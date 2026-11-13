Z informacji, które pojawiają się w kanale ASTRA w serwisie Telegram, wynika, że celem ataku była jedna z największych rafinerii w Rosji znajdująca się w Wołgogradzie.

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Rafineria w Wołgogradzie stanęła w płomieniach po ataku ukraińskich dronów

Należąca do Łukoilu rafineria wołgogradzka w wyniku ataku miała stanąć w płomieniach. W mediach społecznościowych pojawiły się liczne doniesienia o eksplozjach w mieście i mobilnych grupach obrony przeciwlotniczej odpierających atak dronów.

Rafineria wołgogradzka znajduje się w granicach miasta, w rejonie krasnoarmiejskim, w południowej części Wołgogradu. Zakład działa od 1957 roku i – w normalnych warunkach – przetwarza ok. 14,8 mln ton ropy rocznie. Rafineria dostarcza benzynę, olej napędowy i paliwo lotnicze, a także koks naftowy, bitumy i oleje bazowe. [[Produkty rafinacji ropy naftowej z Wołgogradu

Zakłady||Produkty rafinacji ropy naftowej z Wołgogradu...||analyzer.llm-review.missed||Niedokończone zdanie na końcu akapitu.]] przemysłowe w Wołgogradzie były poprzednio celem ataku 2 października – wówczas również zaatakowana została rafineria, co potwierdził prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

W kanale Astra pojawiły się też relacje mieszkańców Wołgogradu mówiących o kolejkach, jakie ustawiły się przed schronami w mieście w czasie ataku, a następnie o kolejkach, które ustawiły się przed stacjami benzynowymi, mimo że alarm powietrzny nie został odwołany.

Kolejki miały ustawiać się przed stacjami benzynowymi w środku nocy. Na nagraniu słychać, jak jego autor mówi, że jest druga w nocy – tymczasem przed stacją widać kolejkę samochodów.

Z oficjalnych komunikatów przekazywanych przez gubernatora Boczarowa wynika, że „szczątki dronów spadły na terenie przedsiębiorstwa w południowej części strefy przemysłowej w Wołgogradzie”. Uszkodzone miały zostać – jak podał Boczarow – również budynki mieszkalne i ośrodek dla młodzieży.

Obwód rostowski zaatakowało w nocy ponad 120 dronów

W nocy celem ataku dronów był też obwód rostowski. Jego gubernator Jurij Sliusar poinformował o jednej osobie rannej w ataku. W Rostowie, stolicy obwodu, uszkodzonych zostało pięć budynków mieszkalnych.

Łącznie, nad Rostowem nad Donem i dziesięcioma rejonami obwodu rostowskiego w nocy strąconych miało zostać ponad 120 dronów.

Ukraińska armia wznowiła pod koniec października ataki na rosyjskie rafinerie, a w ciągu ostatnich dwóch tygodni zaatakowała dziewięć z 35 zakładów rafinujących ropę w Rosji. Ataki miały doprowadzić do spadku przerobu surowca w Rosji o 30 proc. w porównaniu z końcem ubiegłego miesiąca. Pod koniec października rosyjskie rafinerie miały przerabiać dziennie ok. 700 tys. ton ropy, a od połowy listopada ilość ta zmniejszyła się do 500 tysięcy.