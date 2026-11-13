Okładkę tygodnika The Economist z datą 31 października 2026 roku zdobi rysunek przedstawiający premiera Andy’ego Burnhama wygodnie rozpartego w fotelu, obok którego stoi otwarty słoik ogórków marynowanych w occie – produkt znanej polskiej marki. To motyw wzmacniający rozpoznawalność i popularność polskich produktów nie tylko w Wielkiej Brytanii, pomimo niezbyt pochlebnej dla premiera wymowy tekstu zapowiedzianego na okładce.

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W artykule zilustrowanym na okładce skrytykowano premiera Burnhama za zachowawczość i unikanie wprowadzania kompleksowych rozwiązań mających poprawić gospodarczą sytuację kraju, a zamiast tego zajmowanie się kosmetycznymi zmianami, takimi jak obniżanie ceł, co poskutkowało właśnie potanieniem ogórków uwidocznionych na ilustracji.

Polski MSZ podchwycił temat

Wskutek szybkiego podjęcia tematu w mediach społecznościowych przez polską sferę dyplomatyczną sprawa produktu na okładce została mocno nagłośniona w przestrzeni publicznej już 30 października, czyli w dniu poprzedzającym oficjalną datę publikacji tego wydania tygodnika. Na portalu X wsparcia udzielili m.in. wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, ambasada RP w Zjednoczonym Królestwie i prowadzone przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych konto Poland.pl. Nie zawiodła pod tym względem także brytyjska ambasador w Polsce Melinda Simmons. Wypowiedziały się również dwie kluczowe osoby związane z marką producenta rozsławionego słoika ogórków: prezes Grupy Maspex Krzysztof Pawiński i jej rzecznik Daniel Karaś. Ten ostatni wrócił jeszcze do sprawy na początku listopada. W sumie komunikaty na ten temat wyemitowane tylko z ww. kont przekroczyły liczbę 200 tys. wyświetleń w pierwszym tygodniu ich publikacji na X. Serwis Poland.pl skorzystał z pełni swoich możliwości promocyjnych w tej sprawie, tj. nagłośnił ją na X, Facebooku i Instagramie.

BBC promuje polską żywność

W ostatnich kilku miesiącach aktywną rolę w promocji polskiego jedzenia odgrywa BBC. Pod koniec maja kanał BBC News przypomniał nieco starszy odcinek serialu kulinarnego „Discovering the World’s Table” pt. „Poland’s Forgotten Flavours” („Zapomniane polskie smaki”). Następnie na początku października w tej samej serii wyemitowano nowy odcinek zatytułowany „Poland: Capital to Coast” („Polska od stolicy do wybrzeża”). 2 lipca, na który od kilku lat w Polsce przypada nieoficjalne święto Dzień Jagodzianki, czyli popularnego w całym kraju słodkiego przysmaku dostępnego również w wybranych polskich sklepach na Wyspach Brytyjskich, BBC opublikowało spory tekst poświęcony jagodziankom, który odbił się pewnym echem także w Polsce – „A sweet bun so good it inspired a national holiday” („Słodka bułeczka tak dobra, że ​​zainspirowała ustanowienie święta narodowego”). We wrześniu w internecie ruszyła kampania reklamowo-informacyjna zamówiona przez Polską Organizację Turystyczną, a wyprodukowana przez BBC StoryWorks pt. „Poland on a plate: An exploration of tradition and innovation” („Polska na talerzu. Zgłębianie tradycji i innowacji”). Temat i sposób jego ujęcia kieruje tę kampanię do anglojęzycznych turystów oraz poszukiwaczy nietuzinkowych smakołyków. Do tego pod koniec września na stronie internetowej BBC pojawił się kilkuminutowy film zatytułowany „Poland's growing love affair with its wild food heritage” („Rosnące zamiłowanie Polski do dziedzictwa dzikiej żywności”) o poszukiwaniu w naturalnym środowisku, np. w polskich lasach, składników do przygotowywania potraw.

Polska żywność i napoje zyskały w Wielkiej Brytanii – daleko szerzej niż tylko wśród naszej diaspory – taką popularność, że są szeroko dostępne nie tylko w setkach tamtejszych polskich sklepów, ale również kuszą konsumentów z „polskich półek” w dużych brytyjskich sieciach supermarketów. Ten mocny status widać także w twardych danych ekonomicznych, np. mięso i jego przetwory są na pierwszym miejscu wśród dóbr konsumpcyjnych importowanych do Zjednoczonego Królestwa z Polski w ciągu 12 miesięcy liczonych do końca czerwca br., osiągnąwszy wartość 1,3 mld funtów, co odpowiada niemal 9 proc. brytyjskiego importu towarów.

20 listopada w Brukseli ma odbyć się drugi szczyt Unia Europejska – Zjednoczone Królestwo, ze względu na zmianę ekipy rządowej w Wielkiej Brytanii przełożony z lipca. Wśród najważniejszych dyskutowanych na nim tematów znajdą się planowane ułatwienia finansowe i organizacyjne w obustronnym przepływie artykułów żywnościowych.