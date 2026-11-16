Liderka francuskiej skrajnej prawicy argumentuje, że sytuacja finansów publicznych nie pozwala na dalsze zwiększanie wsparcia dla Kijowa.

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Le Pen poinformowała o swoim stanowisku po poniedziałkowym spotkaniu z ambasadorem Ukrainy we Francji Wadymem Omelczenką. Jak wynika z komunikatu jej ugrupowania, Zjednoczenia Narodowego (RN), polityczka przekazała dyplomacie, że kondycja francuskich finansów publicznych uniemożliwia udzielanie Ukrainie kolejnej pomocy w nadchodzących miesiącach.

Zadeklarowała jednocześnie, że w przypadku objęcia urzędu prezydenta Francja będzie realizować dotychczasowe zobowiązania. Chodzi między innymi o udział w unijnej pożyczce dla Ukrainy o wartości 90 mld euro.

Le Pen zapewniła również, że Paryż nadal będzie wspierać Kijów poprzez dostawy sprzętu, pomoc humanitarną oraz bardziej aktywne działania dyplomatyczne. Opowiedziała się także za zwiększeniem roli Francji w prowadzonych negocjacjach dotyczących zakończenia wojny.

Le Pen chce rozmawiać z Zełenskim

Podczas spotkania z ukraińskim ambasadorem liderka RN ponownie zadeklarowała gotowość do rozmowy z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Zaproponowała spotkanie w Paryżu lub Brukseli.

Nie jest to pierwsza zapowiedź ograniczenia francuskiego wsparcia dla Kijowa ze strony Le Pen. Wcześniej polityczka mówiła, że po ewentualnym zwycięstwie w wyborach prezydenckich zamierza wstrzymać pomoc finansową dla Ukrainy po sześciu miesiącach urzędowania. Zełenski odpowiedział wówczas zaproszeniem do Kijowa, wyrażając nadzieję, że bezpośrednie zapoznanie się z sytuacją w kraju skłoniłoby ją do zmiany stanowiska.

Ambasador Omelczenko poinformował w poniedziałek, że rozmowa z Le Pen dotyczyła również perspektyw członkostwa Ukrainy w NATO i Unii Europejskiej oraz stosunków dwustronnych. Podziękował francuskiej polityczce za deklarowane wsparcie dla Ukrainy i solidarność z jej mieszkańcami.

Macron ostrzega przed ograniczaniem pomocy

Do kwestii dalszego finansowania Ukrainy odniósł się w sobotę prezydent Francji Emmanuel Macron. Podkreślił, że utrzymanie pomocy dla Kijowa jest nie tylko obowiązkiem Paryża, ale także leży w jego interesie. Polityków opowiadających się za ograniczeniem wsparcia oskarżył o sprzyjanie „niesprawiedliwemu pokojowi”.

„To defetyzm. Recepta na kolejną wojnę. To nie może być stanowisko Francji” – napisał Macron na platformie X.