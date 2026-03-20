Aż dziesięciu wykroczeń drogowych dotyczą postępowania, prowadzone względem posła PiS Łukasza Mejzy przez policję – mowa m.in. o przekroczeniu dozwolonej prędkości o 80 km/h. „Będę musiał za to odpowiedzieć i zdaję sobie z tego sprawę” – powiedział cytowany przez RMF polityk, który zdecydował się zrzec immunitetu parlamentarnego. Jakie są szczegóły sprawy i czynów, za które odpowiedzieć ma Mejza?

Czytaj więcej Polityka Łukasz Mejza jechał 200 km/h. Policja zatrzymała posła PiS Na trasie ekspresowej S3 w pobliżu Polkowic na Dolnym Śląsku doszło do zatrzymania samochodu, którym kierował poseł PiS Łukasz Mejza. Kontrola pręd...

Łukasz Mejza jechał 200km/h, nie przyjął mandatu. Policja chce kontynuować sprawę

Zrzeczenie się immunitetu przez posła PiS ma związek z dziesięcioma przypadkami złamania przepisów prawa o ruchu drogowym. Jedno z nich miało miejsce w październiku 2025 roku, kiedy to polityk został zatrzymany przez policję na jeździe z prędkością 200 km/h na drodze ekspresowej S3 w okolicy Polkowic na Dolnym Śląsku (dozwolona prędkość wynosiła tam 120 km/h). Policja wystawiła mu wówczas mandat w wysokości 2,5 tys. zł oraz dopisała politykowi 15 punktów karnych. Mejza mandatu nie przyjął, powołując się wówczas na immunitet poselski.

– Tak jak obiecałem natychmiast zrzekam się immunitetu w sprawie przekroczenia prędkości na S3. Żałuję tego, co zrobiłem i taka sytuacja nie powtórzy się więcej. Jeszcze raz przepraszam – oświadczył krótko potem polityk PiS. Mimo zapewnień, dopiero po pół roku rzeczywiście zrzekł się on przynależnej parlamentarzystom prawnej ochrony.