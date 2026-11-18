Zespoły Ratownictwa Medycznego, czyli karetki, które przyjeżdżają po wezwaniu pogotowia ratunkowego, nie obsługują przewozów między szpitalami. Dotyczy to również pacjentów w stanie ciężkim. Jeżeli pacjent trafi do placówki, gdzie medycy nie są w stanie mu pomóc – nawet jeżeli to błąd dyspozytora medycznego – to do innego szpitala może go przetransportować Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Albo trzeba go przewieźć z wykorzystaniem transportu medycznego. Jego organizacja na danym terenie to zadanie, które spoczywa na szpitalu i na oddziale wojewódzkim NFZ.

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W przypadku 30-letniej Patrycji Augustyn z Piławy Górnej oba podmioty zawiodły.

Tragedia 30-letniej Patrycji Augustyn. Czekała godzinami na transport

Był 27 marca 2025 r., godz. 21:57. Kobieta została przewieziona przez Zespół Ratownictwa Medycznego (ZRM) na SOR Szpitala Latawiec w Świdnicy z podejrzeniem udaru mózgu. Przez niemal dwie godziny pacjentka oczekiwała na transport ze świdnickiego oddziału ratunkowego do placówki w Wałbrzychu, a w Wałbrzychu kolejne 1,5 godziny na przejazd do Kliniki Neurochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Tam zmarła 28 marca. Jej losy jako pierwsza opisała „Gazeta Wyborcza”.

Od tamtych wydarzeń minęło ponad półtora roku, ale dzisiaj karetki dla Patrycji również mogłoby zabraknąć. To, czy pacjent z udarem dostanie pomoc na czas, może zależeć od tego, czy pogotowie zabierze go z Piławy Górnej, czy z Wrocławia.

Gotowość do transportu medycznego istnieje tylko na papierze

Zgodnie z przepisami szpital jest zobowiązany zapewnić pacjentom transport sanitarny do innej placówki. Z umowy, którą świdnicka lecznica zawarła na realizację tego zadania z firmą Medyk, wynika, że wykonawca zobowiązał się zapewnić stałą gotowość wszystkich zespołów do realizacji usług w trybie całodobowym, siedem dni w tygodniu, przez cały okres trwania umowy. Powinien również niezwłocznie udostępnić zespół transportowy każdemu pacjentowi wymagającemu pilnego przewiezienia do innego podmiotu leczniczego. To obowiązki, które spoczywają na szpitalu zgodnie z rozporządzeniem.

Problem w tym, że zapisy umowy o stałej gotowości funkcjonują tylko na papierze. Rozmawialiśmy z podwykonawcami, którzy realizują transporty sanitarne na terenie regionu. Jak słyszymy, nikt nie stoi i nie czeka w gotowości 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Zespół do wyjazdu kompletuje się, dopiero kiedy jest wezwanie do pacjenta, bo nikt nie płaci za czekanie.

30-letnia Patrycja potrzebowała neurochirurga, a takiego oddziału nie było w szpitalu w Świdnicy. Dlatego powinna trafić do szpitala w Wałbrzychu na oddział neurochirurgiczny.

Transport, który w takiej sytuacji zapewnia szpital w Świdnicy, był zajęty. Podobnie jak karetka do przewozów w Dzierżoniowie, którą zakontraktował dolnośląski NFZ. W szpitalu w Świdnicy w dokumentację medyczną wpisano, że medycy dzwonili po Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, ale to nieprawda. Zlecenie na odpłatny transport lotniczy z placówki nie wpłynęło do Centrum Operacyjnego LPR. Nie było też kontaktu telefonicznego z tamtejszą dyspozytornią.

W rezultacie po pacjentkę musiała przyjechać karetka z oddalonej o ok. 68 km Jeleniej Góry. Transport realizował podwykonawca firmy Medyk. Patrycja miała zostać przekazana ratownikom o godz. 23.50, 65 minut po tym, jak ustalono, że karetka przyjedzie po nią z innego miasta. Zgodnie z umową, jaką szpital zawarł z przewoźnikiem, maksymalny czas oczekiwania na karetkę powinien wynosić 60 minut w trybie normalnym oraz 30 minut w trybie pilnym.To ustalenia kontrolerów Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dolnośląski NFZ zmniejszył budżet na transport medyczny

Przedsiębiorcy zajmujący się transportem medycznym nie widzą winy za opóźnienia w realizacji transportu sanitarnego po swojej stronie. Wskazują za to, że w ostatnich latach na Dolnym Śląsku ubyły dwa punkty, gdzie stacjonowały Zespoły Transportu Medycznego, kontraktowane przez wojewódzki oddział NFZ. To drugi filar, który powinien zabezpieczać przewóz pacjentów w stanie nagłym do innego szpitala.

