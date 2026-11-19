Z tego artykułu dowiesz się: Z jakimi kontrowersyjnymi ugrupowaniami z Europy partia Grzegorza Brauna zacieśnia międzynarodowe relacje.

Jaką strategię polityczną, zdaniem ekspertów, realizuje Grzegorz Braun, nawiązując takie kontakty.

Co stanowi ideologiczny pomost łączący środowisko Grzegorza Brauna z europejskimi neofaszystami.

Jakie mogą być konsekwencje tych sojuszy dla przyszłości polskiej sceny politycznej.

„Dziś w Brukseli – o historii i przyszłości naszych narodów rozmawiamy z Roberto Fiore” – napisał we wtorek 17 listopada w serwisie X lider Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun. Załączył zdjęcia, na których serdecznie wita się, a następnie siedzi przy jednym stole z Fiore.

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Fiore jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych włoskich polityków. W 1980 r. uciekł do Wielkiej Brytanii przed włoskimi śledczymi, badającymi sprawę zamachu terrorystycznego na dworcu kolejowym w Bolonii, dokonanego przez neofaszystów, w którym zginęło 85 osób. Ostatecznie został uniewinniony od zarzutu udziału w przygotowaniach zamachu, jednak włoski sąd skazał go na więzienie za działalność w ugrupowaniu o charakterze terrorystycznym. Wyroku nie odsiedział. Po powrocie do Włoch założył partię Forza Nuova (Nowa Siła), pełnymi garściami czerpiącą z włoskiego faszyzmu.

Co robił w Parlamencie Europejskim u boku Brauna? Lider Konfederacji Korony Polskiej nie wyjaśnił tego w mediach społecznościowych. Ze strony internetowej Forza Nuova wynika, że 17 listopada miała odbyć się w Parlamencie Europejskim z udziałem m.in. Fiore i Brauna konferencja zatytułowana: „Zaćmienie sprawiedliwości w Europie – koncentracja na wydarzeniach w Rzymie 9 października 2021 r.”. Jej temat nawiązywał do zamieszek, które wybuchły pięć lat temu w stolicy Włoch przeciw przepustkom sanitarnym w związku z pandemią COVID-19.

Spotkanie z Fiore to niejedyny przykład zacieśniania relacji Brauna i jego partii z europejskimi ugrupowaniami skrajnie prawicowymi, w niektórych przypadkach – wprost neofaszystowskimi.

Konfederacja Korony Polskiej na zlocie skrajnej prawicy zorganizowanym przez Narodowe Odrodzenie Polski

Partia Brauna zjawiła się też na zlocie europejskiej skrajnej prawicy, zorganizowanym 17 października przez Narodowe Odrodzenie Polski, nacjonalistyczną partię istniejącą od 1981 r. Pretekstem do spotkania było 45-lecie NOP i 35-lecie wydawanego przez nie pisma „Szczerbiec”. Tytuł konferencji brzmiał „Zorganizowany nacjonalizm w epoce globalizmu”, a relację z niej zamieścił związany z NOP portal Nacjonalista.pl. Wynika z niej, że wśród gości była „delegacja naszych przyjaciół z Konfederacji Korony Polskiej” z Martą Mrzygłód, sekretarz generalną partii Brauna, na czele.

– Zorganizowany nacjonalizm w epoce globalizmu nie jest wyborem ideologicznym wśród wielu możliwych. Jest warunkiem przetrwania narodów jako podmiotów historii – miała powiedzieć podczas swojego wystąpienia Mrzygłód.

W jakim towarzystwie wystąpiła? Wśród uczestników konferencji portal Nacjonalista.pl na pierwszym miejscu wymienił grecki Złoty Świt. – To grecka partia o profilu neonazistowskim, uznana za organizację przestępczą i zdelegalizowana w 2020 r. Jej członkowie dostali wyroki m.in. za morderstwo, usiłowanie zabójstwa, pobicia i nielegalne posiadanie broni. Samego lidera Nikolaosa Michaloliakosa skazano na 13 lat więzienia – wyjaśnia prof. Rafał Pankowski, badacz ruchów skrajnie prawicowych z Uniwersytetu Civitas i Stowarzyszenia Nigdy Więcej.

