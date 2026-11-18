W 2024 r. Organizacja ds. Zakazu Broni Chemicznej potwierdziła już użycie gazu podczas walk w Ukrainie. Nowe śledztwo po raz pierwszy łączy użycie tej substancji z armią rosyjską - poinformowała agencja Associated Press.

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Do zdarzenia doszło we wrześniu 2024 r.. Na prorosyjskim kanale na Telegramie śledczy znaleźli nagranie, na którym widać, jak granat z gazem łzawiącym jest zrzucany z drona na ukraińskich żołnierzy.

Według ukraińskich danych, w ciągu prawie pięciu lat wojny doszło do około 14 tys. takich incydentów. W trzech tysiącach przypadków żołnierze potrzebowali pomocy medycznej.

Rosja jest stroną Konwencji o zakazie broni chemicznej, która zakazuje używania gazu łzawiącego w celach wojskowych. Raport rozesłano do 193 państw członkowskich OPCW przed corocznym spotkaniem organizacji, które rozpocznie się w przyszłym tygodniu.

Rosja i broń chemiczna

To nie pierwszy raz, gdy Rosja jest oskarżana o wykorzystywanie broni chemicznej. W 2024 r. Departament Stanu USA oskarżył Moskwę o użycie gazu chloropikrynowego, gazu używanego również podczas I wojny światowej, przeciwko wojskom ukraińskim. Kreml odrzucił te oskarżenia, uznając je za bezpodstawne.

Rosyjscy szpiedzy wykorzystali także gaz bojowy typu nowiczok przeciwko byłemu agentowi GRU Siergiejowi Skripalowi w Wielkiej Brytanii w 2018 r..

Moskwa wspierała także reżim Baszara al-Assada w Syrii, który wielokrotnie był oskarżany o wykorzystywanie broni chemicznej przeciwko rebeliantom.