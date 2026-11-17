– Przekazaliśmy nasze zaniepokojenie dostępnymi kanałami, ostrzegając zainteresowane kraje, że nie jest to już wsparcie dla Ukrainy, lecz bezpośredni udział w wojnie – powiedział we wtorek Siergiej Ławrow, cytowany przez dziennikarzy podczas szczytu Azji Wschodniej w Manili.

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Rosyjski minister spraw zagranicznych dodał, że francuscy żołnierze mają również pomagać w wyznaczaniu celów i przekazywać dane satelitarne. Nie przedstawił jednak dowodów na poparcie tych zarzutów.

Wypowiedź Ławrowa padła dzień po publikacji reportażu Radia France Internationale (RFI), które poinformowało, że Francja od kilku miesięcy utrzymuje żołnierzy na terytorium Ukrainy. Ich zadaniem ma być szkolenie ukraińskich wojskowych oraz pomoc w konserwacji i naprawach sprzętu wojskowego.

Według RFI operacja nosi nazwę „Volia”. Francuscy żołnierze należą do kontyngentu stacjonującego w Polsce, a działania w Ukrainie prowadzą co najmniej od lata 2026 roku. Misja ma charakter niebojowy, a o jej istnieniu francuscy parlamentarzyści nie zostali wcześniej poinformowani.

Kreml ostrzega Europę przed wysłaniem wojsk

Od rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku rosyjscy przedstawiciele regularnie ostrzegają państwa europejskie przed rozmieszczaniem wojsk na terytorium Ukrainy. Moskwa próbuje w ten sposób powstrzymać Zachód przed dalszym angażowaniem się w pomoc Kijowowi, zwłaszcza poprzez obecność żołnierzy.

Pałac Elizejski nie odpowiedział dotąd na pytania dziennikarzy Politico dotyczące doniesień o francuskiej misji.

Tymczasem szef francuskiej dyplomacji Jean-Noël Barrot zapowiedział w poniedziałek w Brukseli, podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej, że Francja będzie „walczyć do ostatka” o bezpieczeństwo Europy.

Paryż ma reprezentować Europę w rozmowach dotyczących pokoju w Ukrainie w ramach grupy E5, do której należą również Niemcy, Włochy, Polska i Wielka Brytania.

Ławrow o rozmowach Trumpa, Xi i Putina

Podczas pobytu w Manili Ławrow odniósł się również do zaplanowanego na czwartek trójstronnego spotkania prezydenta USA Donalda Trumpa, przywódcy Chin Xi Jinpinga i Władimira Putina. Rozmowy mają odbyć się w Shenzhen na południu Chin.

Rosyjski minister nie chciał zdradzać szczegółów planowanego spotkania. Stwierdził jedynie, że wiadomo, jakie tematy mogą zostać poruszone przez przywódców, a rozmowy dadzą im możliwość swobodnej wymiany poglądów. – Proszę o cierpliwość. Do spotkania pozostało już bardzo niewiele czasu – powiedział.