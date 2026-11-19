Kobiety wciąż ponoszą nieproporcjonalnie dużą część odpowiedzialności za organizację życia rodzinnego i opiekę nad bliskimi. W tym podziale obowiązków jest jeszcze jeden, często pomijany koszt: własne zdrowie, które zbyt łatwo trafia na koniec listy priorytetów.

Raporty i statystyki rynkowe wskazują, że odkładanie badań profilaktycznych, wizyt lekarskich i odpoczynku nie zawsze wynika z braku świadomości. Często jest konsekwencją przeciążenia obowiązkami i presji zawodowej, w tym przekonania samych kobiet, że ich nieobecność w pracy może skomplikować funkcjonowanie zarówno zespołu w pracy, jak i całej rodziny.

To problem, którego nie da się zamknąć w kategorii indywidualnych wyborów zdrowotnych. Ma on również wymiar społeczny i ekonomiczny.

Drugi etat, którego nie widać w CV

Dane dotyczące podziału obowiązków domowych pokazują, jak nierównomiernie rozkłada się odpowiedzialność za codzienne funkcjonowanie rodzin. Według danych GUS za 2023 r. kobiety poświęcają na prace domowe i opiekuńcze średnio 4,2 godziny dziennie, podczas gdy mężczyźni 2,4 godziny. To niemal dwie dodatkowe godziny każdego dnia.

Ten dodatkowy etat to nie tylko gotowanie, sprzątanie czy opieka nad dziećmi. To także praca organizacyjna, której często nie widać: pamiętanie o szczepieniach, umawianie wizyt u specjalistów, odbieranie wyników badań, szukanie terminów i pilnowanie, by nikt z bliskich nie zaniedbał leczenia. W wielu domach to kobieta wie, kiedy dziecko powinno iść do dentysty, jakie badania zalecono partnerowi i czy starszy rodzic ma już umówioną kontrolę.

W wielu rodzinach to kobieta pełni funkcję nieformalnej koordynatorki zdrowia wszystkich domowników. Według danych Europejskiego Badania Ankietowego Zdrowia, przytaczanych przez pacjent.gov.pl, kobiety podejmują około 80 proc. decyzji dotyczących zdrowia rodziny. Oznacza to, że często są nie tylko opiekunkami, ale też osobami zarządzającymi zdrowiem całego gospodarstwa domowego.

Jest w tym pewien paradoks: kobiety potrafią znaleźć czas, by zadbać o zdrowie wszystkich wokół, ale znacznie trudniej przychodzi im wpisanie własnej wizyty lekarskiej w ten sam kalendarz.

Chorowanie? Nie dla pracownika

Badanie SW Research „Mamy czas na zdrowie” pokazuje, że 85 proc. pracujących matek odczuwa wyrzuty sumienia wobec współpracowników, kiedy korzysta ze zwolnienia lekarskiego. Z kolei 65 proc. mam dzieci do 10. roku życia wskazuje, że w ich miejscu pracy nie ma osoby, która mogłaby je zastąpić.

To ważny sygnał dla pracodawców. Formalna możliwość skorzystania ze zwolnienia czy urlopu nie zawsze oznacza, że pracownik ma poczucie, iż może z niej skorzystać bez konsekwencji dla zespołu.

Warto zatem zadać pytanie, czy organizacje, które coraz częściej deklarują troskę o wellbeing rzeczywiście tworzą warunki sprzyjające dbaniu o zdrowie. Czy pracownicy mogą bez nadmiernych trudności umówić badanie? Czy mają wiedzę o dostępnych programach profilaktycznych? Czy kultura organizacyjna pozwala otwarcie mówić o potrzebach zdrowotnych?

Dane ZUS pokazują, że w 2025 r. w Polsce odnotowano 290,5 mln dni absencji chorobowej. Nie oznacza to, że wszystkie te nieobecności można byłoby ograniczyć dzięki profilaktyce. Pokazuje jednak skalę wyzwania, z którym mierzą się pracownicy, pracodawcy i cały system ochrony zdrowia.

Wellbeing to nie tylko benefity

W ostatnich latach wellbeing stał się ważnym elementem strategii HR. Firmy oferują programy sportowe, konsultacje psychologiczne, warsztaty dotyczące zdrowego stylu życia czy dodatkowe świadczenia medyczne.

