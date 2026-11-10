TN Polska wytwarza elementy toczne do łożysk – głównie kulki stalowe, wolframowe, ceramiczne i wałeczki wykorzystywane do budowy maszyn i urządzeń. Większość produkcji eksportuje. Zakład jest jednostką zależną TN Americas International ze Stanów Zjednoczonych, która z kolei jest podporządkowana Tsubaki Nakashima z Japonii. Przedsiębiorstwo prowadzi działalność na terenie dawnego Zakładu Elementów Tocznych Kraśnik, który amerykańska firma Hoover Precision Products kupiła od Fabryki Łożysk Tocznych Kraśnik w 2003 r. W tym samym roku ZET Kraśnik zmienił nazwę na Tsubaki-Hoover Polska, a w 2018 r. – na TN Polska.

Reklama Reklama

Zwolnienia grupowe w TN Polska w Kraśniku. Pracę straci 255 osób

O planach zwolnienia 255 osób i likwidacji zakładu w Kraśniku załoga dowiedziała się rano 5 listopada w czasie telekonferencji z szefostwem firmy – przekazał przewodniczący NSZZ Solidarność w przedsiębiorstwie Stanisław Szczygielski w rozmowie z PAP.

Dodał, że dyrekcja i przedstawiciele strony społecznej ustalili harmonogram rozmów na temat m.in. pakietu pomocowego dla pracowników, możliwości rozwiązania umów o pracę za porozumieniem stron i wysokości odpraw. Pierwsze spotkanie w tej sprawie odbyć ma się 12 listopada.

Według Szczygielskiego likwidacja zakładu może potrwać do września 2027 r. Przewodniczący NSZZ Solidarność ma nadzieję, że osoby tracące pracę uzyskają wsparcie lokalnych władz.

Zgłoszenie dotyczące zwolnień grupowych w spółce TN Polska sp. z o.o. z siedzibą w Kraśniku potwierdził Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku.

- W zawiadomieniu jest wskazana liczba oraz struktura osób, które mają być zwalniane, ale ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa nie mogę takich informacji udzielić - zaznaczył dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kraśniku Krzysztof Grzegorczyk.

Burmistrz Kraśnika zapowiedział wsparcie dla zwalnianych pracowników

– Ta informacja po prostu mnie zmroziła. [...] Rzeczywiście wpłynęło pismo informujące o zwolnieniach grupowych. Dotyczy to 255 osób. To jest ludzkie życie, tym bardziej, że są tam też małżeństwa. Najbardziej obawiam się zastoju w rozwoju miasta, demograficznego i ekonomicznego, bo fabryka od wielu, wielu lat była takim sercem napędzającym życie Kraśnika – przyznał w Polskim Radiu Lublin Krzysztof Staruch, burmistrz Kraśnika.

Jednocześnie zadeklarował wsparcie dla zwalnianych pracowników TN Polska i zapowiedział rozmowy z przedstawicielami starostwa, urzędu pracy i samorządów z terenu powiatu kraśnickiego.

„W najbliższych dniach wspólnie z organizacjami związkowymi podejmiemy konkretne działania. Naszym absolutnym priorytetem jest zabezpieczenie godnych i odpowiednich odpraw dla wszystkich pracowników” – napisał w mediach społecznościowych.

Czytaj więcej Prawo drogowe Kierowcy już nie unikną mandatu. Sposób na OPP zneutralizowany Zmiany dla kierowców w Warszawie. W stolicy pojawi się sześć nowych fotoradarów, a także kolejne dwa odcinkowe pomiary prędkości. Jeden z OPP będzi...

TN Polska w Kraśniku dawniej zatrudniała 500 osób

Z dokumentów finansowych spółki TN Polska sp. z o.o. z siedzibą w Kraśniku wynika, że w 2025 r. odnotowała przychody ze sprzedaży w wysokości 132,5 mln zł. Na koniec ub.r. strata netto spółki wyniosła 30,6 mln zł.

Jeszcze w 2008 r. w fabryce pracowało ponad 500 osób. Natomiast między styczniem a grudniem 2025 r. zatrudnienie w zakładzie spadło z 330 do 276 osób.

Zwolnienia planowane w TN Polska w Kraśniku wpisują się w trudną sytuację na regionalnym rynku pracy. Z danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie wynika, że na koniec września w województwie lubelskim zarejestrowanych było 2280 osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Bez zatrudnienia pozostawało niemal 60,4 tys. mieszkańców regionu, a stopa bezrobocia wynosiła 8 proc.