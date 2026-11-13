W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Reklama Reklama

Jensen Huang odchodzi z Nvidii

Po 33 latach Jensen Huang zrezygnował ze skutkiem natychmiastowym z funkcji prezesa i dyrektora generalnego Nvidii. Jego odejście ma związek z ujawnieniem informacji dotyczących dwóch romansów, w tym relacji z pracownicą firmy oraz z Alice Huang, kobietą podejrzewaną przez amerykańskie służby o szpiegostwo na rzecz Chin.

To jednak może być dopiero początek problemów byłego już szefa Nvidii. Rada dyrektorów spółki zleciła formalne dochodzenie dotyczące współpracy Huanga z firmą Megaspeed, prowadzoną przez Alice Huang. Przesłuchania Huanga domagają się również politycy Partii Demokratycznej, którzy wskazują, że jego działania mogły stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych.

Afera odbiła się również bezpośrednio na Nvidii. Doszło do wyprzedaży akcji spółki, a akcjonariusze złożyli pozew zbiorowy przeciwko koncernowi oraz Huangowi. Zarzucają im oszustwo finansowe i celowe ukrywanie przed rynkiem konfliktu interesów oraz ryzyka związanego z nielegalnym transferem technologii.

Sprawa może mieć także znaczenie dla relacji Waszyngtonu z Pekinem. Amerykańscy politycy, nie tylko z Partii Demokratycznej, wzywają do szybkiego ograniczenia eksportu chipów do Chin oraz ściślejszej kontroli największych amerykańskich firm technologicznych.

Polskie startupy chcą zmieniać służbę zdrowia

Polskie startupy z branży medycznej rosną w siłę i stają się jednym z ważnych elementów krajowego ekosystemu innowacji. Eksperci widzą w nich również szansę na unowocześnienie i poprawę funkcjonowania polskiej ochrony zdrowia.

Potrzeby są duże. Najnowsze badania firmy Stada pokazują, że tylko 38 proc. Polaków jest zadowolonych z funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, podczas gdy średnia unijna wynosi 56 proc. Rosnące niezadowolenie pacjentów tworzy jednocześnie przestrzeń dla nowych rozwiązań. Coraz częściej pacjenci samodzielnie próbują radzić sobie z niektórymi dolegliwościami lub korzystają ze wsparcia chatbotów.

W tym właśnie polskie startupy medyczne widzą swoją szansę. Ich rozwiązania mogą odciążyć szpitale i przychodnie, unowocześnić ich funkcjonowanie, przyspieszyć diagnostykę i poprawić trafność stawianych diagnoz.

Rozwój firm napotyka jednak bariery. Wśród najważniejszych problemów wymieniane są opór mentalny, dług technologiczny oraz nieefektywne gospodarowanie pieniędzmi. Brakuje także stałego finansowania korzystania z innowacyjnych systemów i produktów tworzonych przez polskie firmy. W efekcie perspektywiczne startupy coraz częściej szukają klientów za granicą.

Allegro i InPost zawierają strategiczne porozumienie

Po miesiącach twardych negocjacji Allegro oraz InPost, wciąż największy partner logistyczny platformy, zawarły nowe partnerstwo strategiczne. Umowa będzie obowiązywać do 2031 roku, a jej wartość wynosi co najmniej 8 mld zł.

Porozumienie ma znaczenie dla obu firm i ich współpracy w obszarze logistyki e-commerce. Allegro pozostaje jednym z najważniejszych klientów InPostu, a operator logistyczny jest kluczowym partnerem platformy w zakresie dostarczania zamówień.

Nowa umowa zabezpiecza współpracę obu firm na kolejne lata. Dla rynku e-commerce oznacza to utrzymanie strategicznego partnerstwa pomiędzy jednym z największych polskich marketplace’ów a jednym z najważniejszych operatorów logistycznych.

Francja wesprze sektor rolniczy. Wielomiliardowy plan dla przemysłu rolno-spożywczego

Francuski rząd przedstawił 10-letni program dla przemysłu rolnego i spożywczego. Plan obejmuje około 1000 projektów o łącznej wartości blisko 9 mld euro. Jego celem jest przeciwdziałanie skutkom zmian klimatycznych oraz ograniczenie uzależnienia Francji od importu żywności. Inwestycje mają obejmować między innymi rozwój produkcji mleka, tysiące ferm drobiu, nowe młyny oraz zakłady przetwórcze. Według informacji francuskiego ministerstwa rolnictwa realizacja programu ma przynieść dodatkowe 24 mld litrów mleka.

Francja stawia więc na długoterminowe inwestycje w konkurencyjność sektora rolnego i spożywczego. To podejście opiera się przede wszystkim na inwestycjach w rozwój sektora i jego konkurencyjność. W przypadku rolnictwa oznacza to również zwiększanie możliwości produkcyjnych i przetwórczych.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.