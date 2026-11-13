Colette Kress, będąca od czwartku tymczasową prezes koncernu Nvidia, była w ostatnich miesiącach źle oceniana przez Jensena Huanga, założyciela i do niedawna prezesa tej spółki. „The Wall Street Journal” donosi, że latem, podczas jednej z konferencji z najwyższymi rangą menedżerami, Huang przerwał prezentację Kress (będącej wówczas dyrektor finansową Nvidii). Ostro ją wówczas skrytykował, porównując m.in. do zdezorientowanego jelenia, stojącego na środku drogi w świetle reflektora zbliżającego się samochodu.

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– Kress była dyrektorem finansowym od raportowania, a nie kimś, kto mógłby pomóc definiować strategię czy podejmować decyzje – powiedział Huang podczas sierpniowego spotkania.

Dlaczego Jensen Huang źle oceniał strategię Colette Kress?

Huang widział narastający problem w tym, że Nvidia prowadziła rozmowy o udzieleniu miliardów dolarów gwarancji firmom, których nie stać było na jej chipy. Wielcy dostawcy chmury uciekali od Nvidii, planując korzystanie z alternatywnych czipów i zmniejszenie zależności od firmy. Co gorsza, Huang stwierdził podczas sierpniowego spotkania, że ogromne dostawy wafli krzemowych i pamięci, do których zakupu Nvidia się zobowiązała, nadchodzą na niego jak „lawina”.

Wiosną zięć Huanga Nico Caprez i inny wiceprezes Raj Mirpuri mówili potencjalnym partnerom biznesowym, że Nvidia może załatwić umowy wsparcia kredytowego w ciągu kilku tygodni. Dziesiątki firm ustawiły się w kolejce do tego programu, licząc, że poparcie Nvidii obniży koszty ich pożyczek. W zamian za wsparcie kredytowe Nvidia proponowała, by dostawcy chmury dzielili się z nią częścią przychodów.

W trakcie wdrażania programu Kress podnosiła pytania m.in. o to, jak decydować, które transakcje realizować, jak wyceniać gwarancje i jak obliczać zwrot z inwestycji – według osoby zaznajomionej ze sprawą. Za kulisami starała się poskromić zięcia Huanga, który w styczniu został awansowany na wiceprezesa.

Nvidia parła naprzód. Firma prowadziła rozmowy z OpenAI o finansowym zabezpieczeniu największej w historii transakcji na centrum danych – obiektu w Ohio, który miał być największy na świecie. OpenAI rozmawiało o wynajęciu całego kampusu, który wypełniłoby czipami Nvidii o wartości około 300 mld dol. Nvidia miała zapewnić finansowe zabezpieczenie, które sprawiłoby, że banki czułyby się pewniej przy udzielaniu kredytów, skoro OpenAI odpowiadało za płatności z tytułu najmu.

Rozmowy przeciągnęły się do późnego lata. 26 lipca „The Wall Street Journal” poinformował, że Nvidia rozważa udzielenie zabezpieczenia na 250 mld dol. dla tego projektu. Następnego dnia akcje Nvidii spadły o 5 proc., wymazując 250 mld dol. kapitalizacji rynkowej. Choć Nvidia i OpenAI były bliskie sfinalizowania umowy, w ciągu kolejnych kilku tygodni Kress przebudowała transakcję i zmniejszyła początkowe zobowiązanie finansowe Nvidii wobec OpenAI o połowę – według osób zaznajomionych z umową.

Nvidia i OpenAI podpisały okrojoną wersję 17 sierpnia. W następnych dniach Huang naciskał na pracowników, by opracowali sposób oceny, czy dana gwarancja jest warta zachodu, prosząc o uwzględnienie sprzedaży chipów, jaką może wygenerować.

Kim jest Colette Kress?

Kress dołączyła do Nvidii ponad dekadę temu jako dyrektor finansowa po sprawowaniu funkcji finansowych w Cisco, Microsofcie i Texas Instruments. Jest absolwentką University of Arizona, a MBA zdobyła na Southern Methodist University. Do Nvidii miał ją przyciągnąć sam Jensen Huang, którego nazywała „wizjonerem” i „człowieka zasadniczo pozbawionego ego”. Wyszła za mąż za Davida Kressa, byłego menedżera Microsoftu, który zaczynał karierę w firmowej sortowni poczty. Mają dwóch synów.

Colette Kress Foto: Nvidia/Handout via REUTERS

Kress musi teraz przeprowadzić Nvidię przez trudny okres. W czwartek została mianowana tymczasową prezes, przejmując stanowisko po Huangu, który zrezygnował po ujawnieniu dwóch romansów pozamałżeńskich, w tym jednego z podejrzaną o szpiegowanie dla Chin oraz drugiego z pracownicą Nvidii.

Kress będzie musiała ustabilizować firmę stojącą w obliczu federalnych i wewnętrznych śledztw. Jedna z największych firm na świecie nie miała jasno wyznaczonego następcy. Zapowiedziała, że będzie rozważać zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych kandydatów na stanowisko prezesa. W notatce do pracowników z czwartku Kress pochwaliła Huanga, mówiąc, że będzie kontynuować „budowanie na niezwykłych fundamentach, które Jensen stworzył przez ostatnie 33 lata”.