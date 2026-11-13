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Bogusław Chrabota: Agenty AI przejmą świat. Roboty już istnieją

Humanoidalne roboty i agenty AI już istnieją. Nie doświadczamy tylko ich powszechności.

Publikacja: 13.11.2026 18:44

Lata 30. tego wieku będą przełomem; wspomagający ludzi humanoid zintegrowany z AI stanie się równie

Lata 30. tego wieku będą przełomem; wspomagający ludzi humanoid zintegrowany z AI stanie się równie powszechny, jak samochód - przekonują już nie tylko wizjonerzy

Foto: Adobe Stock

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Bogusław Chrabota

Web Summit w Lizbonie to jedna z największych na świecie konferencji poświęconych technologii, start-upom i dynamicznie rozwijającemu się sektorowi cyfrowemu. Co roku przyciąga kilkadziesiąt tysięcy gości z większości krajów świata. W tym roku liczba wizytujących przekroczyła 70 tys., a ekspozycje wystawiło ponad 150 krajów. Bo Web Summit to nie tylko miejsce prezentacji większych i mniejszych firm.

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