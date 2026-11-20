Pan premier i jego ministrowie, zwłaszcza ten od cyfryzacji, który nie wie, jak i komu zgłasza się naruszenia prawa w sieci, zwymyślali pana prezydenta za weto do jednej z dwóch ustaw wdrażających unijny Akt o usługach cyfrowych (DSA). Z tym tylko, że ta zawetowana ustawa to nie do końca „akt unijny” wdrażała. Jeszcze niedawno w ramach „deregulacji”, która była wówczas orężem marketingowym rządu, bardzo pozytywnie mówiono o zasadzie „Unia plus zero”, czyli o zakazie gold-platingu. Chodziło o to, aby przy implementacji prawa unijnego do polskiego porządku prawnego przyjmować wyłącznie absolutne minimum wymagane przez Brukselę. Prezydent zawetował ustawę właśnie dlatego, że rozszerzała kompetencje polskich urzędników. I – co ciekawe – przepisy o tym zostały wrzucone do ustawy uchwalonej wcześniej przez Sejm w „Izbie Refleksji”, czyli w Senacie.