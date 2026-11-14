Dokładnie dwie dekady temu na duże ekrany wszedł istny rarytas spod znaku heist movie, czyli filmu o napadzie. Dzieło Spike’a Lee, bo o nim mowa, polski dystrybutor postanowił wprowadzić jako „Plan doskonały”.

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Nowy „Plan doskonały” nie dorównuje filmowi Spike'a Lee

Teraz pojawia się utwór nie dość, że wpisujący się w tę samą konwencję, to jeszcze pod tym samym tytułem. „Plan doskonały” w reżyserii Thomasa Vincenta nie ma, niestety, szans, by stać się podobnym hitem, i to pomimo całkiem niezłego punktu wyjścia oraz rzucanych raz po raz żartów.

Brytyjczyk Roger (Stanley Tucci), jak na legendarnego rabusia przystało, mierzy wysoko. Wpadłszy na pomysł, by ukraść Mona Lisę, werbuje do akcji parę młodych i utalentowanych ludzi: Włoszkę Chiarę (świetna Simona Tabasco) i Francuza Jaya (Victor Belmondo; wnuk Jeana-Paula). Nim wdroży ich w szczegóły, wyjawia im sekret – tak się składa, że jest ich ojcem. Skoro smykałkę do złodziejstwa mają w genach, a do tego kasa oferowana przez mężczyznę jest ogromna, dzieci godzą się wziąć udział w przedsięwzięciu. A nuż uda im się przy okazji zbudować rodzinę, której nigdy nie mieli.

Film Thomasa Vincenta jest zbyt wolny, trwa za długo i nie ma w nim suspensu

Vincent, nawiązując do klasyki gatunku, oddaje hołd poprzednikom, ale zdecydowanie nie radzi sobie z utrzymaniem tempa i napięcia. Film jest zbyt wolny, do tego trwa o wiele za długo, a ponadto suspensu jest w nim jak na lekarstwo. Poza tym potrzeba sporo dobrej woli, by kupić wszystkie serwowane przez autora rozwiązania fabularne. Zawieszając niewiarę, można jednak zaczerpnąć co nieco satysfakcji z seansu.