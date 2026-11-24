O sprawie poinformowała Policja Mazowiecka. Do zdarzenia doszło w poniedziałek 23 listopada w powiecie radomskim, w rejonie przejazdu kolejowego w Natolinie. Policjanci drogówki wspólnie z funkcjonariuszami Sztabu Policji KWP prowadzili w tym rejonie kontrolę z wykorzystaniem systemu mobilnych kamer ICAM.

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Mandat, punkty karne i utrata prawa jazdy. Tak policja ukarała 28-latkę

Kobieta kierowała pojazdem marki Skoda, którym wjechała na przejazd kolejowy, choć rogatki wciąż się podnosiły, a na sygnalizatorze paliło się czerwone światło. Za to wykroczenie dostała mandat w wysokości 2000 zł oraz 15 punktów karnych. Straciła również prawo jazdy na 3 miesiące.

Za jakie wykroczenia na przejeździe kolejowym można stracić prawo jazdy?

Od 21 listopada 2026 r. obowiązują przepisy, które pozwalają policjantowi w określonych sytuacjach zatrzymać prawo jazdy na 3 miesiące. Pierwszą jest wjazd na przejazd przy czerwonym sygnale. Dotyczy to zarówno sygnału ciągłego, jak i jednego migającego lub dwóch migających naprzemiennie. Druga to właśnie wjazd w chwili, gdy zapory lub półzapory zaczęły się już opuszczać albo jeszcze nie podniosły się do końca.

Takie same konsekwencje grożą kierowcy, który omija opuszczone rogatki, aby dostać się na drugą stronę torowiska oraz temu, który wjeżdża na przejazd, mimo że po drugiej stronie torów nie ma miejsca na kontynuowanie jazdy. Zakaz ten obowiązuje również wtedy, gdy zapory są podniesione.