Wniosek w sprawie naruszenia zasad etyki poselskiej przez posła Łukasza Mejzy złożony został „w związku z kolejnymi haniebnymi, skandalicznymi wypowiedziami” przez posłów Koalicji Obywatelskiej.

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Wniosek ws. słów Łukasza Mejzy. Dopuścił się „słów skandalicznych”

– Pan poseł Łukasz Mejza na początku posiedzenia i we wnioskach formalnych, i w debacie nad wotum nieufności dla rządu dopuścił się słów skandalicznych – stwierdzili posłowie KO. Zaapelowali jednocześnie do liderów prawicy – Jarosława Kaczyńskiego, sŁawomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka – o nie branie „takiego człowieka” na listy wyborcze.

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– On nie zasługuje na mandat poselski, bo polityka to nie cyrk, polityka to nie ring bokserski – stwierdzili parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej. – Poseł Mejza nie może tak naprawdę czuć się bezkarny. Dlatego na początek jest wniosek do komisji etyki – dodali, zapowiadając, że w razie bezskuteczności wniosku sprawa zostanie skierowana do prokuratury.

Łukasz Mejza: Donald Tusk „aportuje Ursuli von der Leyen”

Jak stwierdzili zgłaszający sprawę posłowie KO, chodzi m.in. o słowa Łukasza Mejzy, które padły podczas debaty nad wnioskiem o wotum nieufności dla rządu Donalda Tuska, która miała miejsce we wtorek 17 listopada.

– Donald Tusk zachowywał się jak polityczny szczeniak z niemieckiej hodowli – powiedział wówczas Mejza, po czym dodał, że wówczas premier „aportował Angeli Merkel, a teraz aportuje Ursuli von der Leyen”.

Mejza przywołał także słowa Radosława Sikorskiego z 2014 roku o „robieniu laski Amerykanom” i stwierdził, że minister Sikorski robi teraz to samo, tylko „Amerykanina zamienił na Ukraińca” – tj. na Wołodymyra Zełenskiego.

W swojej wypowiedzi Mejza uderzył także w ministra Domańskiego, „przez którego Polska ma gorsze wyniki finansowe niż wyniki Szłapki (rzecznika rządu – przyp. JS) z testu na inteligencję”.