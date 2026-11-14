Rzeczpospolita

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Hall: Nawrocki i Tusk mają skłonność do pokazywania, kto jest „królem podwórka”

Jest miejsce na współpracę, ale to wymaga myślenia kategoriami racji stanu, trzymania się konstytucji oraz rozumienia, że to się może im obu opłacić. Nie muszą padać sobie w ramiona, ale mogliby okazać odpowiedzialność za państwo i dać dobry przykład kultury politycznej. Rozmowa z Aleksandrem Hallem, ministrem w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, posłem I i III kadencji

Publikacja: 14.11.2026 11:09

Prezydent w polskich warunkach może pozostawać nieco w cieniu, oddać inicjatywę, ale może też zyskać

Prezydent w polskich warunkach może pozostawać nieco w cieniu, oddać inicjatywę, ale może też zyskać pozycję dominującą – uważa Aleksander Hall. Jego zdaniem, „choć ramy ustrojowe są istotne, to ważny jest realny układ sił politycznych i osobowości polityków” Michał Fludra/NurPhoto via AFP

Foto: MICHAL FLUDRA

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Eliza Olczyk

Obserwował pan współpracę prezydenta Lecha Wałęsy z kilkoma premierami. Jaka to była kohabitacja?

Bardzo różna z różnymi rządami. Lech Wałęsa, nie mając jasnego wyobrażenia na temat organizacji państwa i polityki ekonomicznej, chciał mieć dominującą pozycję w państwie i wpływ na obsadę Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Pierwszym rządem, z którym współpracował, był rząd Jana Krzysztofa Bieleckiego, bo premier Tadeusz Mazowiecki po przegranych wyborach prezydenckich podał się do dymisji. Rząd Bieleckiego był zdominowany przez Wałęsę, a jednocześnie znaleźli się w nim politycy, którzy byli filarami rządu Mazowieckiego, czyli Leszek Balcerowicz, minister finansów, i Krzysztof Skubiszewski, szef MSZ. Myślę, że znaczna część zwolenników prezydenta Wałęsy była rozczarowana tym składem, bo w kampanii obiecywał on zerwanie z linią polityczną Mazowieckiego.

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