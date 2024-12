"Wawel Otwarty" sprzyja rekordom zainteresowania

Na trwającej wawelskiej wystawie „Arcydzieła z kolekcji Lanckorońskich” można m.in. podziwiać „Zwiastowanie” Francesco di Stefano zwanym Pesellino, które udało się sprowadzić ze stanów Zjednoczonych.

Świąteczne mappingi na Wawelu

W kończącym się roku Wawel zaprasza na atrakcję specjalną – pokaz mappingów na Dziedzińcu Arkadowym - od 28 do 30 grudnia - nawiązujących do wybranych największych wydarzeń ostatnich lat.

Będzie to okazja do przypomnienia wystawy „Wszystkie arrasy króla. Powroty 2021 – 1961 – 1921” z 2021 roku, prezentującej XVI-wieczne arrasy Zygmunta Augusta. Mapping opowiada przy tym o burzliwej historii arrasów, ewakuacji do Kanady i spektakularny powrocie do Polski po II wojnie światowej.

Kolejna projekcja przywoła niezapomniane chwile otwarcie Nowego Skarbca Koronnego w 2022 roku z rozbudowaną ekspozycją zajmującą 12 sal zamiast wcześniejszych czterech.

Natomiast „Obraz Złotego Wieku” przywoła raz jeszcze spektakularną wystawę pod tym tytułem, która w 2023 roku przenosiła nas w czasy renesansu, dostarczając emocjonujących przeżyć, jak możliwość stanięcia oko w oko z wawelskim głowami, zdjętymi ze stropu. Wstęp na wszystkie pokazy odbywające się pod hasłem „Blask historii. Mappingi na Wawelu” jest wolny.

Plany na rok 2025 Zamku Królewskiego na Wawelu

Zamek na nachodzący rok zapowiada dziewięć wystaw stałych i czasowych.