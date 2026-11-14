Obserwował pan współpracę prezydenta Lecha Wałęsy z kilkoma premierami. Jaka to była kohabitacja?

Bardzo różna z różnymi rządami. Lech Wałęsa, nie mając jasnego wyobrażenia na temat organizacji państwa i polityki ekonomicznej, chciał mieć dominującą pozycję w państwie i wpływ na obsadę Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Pierwszym rządem, z którym współpracował, był rząd Jana Krzysztofa Bieleckiego, bo premier Tadeusz Mazowiecki po przegranych wyborach prezydenckich podał się do dymisji. Rząd Bieleckiego był zdominowany przez Wałęsę, a jednocześnie znaleźli się w nim politycy, którzy byli filarami rządu Mazowieckiego, czyli Leszek Balcerowicz, minister finansów, i Krzysztof Skubiszewski, szef MSZ. Myślę, że znaczna część zwolenników prezydenta Wałęsy była rozczarowana tym składem, bo w kampanii obiecywał on zerwanie z linią polityczną Mazowieckiego.