Jak informuje niemiecki dziennik „Bild”, powołując się na źródła z bliskiego otoczenia Władimira Putina, Rosja przygotowała propozycję porozumienia, która wykracza daleko poza zakończenie działań wojennych na Ukrainie. Przedstawione w niej żądania dotyczą zarówno przyszłości ukraińskich terytoriów, jak i zasad funkcjonowania NATO w Europie.

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Według doniesień gazety Putin chce doprowadzić do zasadniczych zmian w rozmieszczeniu sił Sojuszu Północnoatlantyckiego, ograniczając jego obecność w Europie Wschodniej. Rosyjska propozycja miała zostać przedstawiona europejskim urzędnikom podczas rozmów w Abu Zabi.

Niemiecki dziennik zaznacza, że warunki stawiane przez Moskwę oznaczają, że ewentualne porozumienie pokojowe miałoby dotyczyć nie tylko przyszłości Ukrainy, lecz także bezpieczeństwa całej Europy.

Donbas, Odessa i Mikołajów. Czego Rosja żąda od Ukrainy?

Z informacji „Bilda” wynika, że Moskwa domaga się zachowania kontroli nad wszystkimi okupowanymi obecnie terytoriami Ukrainy, a także przejęcia całego Donbasu. Oznaczałoby to konieczność wycofania ukraińskich wojsk również z tych części obwodów donieckiego i ługańskiego, które nadal pozostają pod kontrolą Kijowa.

Rosyjskie żądania obejmują także demilitaryzację Odessy i Mikołajowa – dwóch strategicznie ważnych portów nad Morzem Czarnym. Ukraina nie mogłaby wówczas wykorzystywać ich jako baz marynarki wojennej.

Ponadto Kijów miałby na stałe zrezygnować z ubiegania się o członkostwo w NATO. Rosyjska propozycja nie wyklucza natomiast przyszłego przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej.

Finlandia poza NATO, bez baz Sojuszu w krajach bałtyckich

Żądania Moskwy dotyczą jednak również innych państw europejskich.

Zgodnie z opisywaną propozycją NATO nie mogłoby utrzymywać baz wojskowych w Estonii, na Łotwie i Litwie.

Jednym z najbardziej kontrowersyjnych postulatów jest jednak wystąpienie Finlandii z Sojuszu Północnoatlantyckiego. Państwo to dołączyło do NATO w 2023 roku w reakcji na rosyjską inwazję na Ukrainę.

Do sprawy odniósł się już minister obrony Finlandii Antti Häkkänen. Według polityka Rosja domaga się tego samego od dłuższego czasu. Jak mówił, Moskwa ma nadzieję, że państwa NATO samoograniczą się w interesie Rosji. – Takie kwestie nie są przedmiotem negocjacji. Rosja to wie. To całkowicie oburzające, by nawet to sugerować – zaznaczył Häkkänen. Jak dodał, Rosja była ostatnio zachęcana do testowania, jak bardzo inne państwa są gotowe spełnić jej żądania. – Im bardziej miękkie jest stanowisko Zachodu wobec militarnych aspiracji Rosji, tym bardziej Rosja będzie testować (jak daleko może się posunąć) – wskazał.

Co Rosja oferuje w zamian? Propozycje dotyczą m.in. Białorusi i Mołdawii

W zamian za ustępstwa Moskwa miałaby być gotowa do podjęcia określonych działań na rzecz zmniejszenia napięć w regionie. Według „Bilda” rosyjska propozycja przewiduje m.in. możliwość wycofania broni jądrowej z Białorusi oraz rezygnację z rozmieszczania na jej terytorium pocisków rakietowych średniego zasięgu.

Rosja miałaby również rozważyć wycofanie swoich wojsk z Naddniestrza, separatystycznego regionu Mołdawii. Jednocześnie domaga się jednak przekształcenia Mołdawii w państwo federalne, w którym zarówno Naddniestrze, jak i autonomiczna Gagauzja mogłyby przeprowadzić referenda niepodległościowe.

Sześć głównych żądań Rosji wobec Europy. Czego domaga się Moskwa? Według doniesień niemieckiego dziennika „Bild” rosyjska propozycja porozumienia obejmuje nie tylko zakończenie wojny na Ukrainie, ale również daleko idące zmiany w systemie bezpieczeństwa europejskiego.



