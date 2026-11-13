Władimir Putin
Specjalny przedstawiciel prezydenta USA Jared Kushner poinformował w czwartek, że kolejna runda negocjacji pokojowych między Rosją a Ukrainą może zostać poszerzona o europejskich urzędników. Zięć prezydenta Trumpa podkreślił – co wcześniej potwierdził również Steve Witkoff – że „obie strony zgodziły się rozszerzyć kolejną rundę negocjacji o europejskich partnerów”. „To pomoże nam odnieść się do szerszego, powojennego porozumienia dotyczącego bezpieczeństwa europejskiego równolegle z odniesieniem się do kwestii terytorialnych między Ukrainą i Rosją” – podkreślił Kushner.
W piątek do sprawy odniósł się rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.
Czytaj więcej
Rosja ma stawiać daleko idące żądania w zamian za zakończenie wojny na Ukrainie. Jak informuje niemiecki dziennik „Bild”, Moskwa domaga się m.in. z...
– Gdy zrozumiemy ich rzeczywiste intencje i chęć wniesienia wkładu w proces pokojowy, będziemy mogli podjąć decyzję o przeprowadzeniu dialogu w rozszerzonym formacie – powiedział Pieskow. – Z jednej strony werbalnie starają się jak najlepiej zademonstrować jakieś pokojowe nastawienie, ale jednocześnie, pierwszego dnia negocjacji w Abu Zabi, dają do zrozumienia, że przygotowują się do rozmieszczenia w Ukrainie kontyngentu pokojowego – dodał.
Pieskow powiedział też, że „jeśli Europejczycy wybiorą przedstawiciela do prowadzenia dialogu z Władimirem Putinem i są na to gotowi, Rosja także jest gotowa”.
Rzecznik Kremla nie chciał skomentować potencjalnych europejskich kandydatur do roli negocjatora.– W tej chwili co godzinę pojawiają się informacje wymieniające zupełnie innych kandydatów. Dlatego nie jesteśmy jeszcze w stanie powiedzieć niczego konkretnego – stwierdził.
Dmitrij Pieskow zaznaczył jednocześnie, że Rosja na obecnym etapie nie planuje zmienić składu swojego zespołu negocjacyjnego.
Czytaj więcej
Europejscy przywódcy sprzeciwiają się rosyjskim postulatom dotyczącym przebudowy systemu bezpieczeństwa na kontynencie. Głos w sprawie zabrali już...
Możliwość włączenia europejskich przedstawicieli do rozmów pokojowych zapowiedzieli wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oraz amerykański negocjator Jared Kushner.
Podczas konferencji prasowej po spotkaniu z Zełenskim w Dublinie Kushner stwierdził, że jego zdaniem Władimir Putin jest gotowy podjąć próbę prowadzenia rozmów z udziałem Europejczyków.
Ukraiński prezydent przedstawił bardziej zdecydowane stanowisko. Jak poinformował, strona amerykańska poczyniła postępy w kwestii dopuszczenia przedstawicieli Europy do negocjacji dotyczących zakończenia wojny.
Zełenski zapowiedział, że podczas kolejnej rundy rozmów Europa będzie miała już głos przy stole negocjacyjnym.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas