Miłośnicy zręcznościowych symulatorów lotniczych musieli aż siedem lat czekać na nową odsłonę serii „Ace Combat”. Teraz jednak mają powody do zadowolenia – powstała ciekawa, dopracowana produkcja, która nie tylko wygląda efektownie, ale też gwarantuje wiele emocji.

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„Ace Combat 8: Wings of Theve”: Powrót do Strangerealu

Akcja gry toczy się w znanej już graczom alternatywnej rzeczywistości o nazwie Strangereal. Republika Sotoa atakuje Federację Central Usea (FCU), a jej wojska rozbijają przeciwnika w pył i zajmują stolicę Theve. Kiedy ginie jeden z najbardziej znanych pilotów, gracz decyduje się przejąć jego tożsamość i swoimi podniebnymi zwycięstwami nieść nadzieję rodakom.

Sprowadza się to do wykonywania kolejnych misji lotniczych. W ich trakcie główny bohater toczy pojedynki z innymi myśliwcami, niszczy cele naziemne i atakuje jednostki morskie. Do dyspozycji ma wiele różnych maszyn inspirowanych prawdziwymi konstrukcjami. Akcja toczy się szybko, samoloty łatwo się kontroluje, a wymiany ognia podnoszą poziom adrenaliny we krwi. Inny poziom – trudności – został idealnie dobrany i zadania stanowią wyzwanie, lecz nie wywołują frustracji.

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Kolejna odsłona serii Ace Combat oferuje realistyczną rozgrywkę

Wrażenie robi oprawa. Świat prezentuje się dobrze, podobnie jak same myśliwce. Wielowarstwowe chmury i dynamiczne warunki atmosferyczne dodają starciom realizmu, zresztą pogoda ma spory wpływ na przebieg rozgrywki. „Ace Combat 8: Wings of Theve” oferuje również tryb multiplayer umożliwiający graczom wspólną zabawę. To udany powrót wiekowej serii!