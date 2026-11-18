Donald Trump odniósł się do informacji o możliwych irańskich planach przeprowadzenia ataku w stolicy Stanów Zjednoczonych. Według ustaleń amerykańskich służb Teheran rozważa wykorzystanie tzw. brudnej bomby, czyli ładunku konwencjonalnego zawierającego materiał promieniotwórczy, lub broni chemicznej. Potencjalnymi celami mieliby być przedstawiciele administracji prezydenta USA.

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Jak informuje CNN, powołując się na siedmiu amerykańskich urzędników, służby wywiadowcze uzyskały informacje wskazujące na przygotowywanie przez Iran możliwości przeprowadzenia takiej operacji. Nie oznacza to jednak, że zamach jest nieuchronny. Według rozmówców stacji Teheran może obecnie analizować różne scenariusze działania, nie podejmując jeszcze decyzji o ich realizacji.

Trump ostrzega Iran przed bezprecedensowymi konsekwencjami. „Traktujemy to bardzo poważnie”

Podczas wizyty na Filipinach Donald Trump został zapytany, czy istnieje bezpośrednie zagrożenie irańskim atakiem na Waszyngton.

– Jeśli takie zagrożenie istnieje, zapłacą cenę, jakiej nie zapłacił jeszcze żaden kraj – odpowiedział amerykański prezydent.

Trump podkreślił, że jego administracja traktuje doniesienia wywiadowcze bardzo poważnie, choć wyraził nadzieję, że do ataku nie dojdzie.

– Mam nadzieję, że tak nie jest, ale traktujemy to bardzo poważnie, ponieważ oni są po prostu szaleni – stwierdził.

Prezydent USA wykorzystał także tę sytuację, aby ponownie uzasadnić swoje stanowisko wobec irańskiego programu nuklearnego.

– Właśnie dlatego nie mogą posiadać broni jądrowej – dodał.

Jeszcze dalej poszedł sekretarz bezpieczeństwa krajowego USA Markwayne Mullin. W rozmowie z CNBC ostrzegł, że atak na amerykańską stolicę lub inne miasto mógłby doprowadzić do wojny na pełną skalę.

– Gdybyście zaatakowali jedno z naszych miast albo Waszyngton, wywołalibyście wojnę na pełną skalę – powiedział Mullin.

Zapowiedział, że Stany Zjednoczone wykorzystałyby wówczas wszystkie dostępne środki militarne, a nie tylko lotnictwo, aby zniszczyć przeciwnika.

Jednocześnie Mullin zaznaczył, że informacje o możliwych irańskich planach nie stanowią nowego zagrożenia, a Teheran na razie przede wszystkim rozważa możliwość podjęcia takich działań.

Iran odrzuca oskarżenia USA. Biały Dom zapewnia, że nie ma wiarygodnego zagrożenia

Mimo ostrych wypowiedzi przedstawicieli administracji Donalda Trumpa Biały Dom zapewnił, że obecnie nie ma wiarygodnych informacji wskazujących na bezpośrednie zagrożenie atakiem na terytorium Stanów Zjednoczonych.

„Monitorujemy wszelkie potencjalne zagrożenia, ale obecnie nie ma wiarygodnych zagrożeń dla naszego kraju” – przekazała administracja prezydenta.

Sekretarz stanu USA i doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Marco Rubio podkreślił, że amerykańskie służby codziennie analizują informacje o możliwych zagrożeniach, z których większość nie okazuje się wiarygodna. Zapewnił jednak, że każde zgłoszenie jest sprawdzane.

Iran zdecydowanie zaprzeczył doniesieniom o przygotowaniach do zamachu w Waszyngtonie. Rzecznik irańskiego ministerstwa spraw zagranicznych Esmaeil Baghaei określił je jako „sfabrykowaną narrację medialną”.

„Ci, którzy rozpoczęli agresję przeciwko Iranowi, próbują obecnie przygotować grunt medialny pod swoje złowrogie zamiary, fabrykując i rozpowszechniając bezpodstawne oskarżenia” – napisał w mediach społecznościowych.

Baghaei ostrzegł również, że Iran potrafi odpowiedzieć na każdy akt agresji w sposób, którego przeciwnicy nie zapomną.

Doniesienia odrzucił także szef irańskiej dyplomacji Abbas Aragczi, porównując je do propagandy towarzyszącej przygotowaniom do wojny w Iraku.

Wymiana gróźb następuje w okresie impasu w negocjacjach dotyczących zakończenia konfliktu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Choć regularne amerykańskie ataki zostały wstrzymane kilka miesięcy temu, presja militarna i gospodarcza na Teheran utrzymuje się.

Donald Trump w ubiegłym tygodniu przekonywał, że wojna zakończy się stosunkowo szybko. Jednocześnie wielokrotnie ostrzegał, że brak porozumienia może doprowadzić do ponownej eskalacji działań zbrojnych.