Zajrzeliśmy do listy umów, jakie zawierał w ostatnich latach dolnośląski NFZ. Wynika z nich, że w regionie zniknęły punkty transportu sanitarnego kontraktowane przez Fundusz. Nie odnowiono umowy ze szpitalami w Świdnicy i w Ząbkowicach Śląskich. Spadła łączna kwota przeznaczona przez oddział wojewódzki na tego typu przewozy w regionie. Jeszcze w 2024 r. było to 12 mln zł, w kolejnym roku 10,2 mln zł, a w tym roku to 11,2 mln zł.

Zapytaliśmy dolnośląski NFZ, dlaczego zrezygnował z umów ze szpitalami w Świdnicy i w Ząbkowicach Śląskich i zmniejszył budżet na transport sanitarny. „W 2024 r. dolnośląski NFZ przeanalizował realizację transportów medycznych. Analiza wykazała, że w byłym województwie wałbrzyskim każdy z trzech zakontraktowanych wówczas zespołów (w Świdnicy, Dzierżoniowie i Ząbkowicach Śląskich) przewoził pacjenta średnio tylko 0,4-0,8 razy na dobę. W wyniku konkursu od kwietnia 2024 r. na tym terenie jest jeden zespół transportu medycznego, który otrzymuje zlecenia przewozu średnio 0,9-1,1 razy na dobę” – czytamy w odpowiedzi.

Zdaniem dolnośląskiego NFZ, „nakłady na finansowanie umów w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny rok do roku wzrastają”. Jak to możliwe, skoro łączna kwota przeznaczona na ten cel jest niższa niż w 2024 r.? Fundusz tłumaczy, że świadczenia realizowane przez zespoły transportu medycznego są finansowane ryczałtem, a ten wzrósł. W styczniu 2025 r. wynosił 5442,12 zł za dzień. Teraz to 6 527,78 zł.

„Jednocześnie liczba zleceń/wyjazdów ZTM na Dolnym Śląsku od kilku lat utrzymuje się na porównywalnym poziomie. Średnia liczba wyjazdów na dobę dla Dolnego Śląska wynosi 1,2” – podkreśla OW NFZ.

Półtora roku po tragedii 30-letniej Patrycji transport sanitarny dla szpitala w Świdnicy nadal realizuje ta sama firma

W sierpniu 2025 r. Narodowy Fundusz Zdrowia nałożył na szpital w Świdnicy karę w wysokości ponad pół mln zł za nieprawidłową organizację transportu sanitarnego. To pokłosie kontroli, jaką zarządzono w lecznicy po tym, jak media nagłośniły historię 30-letniej Patrycji.

Placówka nie zgadza się z wynikami kontroli i przypisaniem jej całej winy i odpowiedzialności za stwierdzone uchybienia. W odpowiedzi na pytania „Rzeczpospolitej” dyrektor szpitala w Świdnicy Grzegorz Kloc wskazuje, że NFZ pominął kwestię niewywiązania się z umowy przez podmiot, który powinien zapewnić transport medyczny pacjentki w ramach kontraktu z Funduszem. Wyjaśnia, że w dniu, kiedy Patrycja Augustyn potrzebowała pilnie transportu medycznego na obszarze powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego, świdnickiego, ząbkowickiego, wałbrzyskiego i miasta Wałbrzych – taki transport realizowała (i nadal realizuje) tylko jedna karetka: NZOZ Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Szpital informuje też, że w kwietniu tego roku starosta świdnicki wystąpił z prośbą do dyrektora dolnośląskiego NFZ o zwiększenie liczby zespołów transportu medycznego. Odpowiedź była negatywna, a wyjaśnienie takie, że zespoły transportu medycznego (które kontraktuje NFZ – red.) stanowią „jedynie dodatkowe wsparcie”.

W Świdnicy przewozy dla szpitala nadal realizuje ta sama firma – Medyk. Lecznica nie rozwiązała z nią umowy po tym, jak 30-letnia pacjentka z udarem czekała na transport jadący z Jeleniej Góry.

Nowy przetarg na świadczenie usług transportu sanitarnego dyrekcja placówki rozpisała dopiero w czerwcu tego roku. Nie było chętnych na realizację świadczeń za 5 mln zł. W drugim podejściu wpłynęła jedna oferta opiewająca na 8,3 mln zł; za droga dla szpitala, który chciał wydać na ten cel maksymalnie 7 mln zł. Przy trzecim przetargu placówka zmniejszyła kwotę, którą zamierza przeznaczyć na transport sanitarny do 3 mln zł, a mimo to chętni się znaleźli – wśród nich ponownie firma Medyk. Jak informuje nas dyrekcja szpitala, przetarg nie został jeszcze rozstrzygnięty.