Odbywający obecnie karę w warunkach aresztu domowego Michaloliakos osobiście przyjechać nie mógł, skierował za to przesłanie do uczestników warszawskiej konferencji. „Jest dla mnie szczególnym zaszczytem zwracać się do was, bojowników z kraju zbawcy Europy, chwalebnego króla Jana Sobieskiego, który ze swymi dzielnymi rycerzami wstrzymał Turków” – napisał.

– Inny z uczestników konferencji, prorosyjska Serbska Akcja, neguje ludobójstwo w Srebrenicy i łączy ekstremalny nacjonalizm z prawosławiem – zwraca uwagę prof. Pankowski.

Złoty Świt był najsilniejszą partią narodowo-socjalistyczną na świecie. Zyskał popularność wskutek kryzysu gospodarczego w Grecji, a w 2020 r. Sąd Najwyższy uznał go za organizację przestępczą

W konferencji wzięli też udział francuscy Nacjonaliści, czyli ugrupowanie założone w latach 80. przez m.in. byłych członków Waffen SS, oraz rumuńska Fundacja „Ion Gavrilă Ogoranu”, która dostała od kuratorium oświaty w Bukareszcie zakaz prowadzenia projektów edukacyjnych w tym mieście. Był też „gość honorowy” – Janusz Waluś, czyli Polak, który odsiedział w RPA ponad 30 lat w więzieniu za zabójstwo czarnoskórego przywódcy komunistów Chrisa Haniego.

„Bezpieczeństwo gości zapewnili koledzy i koleżanki z White Front Poland” – czytamy w portalu Nacjonalista.pl. Ta ostatnia organizacja zasłynęła z plakatu promującego przed rokiem wrocławski Marsz Polaków w Święto Niepodległości. Był przeróbką znanego hitlerowskiego plakatu propagandowego autorstwa Ludwiga Hohlweina, współpracownika Josepha Goebbelsa. Zawiadomienie w tej sprawie złożył do prokuratury Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Wrocławia.

Co w takim towarzystwie robi Konfederacja Korony Polskiej? Rzecznik partii, poseł Roman Fritz, nie zareagował na próby kontaktu z „Rzeczpospolitej”.

Na nasze pytania odpisała za to Marta Mrzygłód. „Uczestniczyłam w konferencji »Zorganizowany nacjonalizm w epoce globalizmu«, aby przedstawić stanowisko Konfederacji Korony Polskiej dotyczące suwerenności narodów, odpowiedzialności za własne państwo i obrony europejskiej tożsamości cywilizacyjnej” – napisała nam sekretarz generalna KKP. Zaznaczyła przy tym, że błędem jest „utożsamienie udziału w konferencji z akceptacją poglądów wszystkich jej uczestników, a następnie z politycznym partnerstwem”.

„To trzy odrębne kwestie. Konfederacja Korony Polskiej posiada własny program, zakorzeniony w polskiej tradycji niepodległościowej, katolickiej nauce społecznej oraz zasadach wiary, rodziny i własności. Bronimy prawa narodów do samostanowienia, wolności obywatelskiej i suwerenności państwowej. Nie potrzebujemy ideologicznej legitymacji żadnego zagranicznego ugrupowania. Nie występowałam w imieniu Złotego Świtu ani Serbskiej Akcji, nie deklarowałam poparcia dla ich działalności ani politycznego partnerstwa. Odpowiedzialność za poglądy i działania jest osobista. Nie można przypisywać jednemu uczestnikowi konferencji stanowisk innych mówców tylko dlatego, że znaleźli się w tym samym miejscu. O ewentualnej współpracy politycznej decydują zgodność programowa, metody działania i poszanowanie prawa, a nie lista uczestników wydarzenia. Proszę zatem oceniać moje wystąpienie na podstawie tego, co rzeczywiście powiedziałam, nie zaś poglądów, których nie wyraziłam” – dodała sekretarz generalna KKP.

Zdaniem ekspertów, Braun jest zbyt radykalny dla europejskiej prawicy, szuka więc partnerów wśród partii skrajnych

Prof. Pankowski zauważa, że to nie pierwszy raz, gdy Konfederacja Korony Polskiej i jej prezes chcą nawiązać międzynarodowe kontakty. – W 2020 r. Braun spotykał się z niemiecką skrajną prawicą przy okazji organizowanych przez nią protestów w sprawie obostrzeń covidowych w Berlinie. Jeden z głównych współpracowników Brauna Sławomir Ozdyk mieszka zresztą na stałe w Berlinie, gdzie prowadzi firmę ochroniarską, która m.in. ochraniała rosyjskie delegacje. Powszechnie znana jest też współpraca Brauna z rosyjskim agentem Leonidem Swiridowem – zauważa prof. Pankowski.