1. Przejęcie całego Donbasu – Rosja domaga się utrzymania kontroli nad okupowanymi terenami Ukrainy oraz przekazania jej pozostałej części Donbasu, w tym obszarów obwodów donieckiego i ługańskiego, które nadal znajdują się pod kontrolą Kijowa.





2. Ograniczenie wojskowej roli ukraińskich portów – Odessa i Mikołajów miałyby zostać objęte demilitaryzacją, co uniemożliwiłoby Ukrainie wykorzystywanie tamtejszych portów jako baz marynarki wojennej. Plan przewiduje również zawarcie porozumień gwarantujących swobodę żeglugi na Morzu Czarnym i Bałtyckim.





3. Usunięcie baz NATO z państw bałtyckich – Moskwa chce, aby infrastruktura wojskowa Sojuszu Północnoatlantyckiego została zlikwidowana na terytorium Litwy, Łotwy i Estonii.





4. Wycofanie Finlandii z NATO – Rosyjskie żądania obejmują opuszczenie Sojuszu przez Finlandię i powrót do sytuacji sprzed jej przystąpienia do NATO w 2023 roku.





5. Rezygnacja Ukrainy z członkostwa w NATO – Kijów miałby trwale odstąpić od planów wejścia do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Rosja nie sprzeciwiałaby się natomiast ewentualnej integracji Ukrainy z Unią Europejską.





6. Zmiana ustroju Mołdawii – Rosyjska propozycja przewiduje przekształcenie kraju w federację obejmującą zasadniczą część Mołdawii, Naddniestrze oraz Gagauzję. W przypadku przystąpienia Mołdawii do Unii Europejskiej dwa ostatnie regiony mogłyby zorganizować referenda dotyczące ogłoszenia niepodległości.

Postulaty te wpisują się w wieloletnie dążenia Moskwy do ograniczenia wpływów NATO w Europie Wschodniej. Jeszcze przed rozpoczęciem pełnoskalowej inwazji na Ukrainę w 2022 roku Rosja żądała wiążących gwarancji dotyczących dalszego rozszerzania Sojuszu oraz wycofania zachodnich wojsk z części Europy. Państwa zachodnie odrzuciły jednak wówczas te postulaty.

Rozmowy pokojowe w Abu Zabi. Czy Putin popiera przedstawione żądania?

Jak informują agencja Reutera i portal Axios, Stany Zjednoczone zwróciły się do Moskwy o przedstawienie własnych propozycji dotyczących przyszłego porozumienia w sprawie bezpieczeństwa. Amerykańska strona oczekuje, że Rosja nie ograniczy się do sformułowania żądań, lecz zaproponuje również konkretne działania służące zmniejszeniu napięć.

Nie wiadomo, czy Władimir Putin rzeczywiście popiera cały katalog warunków opisanych przez „Bild”. Dotychczasowe rozmowy w Abu Zabi nie przyniosły przełomu.

Rozmowy dotyczące warunków zakończenia wojny mają toczyć się nie tylko na szczeblu oficjalnych delegacji, ale także z udziałem nieformalnych pośredników. Jak informuje „Bild”, działa kilka takich grup, z których część korzysta z pomocy cywilnych mediatorów, a inne są powiązane ze środowiskami wojskowymi. Niektóre z nich rywalizują ze sobą. Nie wiadomo jednak, które z przedstawianych propozycji mają poparcie Putina.

Istotną kwestią pozostaje również udział państw europejskich w negocjacjach dotyczących przyszłego bezpieczeństwa kontynentu. Przedstawiciele europejskich rządów podkreślają, że decyzje w tej sprawie nie mogą zapadać bez udziału państw, których bezpośrednio dotyczą.

Zełenski i Kushner o udziale Europy w negocjacjach. „Europa będzie miała głos”

Możliwość włączenia europejskich przedstawicieli do rozmów pokojowych zapowiedzieli prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oraz amerykański negocjator Jared Kushner.

Podczas konferencji prasowej po spotkaniu z Zełenskim w Dublinie Kushner stwierdził, że jego zdaniem Władimir Putin jest gotowy podjąć próbę prowadzenia rozmów z udziałem Europejczyków.

Ukraiński prezydent przedstawił bardziej zdecydowane stanowisko. Jak poinformował, strona amerykańska poczyniła postępy w kwestii dopuszczenia przedstawicieli Europy do negocjacji dotyczących zakończenia wojny.

Zełenski zapowiedział, że podczas kolejnej rundy rozmów Europa będzie miała już głos przy stole negocjacyjnym.