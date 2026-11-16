Rzeczpospolita
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Europa szuka negocjatora do rozmów z Rosją

Przedstawiciele tzw. grupy E5 (Niemcy, Francja, Polska, Wielka Brytania i Włochy) co najwyżej będą w przedsionku pokoju, gdzie rozegrają się rokowania z udziałem Moskwy i Waszyngtonu w sprawie przyszłości Ukrainy. Kto wejdzie do środka?

Publikacja: 16.11.2026 19:07

Rosjanie i Amerykanie nie zgodzą się, aby za stołem negocjacji zasiadło pięciu przedstawicieli krajó

Rosjanie i Amerykanie nie zgodzą się, aby za stołem negocjacji zasiadło pięciu przedstawicieli krajów europejskich

Foto: Sputnik/Sergei Bulkin/Pool via REUTERS

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Jędrzej Bielecki

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Co oznacza poszerzenie europejskiej reprezentacji do formatu E5 i dlaczego to dopiero początek.
  • Jakie kryteria zdecydują o wyborze jednego polityka, który zasiądzie do stołu z Rosją i USA.
  • Kto z europejskich liderów jest faworytem w walce o rolę głównego negocjatora.
  • Jaką funkcję w nowym modelu rokowań ma pełnić Polska po sukcesie dyplomatycznym w Dublinie.
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Premier Donald Tusk odniósł w minionym tygodniu na szczycie w Dublinie poważny sukces dyplomatyczny. Polska razem z Włochami została dokooptowana do grupy trzech państw (Niemcy, Francja, Wielka Brytania, tzw. E3), która do tej pory kilka razy reprezentowała Europę w negocjacjach z Rosją. 

Ale jak wskazują w rozmowie z „Rzeczpospolitą” zachodnie źródła dyplomatyczne to dopiero połowa sukcesu. – Rosjanie i Amerykanie nie zgodzą się, aby za stołem negocjacji zasiadło pięciu przedstawicieli krajów europejskich. Możliwy jest tylko jeden – mówią nasi rozmówcy. Jest mało prawdopodobne, aby była to osoba z jednego z pięciu wspomnianych krajów. Wówczas wybuchłby bowiem spór, dlaczego ma być faworyzowany ten lub inny kraj.

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