To potrzebne rozwiązania, ale warto pójść krok dalej. Dobrostan pracownika nie zależy wyłącznie od liczby dostępnych benefitów. Zależy również od tego, czy może z nich realnie skorzystać.

Jeżeli pracownik ma dostęp do pakietu medycznego, ale nie potrafi znaleźć czasu na wizytę, sama dostępność świadczenia nie rozwiązuje problemu. Jeżeli kobieta wie, że powinna wykonać badania profilaktyczne, ale każda godzina nieobecności oznacza dodatkowe obciążenie dla współpracowników, zachęta do profilaktyki może okazać się niewystarczająca.

Dlatego odpowiedzialna polityka zdrowotna pracodawcy powinna obejmować nie tylko finansowanie świadczeń, ale także budowanie kultury, w której korzystanie z opieki zdrowotnej jest normalnym elementem życia zawodowego.

Znaczenie mają również rozwiązania systemowe: dostępność terminów, sprawna organizacja opieki, czytelna informacja o przysługujących świadczeniach i łatwy kontakt z lekarzem pierwszego kontaktu.

W dyskusji o zdrowiu kobiet nie wystarczy przypominać im, że powinny się badać. Warto zapytać, dlaczego tak trudno znaleźć im na to czas i jakie bariery możemy wspólnie usunąć. Pracodawca może ułatwić wyjście na badania, a po stronie dostawcy opieki leży zapewnienie dostępnych terminów i prostej rejestracji – mówi Łukasz Banasiewicz, dyrektor pionu handlowego w sieci CMP.

Profilaktyka nie może być kolejnym obowiązkiem na liście

Odkładanie własnego zdrowia ma jeszcze jeden wymiar. Wiele kobiet nie rezygnuje z profilaktyki dlatego, że nie uważa jej za ważną. Odkłada ją, ponieważ w codziennym bilansie czasu i odpowiedzialności potrzeby innych osób niemal zawsze wygrywają.

To szczególnie widoczne w okresie intensywnego łączenia macierzyństwa z pracą zawodową. W Warszawie w 2024 r. 39,8 proc. dzieci urodziły kobiety w wieku 30–34 lat, a średni wiek Warszawianki przy urodzeniu pierwszego dziecka wynosił 31,3 roku. To często etap, w którym rozwój zawodowy, wychowywanie dzieci i opieka nad innymi członkami rodziny nakładają się na siebie.

Właśnie dlatego rozmowa o zdrowiu kobiet powinna wykraczać poza indywidualne zalecenia dotyczące badań. Potrzebujemy rozwiązań, które ułatwiają korzystanie z profilaktyki, zwiększają wiedzę o dostępnych świadczeniach i zdejmują z kobiet część organizacyjnego ciężaru.

Zdrowie mamy to nie prywatna sprawa

Na ten problem zwraca uwagę kampania społeczna „MAMY najważniejsze”, zainicjowana przez Centrum Medyczne CMP. Jej punktem wyjścia jest codzienność kobiet, które troszczą się o zdrowie swoich rodzin, często odkładając własne potrzeby na później MAMY najważniejsze | Centrum Medyczne CMP.

Kampania wykorzystuje historie mam, również pracujących w Centrum Medycznym CMP, aby podkreślić znaczenie profilaktyki, dostępności opieki i mandatu kobiet do zadbania o siebie. Ważnym elementem jest także edukacja dotycząca badań i świadczeń dostępnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Chcemy by podjęta przez nas kwestia stała się punktem wyjścia do szerszej debaty na temat zdrowia kobiet, w której powinny uczestniczyć nie tylko organizacje medyczne, ale także pracodawcy, instytucje publiczne i same zainteresowane. Niczego nie chcemy zawłaszczać, ale musimy pamiętać, że zdrowie kobiet nie jest wyłącznie sprawą jednostek. Wpływa bowiem na funkcjonowanie rodzin, organizacji i całego społeczeństwa - komentuje Magdalena Borgus, rzeczniczka Centrum Medycznego CMP, prywatnie mama trójki. Jak dodaje, sama najlepiej wie, że nie wystarczy polecić kobietom, żeby znalazły czas dla siebie. Trzeba również stworzyć warunki, w których rzeczywiście będą go mieć.

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