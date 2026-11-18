Możliwość wnioskowania o likwidację oddziału szpitalnego do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia oraz jego zastąpienie oddziałem planowym, jednodniowym lub stacjonarnym oddziałem opieki długoterminowej – to jedno z głównych założeń tzw. reformy szpitali. Sejm uchwalił ją w sierpniu 2025 r. Według stanu na koniec października, do NFZ wpłynęło 59 takich wniosków od 53 szpitali. Najwięcej, bo 18, dotyczyło oddziałów ginekologiczno-położniczych. W większości przypadków chodzi o sytuację, w której do likwidacji idzie porodówka, ale w szpitalu zostaje ginekologia planowa.

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15 wniosków dotyczy likwidacji lub przekształcenia oddziału chirurgii ogólnej, po siedem – okulistyki i neonatologii, sześć – otolaryngologii, cztery – chirurgii dziecięcej. Najwięcej wniosków – po 15 – pochodzi z woj. warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Z Dolnego Śląska złożono 13, a 11 z Podkarpacia.

Jak czytamy w piśmie prezesa NFZ przygotowanym na sejmową podkomisję ds. ochrony zdrowia, „złożone wnioski znajdują się na różnym poziomie zaawansowania. Dwa zostały wycofane przez świadczeniodawców. 26 wniosków zostało pozytywnie rozpatrzonych przez Fundusz, trzy uznano za niezasadne. 22 wnioski pozostają w trakcie oceny, a rozpatrywanie czterech zostało wstrzymane z powodu zaniechania działań przez świadczeniodawcę albo zmiany koncepcji. W przypadku pozytywnie rozpatrzonych wniosków zdecydowana większość umów została już zmodyfikowana”.

Większość z 26 pozytywnie rozpatrzonych wniosków dotyczy przekształcenia oddziału całodobowego w planowy lub jednego dnia.

Ryczałt na porodówkę ze względu na dostępność terytorialną

Podczas środowej podkomisji ds. organizacji ochrony zdrowia, Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że pracuje nad wprowadzeniem ryczałtów dla oddziałów położniczych, które ze względu na terytorialną dostępność są niezbędne, ale liczba porodów w ciągu roku spadła tam poniżej 700.

– Ryczałt będzie skierowany wyłącznie do tych podmiotów, które w schemacie zabezpieczenia opieki szpitalnej zostały uznane za niezbędne pod względem terytorialnego dostępu – poinformował Michał Misiura, dyrektor Departamentu Lecznictwa Ministerstwa Zdrowia.

Miesięczna stawka ryczałtu ma wynieść ok. 475 tys. zł. – Jeżeli szpital jest newralgiczny dla miejsca zamieszkania, czyli musi funkcjonować, nawet jeśli wykona 10 porodów rocznie, to i tak dostanie ryczałt w wysokości 700 porodów. Aby pokryło mu to koszty gotowości. Wyliczyliśmy, że taki ryczałt dla 700 porodów będzie w zaokrągleniu wynosił ponad 5,7 mln zł rocznie. To mniej więcej 475 tys. zł miesięcznie – tłumaczyła Magdalena Dzierwa, dyrektor Wydziału Taryfikacji Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.