Nie jest to też pierwsze spotkanie Brauna z Roberto Fiore. W 2020 r. obaj politycy rozmawiali z udziałem publiczności w Warszawie w skrajnie prawicowym Centrum Edukacyjnym Polska. „Nasze dzisiejsze spotkanie jest już dostatecznie skandaliczne, aby można było mówić o obiecującym początku tej współpracy” – mówił wówczas Braun, a Roberto Fiore nie ukrywał podczas spotkania, że jest faszystą i zachwalał polskie Marsze Niepodległości.

Można jednak odnieść wrażenie, że obecnie partia Brauna szczególnie intensyfikuje międzynarodowe kontakty. W maju w Sejmie na zorganizowanej przez posłów KKP Włodzimierza Skalika i Romana Fritza konferencji prasowej pojawili się politycy niemieckiej prawicowo-populistycznej partii AfD, w tym Steffen Kotré, znany z prorosyjskich wypowiedzi i występu w programie czołowego kremlowskiego propagandysty Władimira Sołowjowa.

W październiku m.in. Braun i Kotré wzięli udział w konferencji prasowej, tym razem w niemieckim Lubminie, gdzie bieg kończą gazociągi Nord Stream, łączące Rosję i Niemcy. Politycy wspólnie wezwali rząd Niemiec do wznowienia projektu Nord Stream. – Uwielbiam zapach rosyjskiego gazu o poranku – powiedział wówczas Braun.

– Braun chyba wybrał strategię dojścia do ściany. Nie ma dla niego miejsca w europejskiej prawicy mainstreamowej czy umiarkowanej skrajnej, więc pozostali mu najskrajniejsi ze skrajnych – ocenia politolog z UW prof. Rafał Chwedoruk. – Przy generalnym zwrocie Europy w prawo, takie kontakty mogą mu mimo wszystko dawać jakieś polityczne oparcie na zewnątrz. Mogą też stępić ostrze krytyki, dotyczącej prorosyjskości Brauna. Skrajna prawica w Europie jest bowiem bardzo różna w ocenie Rosji, niektórzy uważają Putina za Katechona, inni większą sympatię czują choćby do ukraińskiej brygady Azow. Jednak prędzej czy później takie kontakty obrócą się przeciw Braunowi, bo wśród skrajnie prawicowych ugrupowań nie brakuje rewizjonistów historycznych. Zaś spotkanie z Fiore, kojarzonym z zamachem terrorystycznym w Bolonii, jest szczególnie niewygodne w kontekście ostatnich tragicznych wydarzeń w Krakowie – dodaje politolog.

Wejście do polskiego rządu partii kolaborującej z najbardziej skrajnymi formacjami ekstremistów i neofaszystów z całej Europy oznaczałoby to totalną katastrofę dla wizerunku Polski prof. Rafał Pankowski, badacz ruchów skrajnie prawicowych z Uniwersytetu Civitas i Stowarzyszenia Nigdy Więcej.

Prof. Rafał Pankowski zwraca uwagę na coraz częstsze spekulacje o ewentualnym wejściu partii Brauna do koalicji po wyborach w 2027 r. Nasiliły się one po głośnym wywiadzie Karola Nawrockiego dla „Rzeczpospolitej”, w którym prezydent powiedział, że Konfederacja Korony Polskiej „jest siłą polityczną, która według sondaży ma poparcie części Polaków, więc należy ją traktować jako obecną w polskiej polityce”.

– Złoty Świt i Nowa Siła są znane z negowania Holokaustu i komór gazowych w obozach hitlerowskich, co stanowi jeden z ideologicznych pomostów z partią Brauna – zauważa prof. Pankowski. – Czymś niewyobrażalnym byłoby wejście do polskiego rządu partii kolaborującej z najbardziej skrajnymi formacjami ekstremistów i neofaszystów z całej Europy. Oznaczałoby to totalną katastrofę dla wizerunku Polski jako kraju demokratycznego – dodaje ekspert.