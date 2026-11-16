Premier Donald Tusk odniósł w minionym tygodniu na szczycie w Dublinie poważny sukces dyplomatyczny. Polska razem z Włochami została dokooptowana do grupy trzech państw (Niemcy, Francja, Wielka Brytania, tzw. E3), która do tej pory kilka razy reprezentowała Europę w negocjacjach z Rosją.

Ale jak wskazują w rozmowie z „Rzeczpospolitą” zachodnie źródła dyplomatyczne to dopiero połowa sukcesu. – Rosjanie i Amerykanie nie zgodzą się, aby za stołem negocjacji zasiadło pięciu przedstawicieli krajów europejskich. Możliwy jest tylko jeden – mówią nasi rozmówcy. Jest mało prawdopodobne, aby była to osoba z jednego z pięciu wspomnianych krajów. Wówczas wybuchłby bowiem spór, dlaczego ma być faworyzowany ten lub inny kraj.