– Stwierdzenie, że ta rola jest spełnieniem marzeń, byłoby niedopowiedzeniem – skomentował swój udział w filmie reżyserowanym przez Denisa Villeneuve’a Robert Pattinson. – Bond jest jedną z najbardziej legendarnych postaci w historii kina, a powierzenie mi tej roli to zaszczyt życia - dodał.

Reklama Reklama

Ostateczne zdjęcia próbne do roli agenta 007 w nowej produkcji Amazon MGM Studios trwały od kilku tygodni. Początkowo krążyły informacje i plotki głównie o trzech poważnych kandydatach: Callumie Turnerze, Jacku Lowdenie i Joshu O’Connorze. W opinii dziennikarzy z pisma „Variety” największe szanse na rolę miał Lowden, o którym – jako o przyszłym Bondzie – mówił już w wywiadzie Gary Oldman, jego partner z serialu „Kulawe konie”. Z kolei nazwisko Turnera mocno zaistniało w kontekście Bonda już na początku roku, gdy aktor promował film „Jak przycinać róże” Karima Ainouza. On sam gasił te pogłoski, ale pojawił się na ostatnim etapie próbnych zdjęć. Podobnie jak znany m.in. z serialu „The Crown” Josh O’Connor.

Wszystko się zmieniło dziesięć dni temu, gdy okazało się, że na zdjęciach próbnych pojawili się Nicolas Hoult i Robert Pattinson. Od razu było wiadomo, że zwłaszcza ten ostatni gwiazdor może być strzałem w dziesiątkę. No i tak się stało.

Robert Pattinson – z Londynu do Los Angeles

Urodzony w Londynie w 1986 roku Pattinson jako dwunastolatek zaczął występować jako model. Pewnie swoją rolę odegrała tu jego matka pracująca w agencji modelek. Ale Robert traktował to zajęcie jako sposób na kieszonkowe. Chciał zostać aktorem. Statystował w filmach, grał drobiazgi, aż dostał rolę w „Harrym Potterze i Czarze Ognia”, gdzie wcielił się w postać Cedrika Diggory’ego – ofiary Lorda Voldemorta. Wciąż jednak nie szło mu dobrze. Zaliczył wpadkę w teatrze, popijał, próbował swoich sił jako muzyk. Gdy w 2007 roku szedł na zdjęcia próbne do filmu „Zmierzch”, był już bliski rezygnacji z aktorstwa. A jednak rolę dostał, przeprowadził się do Los Angeles i osiągnął nieprawdopodobną wręcz popularność.

Ta sława, podobnie jak przypisanie do młodzieżowego, superpopularnego kina, zaczęły mu jednak ciążyć. Zrobił wiele, żeby się od tej łatki uwolnić. I dzisiaj ma w swoim dorobku znakomite role w filmach takich jak „Good Time” braci Safdie, „Zaginione miasto” Jamesa Graya, „Tenet” Christophera Nolana z 2020 roku, gdzie znalazły się sceny przypominające przesłuchanie Bonda czy „Mickey 7” Bonga Joon Ho. Do kina popularnego wrócił w „Batmanie” Matta Reevesa.

Ostatni rok to już czas niesamowity. Robert Pattinson pojawił się w wielkim przeboju, jakim stała się „Odyseja” Christophera Nolana, w interesującym „Primetime” Lance’a Oppenheima, a za chwilę na ekran wejdzie kolejny hit „Diuna: Część 3”, gdzie spotkał się na planie z Denisem Villeneuvem.

To ostatnie spotkanie miało zapewne znaczenie w czasie castingów do nowego „Bonda” – w końcu to właśnie Villeneuve będzie jego reżyserem.

Robert Pattinson – siódmy Bond

Robert Pattinson będzie siódmym z kolei Bondem po Seanie Connerym (1962–1971), George’u Lazenby (1969), Rogerze Moore (1973–1985), Timothym Daltonie (1987–1989), Pierce’u Brosnanie (1995–2002) i wreszcie Danielu Craigu (2006–2021), który całkowicie zmienił postać agenta 007. Dostał nowy życiorys, był bardzo współczesny, inteligentny, trochę przegrany – czasem wręcz pokiereszowany i zmęczony. A na dodatek, jak sam mówił, „miał w dupie, czy martini będzie wstrząśnięte, czy mieszane”.

Scenariusz nowego „Bonda” napisał Steven Knight, autor wielu filmów, m.in. „Niewidocznych” o emigrantach w Londynie, „Skazanych na siebie” czy filmów o księżnej Dianie („Spencer”) i o Marii Callas („Maria”), a także netfliksowego serialu „All the Light We Cannot See”. Wydaje się, że połączenie wyczulonego na psychologiczną prawdę Knighta i świetnego profesjonalisty, speca od wielkich produkcji Villeneuve’a to obietnica przeboju. Choć wiadomo, że powodzenie Bonda w dużej mierze zależy od aktora, który gra agenta 007. Jakim więc Bondem będzie Robert Pattinson? I co dawny idol młodzieżowy, a dzisiaj bardzo ceniony aktor wniesie do tej postaci? Czas pokaże.