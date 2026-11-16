Prezydent USA, który rozpoczyna podróż do Azji, zapowiedział rozmowy z Władimirem Putinem i Xi Jinpingiem na temat ograniczenia arsenałów nuklearnych. Spotkanie trzech przywódców ma być jednym z najważniejszych punktów jego wizyty.

– Xi był tutaj miesiąc temu, a my spotkamy się również z prezydentem Putinem. Możliwe, że spotkamy się także z Kim Dzong Unem – powiedział Trump przed wylotem z Białego Domu na Filipiny. Dodał, że takie spotkanie byłoby dobrym rozwiązaniem i mogłoby przynieść wiele korzyści. 

Zastrzegł jednocześnie, że ewentualne spotkanie z północnokoreańskim przywódcą zależy od decyzji chińskiego prezydenta. Trump nie przedstawił szczegółów dotyczących takiej rozmowy ani nie potwierdził, że trwają przygotowania do jej zorganizowania.

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Trump już wcześniej zapowiadał rozmowy z Kimem

Donald Trump spotykał się z Kim Dzong Unem kilkakrotnie podczas swojej pierwszej kadencji, w latach 2017–2021. Jedno z tych spotkań odbyło się w strefie zdemilitaryzowanej na granicy obu Korei. Było to wydarzenie bez precedensu: urzędujący prezydent USA przekroczył wówczas granicę Korei Północnej.

W obecnej kadencji Trump również wielokrotnie sygnalizował zainteresowanie ponownym spotkaniem z północnokoreańskim przywódcą. Wysocy rangą przedstawiciele amerykańskiej administracji informowali jednak wcześniej, że nie ma bezpośrednich planów organizacji takich rozmów.

Reuters zwraca uwagę, że prezydent USA już wcześniej zapowiadał możliwość spotkania z Kimem, które ostatecznie nie dochodziło do skutku. Podobnie było podczas jego azjatyckiej podróży w ubiegłym roku.

Nie wiadomo również, czy Pjongjang jest zainteresowany wznowieniem bezpośredniego dialogu z Waszyngtonem. Korea Północna publicznie sygnalizowała, że na obecnym etapie nie zamierza spotykać się z amerykańskim prezydentem. Przedstawicielstwo tego kraju przy ONZ nie odpowiedziało na pytania agencji Reuters dotyczące poniedziałkowej wypowiedzi Trumpa.

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Trump, Putin i Xi o broni jądrowej

Prezydent USA ma rozpocząć azjatycką podróż we wtorek od udziału w szczycie Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) w Manili. Następnie uda się do Shenzhen w południowych Chinach, gdzie weźmie udział w dwudniowym forum Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC). Właśnie przy okazji tego spotkania, w czwartek, mają odbyć się rozmowy Trumpa, Putina i Xi. Amerykański prezydent zaplanował również osobne spotkanie z chińskim przywódcą.

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Jednym z głównych tematów ma być ograniczenie zbrojeń nuklearnych. Rzecznik Białego Domu przekazał, że Trump uważa rozprzestrzenianie broni jądrowej za poważne zagrożenie i chce rozmawiać o zmniejszeniu światowych arsenałów.

Temat jest szczególnie istotny po wygaśnięciu w lutym amerykańsko-rosyjskiego traktatu o redukcji zbrojeń strategicznych. Oznacza to, że po raz pierwszy od początku lat 70. między Waszyngtonem a Moskwą nie obowiązują prawnie wiążące limity dotyczące ich arsenałów nuklearnych, a strony nie prowadzą formalnych negocjacji nad nowym porozumieniem. USA i Rosja dysponują największymi zasobami broni jądrowej na świecie, a na trzecim miejscu znajdują się Chiny.

Do rozmów o rozbrojeniu wezwał również sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres. Podczas szczytu ASEAN w Manili zadeklarował, że organizacja jest gotowa zaangażować się w działania na rzecz denuklearyzacji.

Perspektywy osiągnięcia istotnego porozumienia podczas trójstronnych rozmów Trumpa, Putina i Xi są jednak oceniane ostrożnie. Przedstawiciele amerykańskiej administracji i analitycy studzą oczekiwania dotyczące konkretnych rezultatów spotkania.