Web Summit w Lizbonie to jedna z największych na świecie konferencji poświęconych technologii, start-upom i dynamicznie rozwijającemu się sektorowi cyfrowemu. Co roku przyciąga kilkadziesiąt tysięcy gości z większości krajów świata. W tym roku liczba wizytujących przekroczyła 70 tys., a ekspozycje wystawiło ponad 150 krajów. Bo Web Summit to nie tylko miejsce prezentacji większych i mniejszych firm.