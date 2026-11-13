Specjalny przedstawiciel prezydenta USA Jared Kushner poinformował w czwartek, że kolejna runda negocjacji pokojowych między Rosją a Ukrainą może zostać poszerzona o europejskich urzędników. Zięć prezydenta Trumpa podkreślił – co wcześniej potwierdził również Steve Witkoff – że „obie strony zgodziły się rozszerzyć kolejną rundę negocjacji o europejskich partnerów”. „To pomoże nam odnieść się do szerszego, powojennego porozumienia dotyczącego bezpieczeństwa europejskiego równolegle z odniesieniem się do kwestii terytorialnych między Ukrainą i Rosją” – podkreślił Kushner.

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W piątek do sprawy odniósł się rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

Jasny sygnał z Kremla. „Rosja także jest gotowa”

– Gdy zrozumiemy ich rzeczywiste intencje i chęć wniesienia wkładu w proces pokojowy, będziemy mogli podjąć decyzję o przeprowadzeniu dialogu w rozszerzonym formacie – powiedział Pieskow. – Z jednej strony werbalnie starają się jak najlepiej zademonstrować jakieś pokojowe nastawienie, ale jednocześnie, pierwszego dnia negocjacji w Abu Zabi, dają do zrozumienia, że przygotowują się do rozmieszczenia w Ukrainie kontyngentu pokojowego – dodał.

Pieskow powiedział też, że „jeśli Europejczycy wybiorą przedstawiciela do prowadzenia dialogu z Władimirem Putinem i są na to gotowi, Rosja także jest gotowa”.

Rzecznik Kremla nie chciał skomentować potencjalnych europejskich kandydatur do roli negocjatora.– W tej chwili co godzinę pojawiają się informacje wymieniające zupełnie innych kandydatów. Dlatego nie jesteśmy jeszcze w stanie powiedzieć niczego konkretnego – stwierdził.

Dmitrij Pieskow zaznaczył jednocześnie, że Rosja na obecnym etapie nie planuje zmienić składu swojego zespołu negocjacyjnego.

Zełenski i Kushner o udziale Europy w negocjacjach. „Europa będzie miała głos”

Możliwość włączenia europejskich przedstawicieli do rozmów pokojowych zapowiedzieli wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oraz amerykański negocjator Jared Kushner.

Podczas konferencji prasowej po spotkaniu z Zełenskim w Dublinie Kushner stwierdził, że jego zdaniem Władimir Putin jest gotowy podjąć próbę prowadzenia rozmów z udziałem Europejczyków.

Ukraiński prezydent przedstawił bardziej zdecydowane stanowisko. Jak poinformował, strona amerykańska poczyniła postępy w kwestii dopuszczenia przedstawicieli Europy do negocjacji dotyczących zakończenia wojny.

Zełenski zapowiedział, że podczas kolejnej rundy rozmów Europa będzie miała już głos przy stole negocjacyjnym.