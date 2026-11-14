Prezydent w polskich warunkach może pozostawać nieco w cieniu, oddać inicjatywę, ale może też zyskać pozycję dominującą – uważa Aleksander Hall. Jego zdaniem, „choć ramy ustrojowe są istotne, to ważny jest realny układ sił politycznych i osobowości polityków” Michał Fludra/NurPhoto via AFP
Bardzo różna z różnymi rządami. Lech Wałęsa, nie mając jasnego wyobrażenia na temat organizacji państwa i polityki ekonomicznej, chciał mieć dominującą pozycję w państwie i wpływ na obsadę Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Pierwszym rządem, z którym współpracował, był rząd Jana Krzysztofa Bieleckiego, bo premier Tadeusz Mazowiecki po przegranych wyborach prezydenckich podał się do dymisji. Rząd Bieleckiego był zdominowany przez Wałęsę, a jednocześnie znaleźli się w nim politycy, którzy byli filarami rządu Mazowieckiego, czyli Leszek Balcerowicz, minister finansów, i Krzysztof Skubiszewski, szef MSZ. Myślę, że znaczna część zwolenników prezydenta Wałęsy była rozczarowana tym składem, bo w kampanii obiecywał on zerwanie z linią polityczną Mazowieckiego.
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