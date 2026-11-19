Ustawa wprowadza ograniczenia dotyczące czasu pracy medyków, którego łączny wymiar nie będzie mógł przekraczać równoważnika dwóch etatów oraz maksymalną stawkę za godzinę – to jedna dwudziesta minimalnego wynagrodzenia brutto (ok. 240 zł).

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Miesięczne wynagrodzenie – przy dwóch etatach – nie będzie mogło przekraczać szesnastokrotności płacy minimalnej brutto (ok. 76 900 zł). Ponadto ustawa m.in. poszerza możliwości kontrolne NFZ oraz kompetencje Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Poparcie uzyskały poprawki usuwające w całości zapisy ws. zakazu pracy na NFZ dla lekarzy poświadczających nieprawdę.

Sejm przyjął poprawkę Senatu ws. minimalnego wymiaru zatrudnienia – ma to być nie pół, lecz jedna czwarta etatu.

Nowe zasady w NFZ i zmiany w umowach lekarskich

Poparcie posłów uzyskały także poprawki, na mocy, których prezes NFZ miałby powoływać i odwoływać dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ, ale po uzyskaniu akceptacji ministra zdrowia.

Zrezygnowano z przepisów określających kompetencje prezesa NFZ do wyrażania zgody pracownikowi funduszu na sprawowanie mandatu posła, senatora, posła do Parlamentu Europejskiego oraz radnego.

Kolejne poprawki dotyczą umów. Sejm przyjął zaproponowaną przez Senat zmianę, zgodnie, z którą bez okresu wypowiedzenia mają być one rozwiązywane z medykami, którzy nie zgadzają się na dostosowanie wynagrodzenia do limitów określonych w ustawie.

Ponadto posłowie opowiedzieli się za poprawką, zgodnie, z którą zmiany umów wynikające z dostosowania ich do nowych wymogów nie mogą obejmować obniżenia grupy zawodowej, do której zaliczono pracownika, ani zmiany kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku pracy.

Wyjątki od reguły ustali minister zdrowia. Co odrzucono?

Sejm odrzucił natomiast zmianę polegająca na wykreśleniu z ustawy lekarzy geriatrów, patomorfologów i psychiatrów jako zwolnionych z obowiązku przestrzegania minimalnego czasu zatrudnienia. W to miejsce wprowadzono zapis, by zawody medyczne i specjalizacje lekarskie objęte tym zwolnieniem były określane w drodze rozporządzenia ministra zdrowia.

Ustawa trafi teraz na biurko prezydenta.

Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw stanowi część pakietu zmian zapowiedzianych w lipcu przez minister zdrowia Jolantę Sobierańską-Grendę.