietę z lutnią”.

Perły fascynują matową powierzchnią, odbijającą rozproszone światło. Vermeer ożywiał je na obrazach blikiem światła-plamką bieli. U niego są znacznej wielkości, gdy w rzeczywistości miały rozmiary mniejsze, nieprzekraczające średnicy dziewięciu milimetrów.

Rozpowszechnione w modzie kobiecej w XVII wieku perły przywożono z Azji. Były klejnotami bardzo kosztownymi, wręcz astronomicznie drogimi. Dlatego badacze zadają sobie pytanie, czy na pewno dziewczyny Vermeera nosiły autentyczne perły i snują przypuszczenia, że może raczej ich imitacje z weneckiego szkła…

Perły na obrazach Vermeera. Prawdziwe klejnoty czy weneckie szkło?

Kompozycja „Kobiety z naszyjnikiem z pereł” jest typowa dla Vermeera. Malarz stwarza iluzję głębi i przestrzeni, tworząc jednocześnie wyraźną barierę oddzielającą nas od przedstawionej sceny. Draperia ułożona na stole w pozornym nieładzie, porcelanowa waza i krzesło, ukazane w perspektywicznym skrócie, zatrzymują nas na progu, aby nic nie zakłócało spokoju, ciszy i skupienia panujących we wnętrzu. W obrazach Vermeera jest coś nieuchwytnego, niepokojąco intrygującego, coś, co przykuwa uwagę i skłania do zadumy i refleksji.

Wpadające przez okno rozproszone światło podkreśla świetlistą kolorystykę kompozycji, w której dominują zestawienia barw: żółtej i niebieskiej, z czerwonym akcentem kokardy we włosach kobiety. Jej sylwetka wyraźnie rysuje się na tle pustej ściany. Nasz wzrok podąża za jej spojrzeniem, lecz nie możemy zobaczyć odbicia jej twarzy w niewielkim lustrze, zawieszonym z lewej strony.

„Kobiety z naszyjnikiem z pereł” to olej na płótnie (o rozmiarach 56,1 × 47,4 cm), który artysta sygnował swym podpisem na brzegu stołu: JVMeer.

Johannes Vermeer (1632–1675) jest jednym z największych malarzy swojej epoki, zwanej złotym wiekiem malarstwa holenderskiego. Bywa porównywany z Rembrandtem (1606–1669), ale choć obaj byli mistrzami światła, wiele ich różniło. Gra światła u Rembrandta wzmaga dramaturgię, gdy u Vermeera zatrzymuje chwilę i nastraja kontemplacyjnie. Vermeer w przeciwieństwie do Rembrandta nie malował dużych grupowych portretów. Najchętniej portretował jedną lub dwie osoby, we wnętrzu

Spuścizna Rembrandta obejmuje ponad 350 obrazów (nie licząc setek rysunków i grafik), natomiast dorobek Vermeera 37 obrazów.

Dla publiczności obraz Vermeera będzie dostępny na Wawelu do 27 lutego 2027. Do końca listopada można go oglądać bezpłatnie w ramach „Darmowego listopada” w Rezydencjach Królewskich. Obowiązują wejściówki.